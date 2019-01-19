Порядок в доме - порядок в голове? Феномен Мари Кондо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мари Кондо теперь и на Netflix с своим собственным телешоу

Японка Мари Кондо с января показывает чудеса уборки в собственном телешоу на Netflix. Она - автор нашумевшего метода организации пространства "КонМари", призванного приводить в порядок не только дом, но и мысли.

"Когда вы наводите порядок в доме, вы также наводите порядок в своей жизни и даже в своем прошлом", - описывает Мари Кондо метод организации быта в своем бестселлере 2014 года "Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни".

В 2015 году журнал Time внес имя японского гуру уборки в список самых влиятельных людей в мире.

Работает ли метод, который продвигает Мари Кондо?

КонМари

"После уборки вы ясно видите, что вам нужно, а что нет, что стоит или не стоит делать", - продолжает Кондо.

Метод, по ее словам, прост: решая, что оставлять, что выбрасывать, нужно спрашивать себя, вызывает ли та или иная вещь радость. Если ответ нет, то смело выбрасывайте. Все оставшееся нужно свернуть в трубочки и аккуратно сложить в коробки.

Но так ли все просто?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аккуратно складывать одежду - целое искусство

Люди, а не реликвии

Джерри Шарп и ее муж, вдохновившись примером Мари Кондо, избавились примерно от трети вещей в их лондонском доме, и это, как они признаются, пошло им на пользу.

"У моего мужа биполярное расстройство, и то, что мы убрались в его кабинете, ему очень помогло. Раньше у него был там просто завал", - говорит она.

"Я стала больше успевать просто потому, что меня ничего не отвлекает. На полках стоят лишь мои любимые книги, и мне больше не приходит в голову, что вот эту книгу я еще не читала".

Выбрасывать книги?

Совет от японской королевы порядка держать в доме не больше 30 книг некоторые восприняли буквально, а другие стали яростно критиковать. Сразу несколько газет посвятили этому колонки.

Кондо ответила всем любителям литературы, что им необязательно выбрасывать книги, которые им дороги.

"Важная часть уборки - понимать, что ты имеешь, и что для тебя представляет ценность. (...) То есть это неважно, что я думаю о книгах. Важно, что вы о них думаете. Если вас приводит в ярость одна мысль о том, что кто-то может выбросить книги, это говорит о том, насколько вам они важны. Это важная часть процесса уборки", - приводит слова писательницы и ведущей портал IndieWire.

Еще одна последовательница метода "КонМари" Абигейл Эванс говорит, что ей он помог почти сразу.

"Я не могу спокойно сидеть, пока в моей комнате не будет чисто", - говорит Эванс. Она претворила в жизнь еще один совет Мари Кондо - не убираться в один присест, а делать это в несколько этапов, и это ей очень помогло.

"Я всегда любила порядок, а ее метод помогает убираться без лишних усилий", - говорит Абигейл.

С таким подходом согласен профессор психологии университета Де Поля в Чикаго Джозеф Феррари.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Мари Кондо показывает другим, как правильно применять ее метод

Он сам провел несколько лет назад исследование "Темная сторона дома" и пришел к выводу, что чем больше у людей вещей, тем менее они удовлетворены жизнью и менее продуктивны.

"Мы живем в обществе, в котором наши желания становятся потребностью. Нам следует отпускать вещи. Я говорю людям: не собирайте реликвии, собирайте человеческие отношения", - говорит он.

Кондо и Феррари далеко не единственные сторонники метода избавления от лишнего.

Система управления электронной почтой Inbox Zero в теории должна следить за тем, чтобы к концу дня в ящике входных сообщений не было бы ни одного имейла.

Для многих из нас разобрать электронную почту кажется недостижимой мечтой, однако те, кто достиг имейл-нирваны, обещают, что это поможет и психическому здоровью.

"Больше всего я переживаю при мысли, что я что-то забыл или упустил, и эта система просто находка для меня", - рассказывает один из пользователей.

Однако мания уборки, охватившая интернет, не заканчивается, когда вы выбросите последнюю вещь, не приносящую радость. Огромную популярность в последнее время получили и страницы в соцсетях, где рассказывают, как правильно начищать дом.

У "Инстаграм"-аккаунта Софи Хинчлифф, известной как миссис Хинч, 1,6 миллионов фолловеров. Она уже подписала контракт с издательством Penguin, и вскоре в тираж выйдет ее книга. И все это лишь благодаря ее советам, как лучше убираться.

Вот у кого дома - буквально - ни единого пятнышка.

Но хотя ее требовательный подход к уборке нравится многим, у некоторых он вызывает лишь чувство неполноценности.

"Из-за нее мой собственный дом вызывал чувство депрессии, и я отписалась от нее", - подобные признания появляются, например, на британском сайта Mumsnet.

Больше стресса?

Некоторые критикуют и методы Мари Кондо, так как считают, что ее советы лишь увеличивают стресс в их жизни.

"СМИ - как традиционные, так и соцсети - постоянно напоминают нам, что наше личное, персональное пространство должно быть оптимизировано так же, как и мы сами, и наша карьера", - пишет Энн Хелен Питерсен на портале Buzzfeed.

"В результате не только устаешь, но тебя повсюду охватывает эмоциональное истощение", - пишет она.

"Мы что, предполагаем, что избавление от вещей хорошо - потому что противоположно собиранию хлама?" - писала нью-йоркский психолог Вивиен Диллер о пациентах, испытывающих болезненную потребность выбрасывать вещи, в своей статье, опубликованной в журнале Atlantic еще в 2015 году.

"Если перед вами человек, который не в состоянии перенести беспорядок, и не может просто присесть, а постоянно что-то чистит или что-то выкидывает, то речь идет о симптоме болезни", - отметила она.

Но что же делать тем, кого не особенно волнует небольшой беспорядок в доме и кто не хочет задумываться о том, приносят ли им радость их собственные носки?

Для таких людей тоже есть своеобразный гуру. Тим Харфорд, колумнист, радиоведущий и автор книги "Беспорядок: как быть креативным и сильным в мире, озабоченном порядком и чистотой".

Но сначала - признание.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress Image caption Бенджамин Франклин - пример тому, что беспорядок на рабочем столе не проблема

"Вообще я применил метод Мари Кондо к своей одежде, и это сработало", - говорит он.

Впрочем, Хатфорд добавляет, что беспорядок на рабочем столе - не конец света, и что часто невозможно на автомате рассортировать все по "правильным" местам.

"Если вы заняты чем-то творческим, вокруг вас возникнет беспорядок", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Если вы будете прибирать слишком рано или слишком часто, вы только лишний раз будете себя критиковать", - говорит он.

А тем из нас, кто грустит, так как не в состоянии избавиться от накопившегося хлама, сделать так, чтобы в доме не было ни пылинки, или полностью разобрать папку "Входящие", следует искать утешения у одного из отцов-основателей США: Бенджамина Франклина.

"Он вел дневник, в котором записывал, что ему следует сделать, для того, чтобы стать лучше", - говорит Тим Харфорд.

"К концу жизни, глядя в прошлое, он сказал, что этот дневник сработал. Но, добавил он, одной вещи мне так и не удалось научиться - как прибирать и держать все в порядке".