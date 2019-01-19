Как пережить трезвый январь, если вы - бар

Правообладатель иллюстрации Rocket Leisure/ Graham Turner Image caption Темно, холодно, безлюдно. Трезвый январь - унылая пора.

Если месяц не пить, выиграют и печень, и семейный бюджет. Но будут и проигравшие: бары, кафе, пабы и рестораны. Каждый январь им все тяжелее продавать спиртное, и они вынуждены искать новые способы вернуть клиента, утомленного новогодним застольем.

Традиция "сухого января" появилась в Великобритании лишь в 2013 году. Тогда обет трезвости дали всего пять тысяч человек, а в этом году их уже больше четырех миллионов.

"Представьте, что каждый из них обычно тратит, скажем, 25 фунтов в неделю на алкоголь. Арифметика довольно простая", - оценивает ущерб Том Джекман. Он - директор небольшой лондонской сети из трех баров, и январь для него - головная боль.

И не только январь. В прошлом году Университет Сассекса опросил 800 человек, соблюдавших сухой закон первый месяц года, и выяснил, что эффект оказался продолжительным и многие пили меньше обычного вплоть до августа. При этом 88% сказали, что сэкономили денег, а 70% уверены, что поправили здоровье.

Однако кампания нанесла удар по питейным заведениям, и без того переживающим не лучшие времена. Еще 20 лет назад в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, а сейчас их осталось меньше 49 тысяч. Пивоварни, напротив, переживают невиданный ренессанс, но и они страдают в январе.

"Многие пивовары вынуждены сокращать производство, но главный удар берут на себя независимые пабы, не входящие в большие сети. А такой резкий спад продаж может стать вопросом жизни и смерти для малого бизнеса в регионах", - говорит Аш Корбетт-Коллинз, директор отраслевой ассоциации Campaign for Real Ale (Camra).

Уже на третий год кампании, в "сухом январе" 2015-го, продажи алкоголя в британских питейных заведениях сократились на 7%, и до сих пор не восстановились, подсчитала консалтинговая фирма CGA Strategy.

Поколение Pepsi

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы выпивают больше теплым летом, чем промозглой зимой

Пабы и рестораны не сидят сложа руки. Они постепенно адаптируются к новым условиям.

Сеть недорогих пабов JD Wetherspoon еще больше снижает цены в начале года, но в целом январский всплеск трезвости ее "не расстраивает", говорит представитель компании. К тому же, самый продаваемый напиток в 900 пабах сети - Pepsi.

Mitchells & Butlers, владелец 1700 пабов и ресторанов, решила, что бороться с трезвостью в январе бессмысленно, и расширила ассортимент безалкогольного пива и сидра. В итоге январские продажи даже выросли.

Пусть люди не пьют, но это не повод изменять традиции, говорит Хейдон Мизон, директор McMullens & Sons, которая владеет пивоварней и двумя десятками пабов.

"Пабы - это не только алкоголь. Мы все нуждаемся в личном общении. Это важно для душевного равновесия, и пабы играют тут ключевую роль".

Британский общепит переживал и более серьезные потрясения - достаточно вспомнить запрет на курение. А к трезвости как новой норме жизни привыкает не первый год. Пусть каждый второй британец старше 16 лет выпивает, и большинство - с завидной регулярностью, каждый пятый не пьет вовсе.

"ЗОЖ - это круто, - говорит Джонни Форсайт из маркетинговой компании Mintel. - Десять лет назад было модно выпивать, теперь все наоборот, в тренде умеренность".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Традиция проводить свободное время в пабе уходит в прошлое

И вряд ли ситуация изменится в будущем, так что ресторанной индустрии придется приспосабливаться, говорит он.

"Конечно, полностью пить не перестанут, и барам стоит задуматься над сезонностью: расширять безалкогольное предложение в начале года, а летом сосредоточиться на выпивке".

Директор трех лондонских баров Джекман согласен, что против течения плыть не стоит.

"Мы предпочитаем выжимать максимум в лучшие месяцы, а не пытаться спешно менять ассортимент и атмосферу наших заведений в период затишья. В конце концов, народ пьет и в январе - это их право, и мы будем бороться за него".