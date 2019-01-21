Пресса Британии: Фарадж хочет вернуться, чтобы "защитить "брексит"
В обзоре британской прессы:
- Бывший лидер UKIP готов вернуться в игру
- Британские университеты пошли в обход "брексита"
- Британские женщины стыдятся проходить гинекологические обследования
Фарадж обещает вернуться и защитить "брексит" от элит
Британские газеты продолжают обсуждать все возможные повороты "брексита" и движения политиков и чиновников вокруг него.
Газета Iрассказывает, что забуксовавший "брексит" может вернуть к активной жизни старого игрока, но в новой роли. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж заявил, что готов "вновь войти в игру" в качестве лидера новой про-"брекситовой" партии, в случае, если выход Британии из ЕС не произойдет 29 марта.
Газета напоминает, что в декабре прошлого года Фарадж вышел из UKIP в знак несогласия с курсом нынешних лидеров партии, "зацикленных" на антимусульманских настроениях.
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Теперь он поддерживает создание совсем новой партии, так как, по его словам, "совершенно очевидно, что политическая элита хочет остановить "брексит".
Фарадж утверждает, что если в назначенный день Британия не покинет ЕС, он и его сторонники не собираются стоять в сторонке и наблюдать.
Он полностью готов к тому, что процедура выхода будет затянута или вообще отменена, и тогда-то он и "вернется в игру".
Газета отмечает, что, похоже, это не пустые слова, так как вышедшая из UKIP вслед за бывшим лидером Кэтрин Блейклок сообщила, что в начале января уже подала документы на регистрацию новой партии и думает о возможной роли в ней Найджела Фараджа.
Фарадж рассчитывает участвовать от этой партии в следующих всеобщих выборах и получить голоса всех сторонников скорейшего выхода Британии из ЕС. Газета не уточняет, имеет ли он в виду потенциальные досрочные выборы или думает, что "брексит" может растянуться до 2022 года.
"Маастрихтский договор" британских и европейских университетов
Times выяснила, что уставшие от затянувшейся неопределенности британские и европейские университеты начали предпринимать собственные альтернативные меры, чтобы снизить влияние "брексита" на их работу.
Как стало известно газете, Университет Йорка в ближайшее время подпишет договор о партнерстве с Маастрихтским университетом, чтобы внести определенность в будущее студенческих и научных обменов и финансирование исследований.
Около 15% от более чем 70-миллионного ежегодного финансирования на исследовательскую деятельность Университета Йорка поступает из Евросоюза.
Теперь университет надеется, что после заключения их "Маастрихтского договора" студенты всегда будут иметь возможность учиться по обмену хотя бы в этом конкретном университете Нидерландов.
В том же направлении сепаратных договоренностей с европейскими партнерами двигаются и другие британские университеты.
Имперский колледж Лондона объявил о сотрудничестве с Французским национальным центром научных исследований, с которым они открывают совместный математический центр в Лондоне.
Университет Уорика договорился об альянсе с Университетом Пари-Сен и Свободным Университетом в Брюсселе.
Собираются закреплять и расширять партнерство с европейскими университетами и другие вузы Британии, которые рассчитывают, что такое партнерство "даст ощущение уверенности в эти времена неопределенности".
Британки избегают гинекологических тестов из-за стыда и страха
Daily Mail рассказывает о том, что, по данным исследователей, все больше женщин в Британии избегают диагностики на рак шейки матки, так как стыдятся проходить медицинский осмотр и считают, что процедура может быть болезненной.
Как пишет газета, около 30% женщин не приходят на тестирование уже сейчас, но, по данным медиков, скоро их станет намного больше. Ведь 80% из двух тысяч опрошенных женщин в возрасте от 25 до 35 лет выбросили приглашение на диагностическое обследование, так как чувствуют стыд, страх и уязвимость перед этой процедурой. А 75% процентов женщин признались, что избегают диагностики, так как чувствуют себя уязвимыми даже от мысли о гинекологическом осмотре.
Британские медицинские чиновники, отвечающие за профилактические исследования, предлагают учесть чувства женщин и заменить тесты в поликлиниках на их аналоги, которые позволят женщинам в домашних условиях брать образцы тканей и отправлять их по почте в лаборатории.