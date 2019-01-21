СМИ России: разочарование в Путине

В обзоре российских газет 21 января:

"Ведомости": "разбожествление Путина"

Газета "Ведомости" пишет о снижении рейтингов российского президента и разбирается в причинах этого. "Рейтинг Владимира Путина перестал быть неуязвимым", - пишет на первой полосе свежего номера издание.

Первый после Нового года опрос ВЦИОМа показал, что падение рейтинга Владимира Путина продолжается: ему доверяют 33,4% респондентов, а 29 декабря 2018-го было 36,5%. Это минимум с января 2006 года - даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум - 37,4% - был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года. Одобряет деятельность президента гораздо больше опрошенных, но и их доля снижается, отмечают "Ведомости" - 62,1% против 64,6% 29 декабря.

Среди главных причин - выросший в начале года НДС и рост тарифов, объясняет социолог ФОМа Григорий Кертман: "Кроме того, кто-то подводит итоги года и вспоминает пенсионную реформу. У людей длинные каникулы, они много общаются, шансов услышать критику становится больше. Сыграли оба этих фактора".

Впрочем, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что никакого обрушения уровня доверия нет, есть медленный процесс снижения, стартовавший после пенсионной реформы. "Нет хороших новостей, которые бы говорили, что жизнь меняется к лучшему. После нескольких лет кризиса были ожидания, что будут расти зарплаты, пенсии, а реальностью оказался рост цен и плохие новости вроде пенсионной реформы и санкций", - объясняет Федоров.

В Новый год обычно у людей настроение поднимается, но сейчас этого не произошло, не было импульса к повышению социального самочувствия, констатирует социолог: "У людей мало денег, они даже на празднование Нового года потратили на 1000 рублей меньше, чем в прошлом году, и не потому, что цены не выросли, а потому, что есть беспокойство за будущее".

Политолог Александр Пожалов среди причин снижения рейтингов Путина называет общее разочарование в социальном характере государства и способности власти обеспечить быстрые видимые улучшения. Эксперт не исключает, что после пенсионной реформы население начинает адресовать претензии непосредственно президенту, а не нижестоящим властям, растет отчуждение части общества от власти и слабеют надежды на власть и президента.

Происходит "разбожествление Путина", раньше он был над превратностями судьбы рядового россиянина, приносил славу и величие, а сегодня частично рассматривается как человек, который отвечает за проблемы, на него переносится и негатив, который есть в отношении правительства, считает политолог Николай Петров.

Петров считает, что для власти наступил поворотный момент, требующий героических усилий, чтобы поддержать уменьшающуюся легитимность Путина, цитируют политолога "Ведомости".

"Второй выход - закрутить гайки. Кремль должен определиться со стратегией, потому что это может повлиять и на события 2024 г. С такими рейтингами можно жить дальше, но вот предпринимать серьезные действия по трансформации режима сложно: рейтинг падает в глазах не только простых людей, но и элит", - считает эксперт.

"Известия": страсти вокруг островов

Газета "Известия" пишет о грядущих переговорах лидеров России и Японии и о том, можно ли ожидать от них конкретных решений по Курилам и мирному договору. Эта встреча будет своего рода юбилейной, отмечают "Известия" - продвинуться в решении проблемы мирного договора и застарелого территориального спора вокруг Южных Курил лидеры двух государств попытаются в 25-й раз.

Принимая во внимание фон, на котором велась подготовка визита японского премьера в Москву, прорывных решений от встречи опрошенные "Известиями" эксперты не ждут. Однако при выполнении Токио ряда условий мирный договор был бы выгоден и Москве, считают они.

Эксперт по российско-японским отношениям Токийского университета Темпл Джеймс Браун считает, что встреча в любом случае не будет конфронтационной, в то же время в территориальном споре вряд ли будут достигнуты значительные результаты. "Абэ спешит продвинуться в этом вопросе и все еще надеется подписать какую-то форму рамочного соглашения, когда Путин посетит Японию в июне. Но российская сторона не спешит, а именно она в состоянии задать темп, поскольку владеет островами", - отмечает эксперт.

Особой спешки со стороны Москвы действительно не наблюдается, соглашаются "Известия". Тем более что в России даже гипотетическая передача двух островов японцам воспринимается обществом довольно негативно. Согласно опросу "Левада-центра", против этого выступают 74% россиян.

Бывший посол России в Японии Александр Панов, впрочем, считает, что на встрече с Владимиром Путиным Синдзо Абэ все же может в той или иной форме признать суверенитет России над южно-курильскими островами и повторить обещание, что никаких военных баз и контингентов США на островах после их передачи не появится.

"Удовлетворит ли это российскую сторону, сложно сказать. Большой вопрос - насколько Россия в действительности заинтересована в мирном договоре", - заметил "Известиям" Александр Панов.

Между тем, по его мнению, договор с Японией отвечает российским интересам. В сложной международной обстановке на Востоке лучше иметь партнера и друга, считает дипломат. Добиться этого, по его мнению, можно комплексным мирным договором, который учитывал бы вопросы безопасности, политических отношений, экономического сотрудничества и принадлежности территорий.

"Коммерсант": Кремль никогда не проигрывает?

Газета "Коммерсант" пишет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться губернаторам, избранным от оппозиции вопреки воле Кремля. Так, в поддержку иркутского главы Сергея Левченко, которому в 2020 году предстоят перевыборы, начат сбор подписей. Поводом стала широко растиражированная видеозапись 2016 года, на которой видно, как губернатор участвует в охоте на медведя. А недавно избранному главе Хакасии Валентину Коновалову в ходе встреч с гражданами приходится им объяснять, в каком размере он выписал премии членам правительства.

Петицию в поддержку Сергея Левченко разместили на сайте Change.org в пятницу. За три дня она набрала около 1,5 тыс. подписей. Ее автор, недавно вступивший в комсомол Евгений Гордин, призывает "не дать политическим элитам управлять нами и отправлять неугодных им людей в отставку".

В конце декабря 2018 года на этом же портале появилась петиция с требованием отправить губернатора в отставку, она собрала около 38 тыс. подписей. Это было сопряжено с информационной кампанией против Левченко, уверены в КПРФ. На российских телеканалах вышло несколько сюжетов, в которых упоминалось участие губернатора в охоте на медведя.

А избранный главой Хакасии коммунист Валентин Коновалов, встречаясь с жителями Черногорска 18 января, вновь был вынужден оправдываться за выписанные членам нового правительства премии. Ранее региональные СМИ обвинили главу республики в том, что он по итогам 2018 года выдал 14 чиновникам республиканского правительства, включая вице-губернаторов, премии, размер которых якобы составлял 200-300% месячного дохода, или 200-300 тыс. руб., посчитали журналисты телеканала ТВ7.

Коновалов говорит, что сообщения о суммах премий не соответствуют действительности.

"Цель информационной кампании против этих губернаторов очевидна - все должны видеть, что нельзя выиграть у кремлевского кандидата и после этого спать спокойно, - прокомментировал "Коммерсанту" политолог Аббас Галлямов. - Потенциальные кандидаты от оппозиции должны понимать, что вместо радостей жизни в случае победы они получат перманентную головную боль и войну на множество фронтов. Это особенно актуально в преддверии новых выборов, которые будут проходить на фоне растущих протестных настроений".

Что еще почитать:

В преддверии визита в Москву премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой интервью специально для газеты "Коммерсант". В нем он рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между Японией и Россией по мирному договору, а также о развитии сотрудничества Москвы и Токио в сфере экономики.

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии пишет об истории с несостоявшимся пока присуждением патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко званий почетных профессоров Российской академии наук. "Идея наградить предстоятеля церкви почетным званием выглядит элементом аппаратного взаимодействия церкви и государства", - считает издание.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си