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Парламент Британии принял закон, по которому за тайное фотографирование женщин под юбкой (апскертинг) в Англии и Уэльсе теперь можно будет получить до двух лет тюрьмы. В Шотландии это стало преступлением восемь лет назад.

На этой неделе палата лордов приняла в третьем чтении дополнения к закону о преступлениях сексуального характера.

Согласно документу, "оперирование оборудованием" под одеждой другого человека с целью сфотографировать или снять на видео гениталии, ягодицы или прикрывающее их нижнее белье признано разновидностью вуайеризма и может быть наказано штрафом и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Апскёртинг (от англ. upskirting; дословно - "задирание юбки") стал серьезной проблемой с появлением смартфонов. Поэтому и соответствующие статьи в законодательстве разных стран стали появляться совсем недавно, и стран этих пока немного.

В Англии кампанию за то, чтобы официально назвать апскертинг преступлением, начала в 2017 году молодая жительница Лондона Джина Мартин.

Летом 2017 года она стала жертвой наглого, демонстративного апскертинга на концерте в Гайд-парке.

Полицейские поговорили с человеком, который приставал к ней и сфотографировал девушку снизу, под короткой юбкой, а также потребовали удалить снимок. Это был максимум, что они могли себе позволить в отношении нарушителя. Джина попыталась наказать обидчика.

"И я выяснила, что единственный закон, по которому я могла бы подать на него в суд - это старый закон о публичном оскорблении нравственности, по которому нечто мерзкое или недостойное должно произойти на публике, и это должны видеть не меньше двух человек, - рассказала Джина в августе 2017-го Би-би-си. - Ирония в том, что обычно в таких случаях речь об эксгибиционистах. То есть, попросту говоря, единственный закон, который защищает жертву апскертинга в Англии и Уэльсе - это закон, авторы которого беспокоятся о том, что увидела публика, а не о жертве приставаний".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джина Мартин "на седьмом небе" от того, что ее кампания за внесение апскертинга в реестр преступлений завершилась победой

После случая в Гайд-парке Джина начала кампанию за принятие закона. Спустя полтора года она закончилась победой.

"Я на седьмом небе [...] 18 месяцев изнурительной, эмоциональной, меняющей жизнь работы. Я всегда думала, что в политике ничего не изменишь, но выяснилось, что все можно сделать, нужна только воля и помощь правильных людей", - написала Джина. Под "правильными людьми" она имела в виду, прежде всего, юристов, которые участвовали в кампании.

В уголовном праве, как и во многих других областях, составные части Соединенного королевства пользуются автономией. В Шотландии пункт об апскертинге появился в уголовном кодексе в 2011 году.

В прошлом году эксперты подсчитали, что с тех пор возбуждалось в среднем по 3,5 дела подобного рода ежегодно.

Онлайн-петиция Джины Мартин собрала десятки тысяч подписей.

В начале кампании Би-би-си поговорила с некоторыми женщинами, ставшими жертвами апскертинга. Одну из них незнакомец сфотографировал на автобусной остановке. Другую, учительницу по профессии, фотографировали сзади и снизу ученики-подростки. Третья увидела, как незнакомец в магазине фотографирует под юбками ее 18-летнюю дочь.

"Мне не верится, что апскертинг не подпадает под категорию сексуального домогательства или преступления. Это вторжение в личное пространство. Нельзя, чтобы это сходило с рук лишь потому, что у нас нет регулирующих это законов", - сказала тогда одна из собеседниц Би-би-си.

В России кампанию против апскертинга в том же 2017 году попыталась раскрутить блогер Анна Довгалюк.

Активистка записала видеоролик, в котором она, стоя на разных станциях метро в Санкт-Петербурге, задирает подол короткого платья, так что окружающие могли увидеть ее нижнее белье. Запустить более широкую общественную кампанию на эту тему в России так и не удалось.

Где еще апскертинг считается преступлением?