Рома Жиган, Птаха и другие рэперы - о русском хип-хопе и фильме BEEF

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В прокат вышел фильм Ромы Жигана "BEEF: Русский хип-хоп", съемки которого заняли у рэпера восемь лет. В картине приняли участие 130 рэперов, в том числе и молодые музыканты - например, Фейс, Оксимирон и Хаски.

Русская служба Би-би-си узнала у Жигана (Романа Чумакова), как за время съемок изменилось его отношение к Фейсу, почему картину снимали так долго и зачем он позвал в свой фильм музыкантов, которым "не респектует".