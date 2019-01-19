Как быть женщиной в 2019 году: лайфхаки от Кейтлин Моран

Image caption Кейтлин Моран написала популярную книгу "Как быть женщиной"

Как быть женщиной, а главное - какой? Эта тема в наши дни приобрела особенную актуальность на волне движения против насилия и домогательств #MeeToo и нового витка женской борьбы за равную оплату труда.

Какие лайфхаки на этот сложный предмет можно почерпнуть у известного специалиста в этом вопросе - британской журналистки Кейтлин Моран, автора книги "Как быть женщиной", вышедшей в 2011 году? Специально для Би-би-си Кейтлин сделала суперполезную выжимку собственных жизненных мудростей.

1. Решай проблемы сама, рассуждая и вникая в суть

Кейтлин было 15 лет, когда она стала феминисткой. Услышав, что есть такая книга "Женщина-евнух", она решила, что это наверняка что-то очень грубое и малоприличное, поэтому она ее добыла в библиотеке и проштудировала от корки до корки. Этот феминистский труд сразил ее наповал.

"Жермен Грир учит, что самое важное, что ты можешь сделать, как феминистка, так это понять и осмыслить всё сама", - говорит Кейтлин.

"Феминизм - это не список правил, это набор приемов, то есть это логические рассуждения, которые ты прикладываешь к своим проблемам и своему невезению, чтобы понять, почему они произошли и как ты можешь их решить", - поясняет уже взрослая Кейтлин.

2. Не ищи парня, который хорошо целуется; ищи интересного собеседника

Кейтлин не особенно везло с мальчиками, пока она росла в провинциальном Вулверхэмптоне, поэтому, переехав в подростковом возрасте в Лондон, она решила всерьез разобраться с противоположным полом и научиться флиртовать.

"Самым большим жизненным уроком для меня [в то время] было то, что ты просто можешь попросить себя поцеловать, и человек, как правило, откликается на эту просьбу", - говорит писательница. Ей также удалось опытным путем установить, что те, кто лучше всех целуется, как правило, и собеседники неутомимые: "Они слушают тебя и реагируют на то, что ты говоришь".

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3. Чтобы определить, есть ли здесь сексизм, ответь себе на один простой вопрос

Когда Кейтлин была начинающим журналистом в музыкальном журнале, ее босс попросил ее сесть к нему на колени. Это совершенно выбило ее из колеи.

"Порой, когда происходит проявление сексистского поведения, ты можешь впасть в панику и не понять толком, сексизм это или нет? Ты начинаешь сомневаться. Тогда задай себе такой вопрос: приходится ли мужчинам сталкиваться с подобным? Мирятся ли мужчины с такой вот обескураживающей, бесполезной чушью?", - рассуждает журналистка и отвечает на этот риторический вопрос: "Если ответ "Нет", тогда все шансы за то, что сексизм действительно произошел".

Нужно ли говорить, что никто из мужчин в редакции ее журнала такого предложения от редактора не получал.

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4. Ты беспрестанно трезвонишь об отношениях со своим парнем? Возможно, настала пора их завершить

Первый парень Кейтлин, Кортни, был, по ее словам, "ленивым и со сложным характером". Он играл в рок-группе, а она постоянно страдала.

Ощущая себя дико несчастной, она непрерывно о нем говорила, часами вися на телефоне и обсуждая с сестрой до поздней ночи все аспекты своих отношений с Кортни.

Но дело-то все в том, что, как говорит помудревшая Кейтлин, "когда девушка находится в по-настоящему счастливых отношениях, она странным образом замолкает": "Она просто вроде как исчезает на полгода, а потом появляется со сверкающим взглядом и, как правило, килограмма на три полнее".

А вот когда ты несчастна, тогда, напоминает автор, ты постоянно об этом говоришь.

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5. Что касается моды, следуйте этим простым правилам. Их всего четыре

а) леопардовый принт - это принт нейтральный;

б) вы можете надеть что угодно при условии, что на вас в этот момент будут черные плотные колготки и ботильоны;

в) канцелярская клейкая лента (скотч) недостаточно прочна для того, чтобы заклеить дырку на колготках в области паха.

Четвертое правило требует отдельного авторского пояснения: никогда не покупайте ничего, что требует только химической чистки.

"Если вы видите что-то красивое, что нельзя стирать, просто положите себе в карман пятьсот (непотраченных зря) рублей (50 фунтов) и идите дальше", - считает Кейтлин.

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6. Нет денег на свадьбу? Чтобы сэкономить, устройте вечеринку в конце своего брака, а не в начале

Проблема номер один со свадьбами - это деньги, которые на них требуются. Так почему бы не пойти другим путем?

"В среднем на свадьбу в Британии уходит 31 тыс. фунтов (более 20 тыс. долларов). Если начинать все заново, то мы бы наверняка закатили колоссальный праздник во имя любви на 31 тысячу фунтов в конце всего этого дела, когда нам уже по шестьдесят или по семьдесят, ипотека выплачена, и мы уже можем с точностью сказать, что вся эта затея с "Я буду любить тебя вечно" действительно воплотилась в жизнь", - советует Кейтлин.

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7. Материнство не может научить тебя ничему такому, чего бы ты не могла узнать где-то еще

"Мир убедил себя, что женщины неполноценны в каком-то смысле, если у них нет детей. Что материнство дает тебе такие жизненные уроки, которых ты просто нигде больше не получишь, и что любая попытка обрести подобную мудрость и самореализоваться как-то еще - это просто жалкое подобие", - пишет Кейтлин Моран. Но совершенно ясно, что это не так.

Она утверждает, что "в материнстве нет ничего такого, что ты не могла бы получить, просто читая сотни прекрасных книг, взбираясь на скалистые вершины, любя без оглядки, купаясь зимой в речке, выращивая розы, соблюдая вежливое обращение и не хамя незнакомцам".

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8. Настаивай на своем праве иметь радость в жизни

Женщина - это не "Список важных дел", не забывай об этом!

"Целый ряд проблем - полнота, повышенная волосистость, старомодность, прыщи, неприятный запах, усталость, несексуальность - все это можно разрешить", - утверждает автор.

Женщины считают, что для того, чтобы стать "хоть на что-то похожей", им нужно потратить кучу времени и денег на решение всех вышеперечисленных проблем.

Однако собственный опыт подсказывает Кейтлин, что женщины должны проявлять непримиримый подход ко всем этим ничтожным, но имеющим тенденцию накапливаться в снежный ком, проблемкам, которые делают жизнь женщины совершенно беспросветной.

В нынешнюю волну феминизма, утверждает Кейтлин, речь не идет о том, чтобы бросаться под королевского скакуна [как это сделала во время скачек Дерби в 1913 году суфражистка Эмили Дэвисон, чтобы привлечь внимание к борьбе женщин за свои права], а о том, чтобы настаивать на своем праве на радость в жизни.

А для этого, советует автор, надо просто посмотреть всем этим треволнениям в глаза и громко, от души, расхохотаться.