Берегись автомобиля! Почему члены королевской семьи любят порулить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на почтенный возраст, королева Елизавета II до сих пор водит машину. Правда, только на неофициальные мероприятия

Во второй половине дня 17 января на выезде с боковой дороги на основную трассу автомобиль марки Land Rover столкнулся с легковушкой KIA. Пассажиры и водители отделались легким испугом и небольшими травмами.

Казалось бы, ничего особо интересного в этой истории нет, кроме того, что за рулем внедорожника сидел муж королевы герцог Эдинбургский, он же принц Филип.

Второе не вполне обычное обстоятельство заключается в преклонном возрасте водителя: принцу 97 лет, а это возраст, когда большинство людей за руль уже не садится.

Почему же герцог Эдинбургский рулит сам? Как-никак в штате королевы несколько шоферов, и любой из них всегда в распоряжении Ее величества с супругом.

Дело в том, что для самых важных членов семьи Виндзоров возможность порулить означает, хоть и незначительный, но все-таки намек на нормальную жизнь.

Какой герцог не любит быстрой езды

Если верить людям, близким к королевской семье, принц Филип всегда любил быструю езду.

Правообладатель иллюстрации GEOFF PUGH Image caption Принц Филип всегда любил водить машину. Два года назад он лично возил Барака Обаму с супругой и королеву по Виндзорскому парку

Биограф и друг принца Джайлз Брендрет рассказал Би-би-си, что водит принц очень хорошо, но, как правило, очень быстро.

Однажды дядя Филипа лорд Маунтбатен сидел с королевой в машине, а принц был за рулем.

Филип гнал машину по дорогам поместья "Коудри парк" с такой скоростью, что королева самым натуральным образом вскрикивала от ужаса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А ведь был случай, когда с таким водителем королева вскрикивала от ужаса. Если верить лорду Маунтбатену

После очередного вскрика любимой жены, подданным которой он официально является, Филип повернулся к ней и сказал: "Еще раз крикнешь, высажу из машины".

Ее величество затихла. После этих безумных гонок Маунтбатен спросил ее: "А почему же ты не приказала ему ехать помедленнее, ты же все-таки королева?" На это Елизавета II ответила: "Но ты же слышал, что он сказал!"

Эту историю лорд Маунтбатен рассказал своей дочери, а уж та поведала ее Брендрету.

В последний раз?

Правообладатель иллюстрации Max Mumby/Indigo Image caption Скорее всего, дни за рулем для принца Филиппа закончились. Здесь он за рулем прошлым летом

Вполне возможно, что после своего чудесного спасения из этой аварии (а оно действительно было чудесным, учитывая и возраст герцога, и то, что его машина перевернулась), Филип все-таки поймет, что пришла пора отказаться от самостоятельных поездок.

Джайлз Брендрет считает, что это будет большим ударом для принца, но он человек прагматичный и поймет, что конец - это конец. Хотя нет никакой гарантии, что он не будет при этом ругаться шепотом.

И, скорее всего, о разумности такого шага ему скажут и жена, и страховые компании, и полиция графства Норфолк.

Водитель без прав

Ее величество королева Елизавета II - единственный человек в Соединенном Королевстве, который может водить машину, не имея прав.

Кроме того, она - единственный человек (кроме смотрителей парка), которому разрешено ездить на машине по так называемой "Длинной тропе" (The Long Walk) - четырехкилометровой дороге, проложенной от Виндзорского замка к холму, на котором установлена конная статуя короля Георга III.

Правообладатель иллюстрации Bob Haswell Image caption Королева научилась водить машину во время войны. На этой фотографии она за рулем на конной выставке в Виндзоре в 1958 году

Водить машину она научилась еще во времена Второй мировой войны, когда служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

Королева до сих пор сама водит свой верный Range Rover по королевским угодьям в Шотландии или когда возвращается в замок после воскресной службы в церкви Всех святых в Виндзорском парке.

Разумеется, о том, чтобы самой привезти себя на какое-то официальное мероприятие, и речи быть не может. Тем более, что от королевы ожидается, что она будет приветствовать собравшихся подданных и туристов легким помахиванием руки, а это далеко не лучшая практика вождения.

Хотя, конечно, прав ее в любом случае не лишат за отсутствием таковых.

Как все

Любой член королевской семьи может никогда вообще не садиться за руль: их и отвезут куда надо, и привезут обратно. Тем не менее многие из них пользуются любой возможностью, чтобы заняться "самовозом".

Правообладатель иллюстрации Max Mumby/Indigo Image caption На рождественский обед к бабушке. Принц Уильям, герцогиня Кейт и принцесса Шарлотт: совсем обычное семейство

В ноябре прошлого года, когда принц Чарльз праздновал свое семидесятилетие, оба его сына сами привезли своих жен на семейный обед.

В одном из интервью официальный биограф принца Гарри, в прошлом королевский корреспондент таблоида Sun Дункан Ларкомб сказал, что и Уильям, и Гарри, и герцогиня Кембриджская Кейт считают, что вождение машины добавляет немного "нормальности" в их совершенно нестандартный стиль жизни.

"Они стараются жить настолько обычной жизнью, насколько это вообще возможно. Им очень приятно, что они могут сами водить машину и быть независимыми", - сказал он журналу "Town & Country".

Но "нормальность" заканчивается сразу же, если заглянуть на заднее сидение королевского автомобиля. Там вы обнаружите офицера службы безопасности, который даже в такой неформальной ситуации не может оставить своих подопечных без присмотра.

А за королевским лимузином будет следовать еще и парочка автомобилей с вооруженными охранниками.

Не та сторона дороги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Говорят, что принц Гарри сам помогал свое молодой жене привыкать к левостороннему движению

Когда американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, она превратилась в герцогиню Сассекскую.

Все это означало не просто полную смену образа жизни, но и освоение новых навыков вождения, поскольку в Соединенном Королевстве движение левостороннее, а в Соединенных Штатах как раз наоборот.

Говорят, что принц Гарри сам помогал Меган переучиваться. И если она захочет сама водить машину, ей придется сдавать на права в Британии, включая как теорию, так и практику вождения.

Учитывая, что сейчас Меган ждет ребенка и одновременно переучивается из актрисы в герцогиню, возможно, что с правами придется немного подождать. Впрочем, многочисленные королевские шоферы при необходимости наверняка помогут ей добраться из пункта А в пункт Б.

И правила этикета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На официальном мероприятии - только на пассажирском сиденье...

Эксперт по королевскому этикету Уильям Хенсон говорит, что то, кто именно сидит за рулем, зависит от характера мероприятия, на которое направляется тот или другой член королевской семьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...а на неофициальном можно и так

На официальные встречи и приемы королевскую особу обязан доставить шофер. Отправляясь на частные вечеринки, можно и порулить, но все равно с охраной. Положение обязывает.