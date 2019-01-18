СМИ России: Росгвардия закупала гнилую картошку вне конкурса?

В обзоре российских газет 18 января:

РБК: СКР завел дело о поставках гнилой картошки Росгвардии

РБК продолжает серию публикаций о поставках Росгвардии, которые ранее стали предметом расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В распоряжении издания оказалось постановление о возбуждении дела в отношении заместителя командира спецназа "Авангард" Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.

Полковника Кондратьева подозревают в том, что он принял 30 тонн картофеля для дислоцированной в Чечне 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Росгвардии. Поставки осуществляла та самая компания "Мясокомбинат "Дружба народов", о которой говорилось в расследовании ФБК.

Фонд Навального пришел к выводу, что "Дружба народов" завышала цены на продукты, став единственным поставщиком Росгвардии. Компания подала в суд на Навального, тоже самое сделал глава Росгвардии Виктор Золотов, обещавший сделать из Навального "отбивную", но суд не принял его иск.

По версии следствия, в июле 2018 года полковник отдал устный приказ офицерам батальона материального обеспечения о приемке на склад 30 тонн картофеля "с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью", таким образом превысив свои полномочия. По условиям госконтракта такой товар считается непоставленным и приемке не подлежит, уточняет издание.

Ущерб государству следствие оценивает в 800 тысяч рублей. Следователи считают, что Кондратьев действовал умышленно из иной личной заинтересованности" (в чем она выражалась, не уточняется).

В пресс-службе Росгвардии РБК заявили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, выявившей нарушения в действиях Кондратьева. Офицер был отстранен от службы.

"Дружба народов" стала единственным поставщиком продуктов для Росгвардии в декабре 2017 года. Бенефициаром управляющей компании "Оптима-Финанс", которая владеет зарегистрированным в Крыму мясокомбинатом, в интервью "Дождю" бизнесмен Борис Ванинский.

Он говорил, что познакомился с Золотовым, когда тот возглавлял службу безопасности мэра Петербурга Анатолия Собчака. Позже Золотов охранял президента России Владимира Путина.

РБК: визит Путина не скажется на косовском урегулировании

Итоги визита президента России Владимира Путина в Белград подводит РБК. Как отмечает издание, российский лидер посетил Сербию в разгар внутреннего кризиса и напряженности в отношениях этой страны с Косовом. Газета делает вывод, что президент Сербии Александр Вучич получил нужную ему поддержку, но более масштабное участие России в балканских делах вряд ли последует.

Путин - самый популярный иностранный политик в Сербии, в прошлом году 58% граждан страны заявили о своих симпатиях к нему (на втором месте с 42% - канцлер ФРГ Ангела Меркель). Главными итогами визита стали договоренности об экономическом сотрудничестве, на развитие экономических связей выразили надежду оба лидера.

Отношения в экономике развиваются поступательно, констатировал Путин, он отметил рост товарооборота (в январе-ноябре прошлого года - плюс 2,2%, до 1,9 млрд долларов, а накопленные российские инвестиции - 4 млрд).

На пресс-конференции по итогам визита российский президент сообщил, что Москва готова вложить 1,4 млрд долларов в расширение инфраструктуры, необходимой для прокладки газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Вучич в ответ заверил, что не планирует менять поставщиков газа, тем более что Россия поставляет свой газ по цене в два раза ниже, чем Белграду предлагают другие.

Что касается ситуации по Косову, то до визита эксперты Российского совета по международным делам указывали, что, учитывая ситуацию в Сербии и вокруг нее, у Москвы появилась возможность активно включиться в решение проблемы Косова, чтобы обеспечить сохранение позиций в регионе, а "как максимум - подтолкнуть вперед забуксовавшее колесо европейской истории".

Однако Москва, как следует из ответа Путина на вопрос сербского журналиста о возможности активизации российского посредничества, не торопится. "Россия всегда принимала активное участие в решении этих вопросов. Что касается посредничества, то Евросоюз выступил посредником в решении ряда вопросов, но мало что исполняется", - констатировал он.

ЕС не смог добиться выполнения резолюции 1244, в том числе обеспечить присутствие сербских полицейских и пограничников в Косове. При этом Путин поддержал Сербию, назвав действия косовских властей шагами, которые могут привести к дестабилизации на Балканах.

Поддержка Путина способна помочь сербскому руководству преодолеть внутриполитический кризис, сказал РБК эксперт Московского центра Карнеги, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков: "Один факт появления пользующегося большой популярностью в Сербии Путина с Вучичем может поднять рейтинг последнего".

Москве выгодно оказать поддержку ему, так как он считается наиболее пророссийским политиком в этой балканской стране, заметил эксперт. Но рассчитывать на помощь России в преодолении косовской проблемы сербскому президенту не стоит, считает Саморуков. По его мнению, у Москвы отсутствуют стимулы заниматься этим вопросом.

"Ведомости": кто заплатит за закон об управлении рунетом?

Минкомсвязи и Роскомнадзор поддерживают законопроект об управлении рунетом, который в декабре 2018 года внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Об этом заявили замминистра связи Олег Иванов и замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике, отмечают "Ведомости".

Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Кроме того, ограничивать доступ к запрещенным ресурсам теперь будут не операторы связи, а сам Роскомнадзор. Для этого операторы будут обязаны установить специальные технические средства противодействия угрозам и соблюдать требования по их использованию.

Все это должно дать Роскомнадзору, который испытывает серьезные проблемы с выполнением решений о блокировке запрещенных ресурсов (прежде всего - мессенджера Telegram), новые возможности по ограничению доступа к ним российских пользователей.

Если предусмотренные законопроектом специальные технические средства включают в себя оборудование Deep Packet Inspection (DPI), как и предполагает большинство экспертов, то параметров настройки блокировок может быть не один (как сейчас - по IP-адресу), а множество, рассуждает консультант "ПИР-центра" Олег Демидов.

Это система вычленения тех или иных целевых признаков трафика, гибко настраиваемая под текущие задачи (например, под выявление трафика Telegram), объясняет Демидов. Использование DPI может помочь госорганам сделать блокировки эффективнее, считает эксперт.

Вице-президент МТС по правовым вопросам Руслан Ибрагимов поддерживает идею создания системы автономной работоспособности рунета в случае внешних угроз. Однако ему непонятно, кто будет оплачивать обслуживание и ремонт предоставленного Роскомнадзором оборудования, а также компенсировать потребителям убытки в случае возможных сбоев. Такими же вопросами задаются и представители других операторов.

Ранее законопроект критиковали эксперты АНО "Цифровая экономика" и Экспертного совета при правительстве. Такая система маршрутизации трафика создаст критическую точку, отказ работоспособности которой будет вызывать единовременные сбои работы всей национальной системы связи, рассказывал представитель АНО "Цифровая экономика".

"Коммерсант": Росгвардия нацелилась на охрану нефтяных компаний

Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа, пишет "Коммерсант". В частности, на действия госструктуры пожаловались ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР и "Татнефть".

В письме секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву руководители компаний жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

В компаниях от официальных комментариев отказались. Но источники газеты среди нефтяников и в силовых структурах поясняют, что Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа.

"Риски достаточно очевидные - монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен, - говорит собеседник издания в крупной нефтекомпании. - Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения".

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин называет проблему надуманной: "У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете".

Юристы не считают правовую коллизию излишне сложной. Партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов подчеркивает, что федеральный закон "применяется преимущественно", а не соответствующие ему нормы могут быть признаны ничтожными (недействительными).

По мнению юриста, текущие проблемы нефтяников с Росгвардией выглядят следствием "некомпетентности или злоупотреблений". Не исключен, добавляет он, и конфликт интересов, поскольку служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом. В то же время, отмечают юристы, ЧОПы могут оспорить предписание в суде (приостановив его действие через обеспечительные меры) или обратиться в прокуратуру.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.