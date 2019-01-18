Пресса Британии: визит Путина в Сербию должен встревожить Запад

В обзоре британской прессы:

Балканский вызов Владимира Путина

Вид десятков тысяч сербов, радостно приветствовавших Владимира Путина вчера в Белграде, должен тревожить Европу, пишет Times. Балканы остаются сложным регионом со множеством неразрешенных конфликтов.

Визит Путина в Сербию - напоминание о том, что регион снова превращается в "горячую точку". Во влиянии в нем заинтересованы все крупные державы.

Оказанный Путину теплый прием подчеркивает культурную и религиозную близость России и Сербии и отражает благодарность за то, что Россия отказалась признавать отделившуюся в 2008 году Республику Косово.

Разрешение связанных с Косовом вопросов остается ключом к долгосрочной стабильности в регионе. Запад сделал урегулирование пограничных споров необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО, однако эта стратегия пока не приносит серьезных результатов - в переговорах Сербии с ЕС не было прорывов с 2014 года.

Путин приехал на фоне важных переговоров. Президент Сербии Александр Вучич и его косовский коллега Хашим Тачи пытаются договориться об обмене спорными территориями. Запад давно против передела границ в соответствии этническим составом населения, но в декабре прошлого года идею поддержал Дональд Трамп.

Путин же может воспользоваться обменом как выгодным для себя прецедентом, который потенциально может быть применен к украинской ситуации, считает редколлегия Times.

Проблема Европы в том, что у нее недостаточно влияния в регионе. Из-за внутренних проблем Евросоюза мысль о его расширении кажется людям нелепой.

С другой стороны, отношения государств региона с ЕС, который в прошлом году пришел к выводу, что в шести балканских странах есть связь между властями и организованной преступностью, тоже осложнились. Евросоюз с его любовью к верховенству закона может показаться балканским лидерам не таким удобным партнером, как Путин.

Одну победу Запад, впрочем, уже одержал - переименование республики Македония в Северную Македонию откроет этой стране путь в НАТО. Однако соглашение должно быть ратифицировано греческим парламентом. Если сделка не будет ратифицирована, этнические меньшинства в Македонии могут начать требовать независимости, что в конце концов дестабилизирует весь регион. Основным бенефициаром этого станет Путин.

Трамп действует так, будто чем-то обязан Путину

Если бы президентом США был не Дональд Трамп, а кто-то другой, проголосовали ли бы сенаторы-республиканцы за отмену санкций в отношении компаний связанного с Кремлем российского олигарха? Ответ - "нет", считает обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

Однако они проголосовали именно так, и теперь человек, на которого работал осужденный бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт, снова может вести бизнес с американскими компаниями, указывает Люс.

Почему он отделался так легко? Первый ответ, который приходит в голову, - потому что республиканцы боятся Трампа. Сам же Трамп ведет себя странно.

Должен ли он президенту Путину денег, или Путину известно нечто, что может уничтожить Трампа, но президент США ведет себя так, будто чем-то обязан российскому коллеге. Спросите спецслужбы, которые уже давно ведут расследование сговора Трампа с Кремлем.

На фоне сообщений о том, что Трамп якобы несколько раз порывался вывести США из НАТО, он же принимает решение о выводе войск США из Сирии, оставляя страну фактически в распоряжении Путина. Министр обороны Джеймс Мэттис после этого покидает свой пост, заявляя, что Трампу нужен министр, чьи взгляды были бы ближе к его собственным. На языке военных это значит, что Трамп работает против интересов США.

Вспомним также встречу Трампа с Путиным в Хельсинки - наедине, без помощников. После встречи Трамп приказал американской переводчице отдать ему все, что она записала. Это невероятно тревожный сигнал.

Все это ставит американское общество перед ужасной дилеммой: либо президент США - агент Кремля, либо ФБР и ЦРУ обслуживают интересы одной политической партии, нарушив свою профессиональную клятву. И тот и другой случай был бы первым в истории. Вопрос в том, что из этого более вероятно.

Спикер палаты общин впервые за 200 лет может не стать лордом - и все из-за "брексита"

Спикер британской палаты общин Джон Беркоу может стать первым за 230 председателем нижней палаты, которому не достанется кресла в верхней, сообщает Times.

По традиции, которая не прерывалась на протяжении более двух веков, спикер палаты общин, оставляя свой пост, получает место в палате лордов. Для этого необходимо одобрение правительства, что до сих было чистой формальностью. Но у Беркоу отношения с кабинетом Мэй крайне обострились.

Источники газеты в правительстве указывают, что Беркоу проявил предвзятость во время декабрьских дебатов в палате о "брексите". В частности, он вынес на обсуждение поправку, которая вскоре была принята. Поправка гласила, что в случае отклонения палатой соглашения ЕС об условиях выхода правительство обязано представить парламенту альтернативный план действий в трехдневный срок. Именно в таком положении и оказалось теперь правительство после провала соглашения во вторник.

Сразу несколько источников сказали журналистам газеты, что переход Беркоу в палату лордов может быть заблокирован. Сама Тереза Мэй назвала его поведение отвратительным, пишет газета.