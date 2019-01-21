Пресса Британии: Фарадж хочет вернуться, чтобы "защитить "брексит"

В обзоре британской прессы:

Фарадж обещает вернуться и защитить "брексит" от элит

Британские газеты продолжают обсуждать все возможные повороты "брексита" и движения политиков и чиновников вокруг него.

Газета Iрассказывает, что забуксовавший "брексит" может вернуть к активной жизни старого игрока, но в новой роли. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж заявил, что готов "вновь войти в игру" в качестве лидера новой про-"брекситовой" партии, в случае, если выход Британии из ЕС не произойдет 29 марта.

Газета напоминает, что в декабре прошлого года Фарадж вышел из UKIP в знак несогласия с курсом нынешних лидеров партии, "зацикленных" на антимусульманских настроениях.

Теперь он поддерживает создание совсем новой партии, так как, по его словам, "совершенно очевидно, что политическая элита хочет остановить "брексит".

Фарадж утверждает, что если в назначенный день Британия не покинет ЕС, он и его сторонники не собираются стоять в сторонке и наблюдать.

Он полностью готов к тому, что процедура выхода будет затянута или вообще отменена, и тогда-то он и "вернется в игру".

Газета отмечает, что, похоже, это не пустые слова, так как вышедшая из UKIP вслед за бывшим лидером Кэтрин Блейклок сообщила, что в начале января уже подала документы на регистрацию новой партии и думает о возможной роли в ней Найджела Фараджа.

Фарадж рассчитывает участвовать от этой партии в следующих всеобщих выборах и получить голоса всех сторонников скорейшего выхода Британии из ЕС. Газета не уточняет, имеет ли он в виду потенциальные досрочные выборы или думает, что "брексит" может растянуться до 2022 года.

"Маастрихтский договор" британских и европейских университетов

Times выяснила, что уставшие от затянувшейся неопределенности британские и европейские университеты начали предпринимать собственные альтернативные меры, чтобы снизить влияние "брексита" на их работу.

Как стало известно газете, Университет Йорка в ближайшее время подпишет договор о партнерстве с Маастрихтским университетом, чтобы внести определенность в будущее студенческих и научных обменов и финансирование исследований.

Около 15% от более чем 70-миллионного ежегодного финансирования на исследовательскую деятельность Университета Йорка поступает из Евросоюза.

Теперь университет надеется, что после заключения их "Маастрихтского договора" студенты всегда будут иметь возможность учиться по обмену хотя бы в этом конкретном университете Нидерландов.

В том же направлении сепаратных договоренностей с европейскими партнерами двигаются и другие британские университеты.

Имперский колледж Лондона объявил о сотрудничестве с Французским национальным центром научных исследований, с которым они открывают совместный математический центр в Лондоне.

Университет Уорика договорился об альянсе с Университетом Пари-Сен и Свободным Университетом в Брюсселе.

Собираются закреплять и расширять партнерство с европейскими университетами и другие вузы Британии, которые рассчитывают, что такое партнерство "даст ощущение уверенности в эти времена неопределенности".

Британки избегают гинекологических тестов из-за стыда и страха

Daily Mail рассказывает о том, что, по данным исследователей, все больше женщин в Британии избегают диагностики на рак шейки матки, так как стыдятся проходить медицинский осмотр и считают, что процедура может быть болезненной.

Как пишет газета, около 30% женщин не приходят на тестирование уже сейчас, но, по данным медиков, скоро их станет намного больше. Ведь 80% из двух тысяч опрошенных женщин в возрасте от 25 до 35 лет выбросили приглашение на диагностическое обследование, так как чувствуют стыд, страх и уязвимость перед этой процедурой. А 75% процентов женщин признались, что избегают диагностики, так как чувствуют себя уязвимыми даже от мысли о гинекологическом осмотре.

Британские медицинские чиновники, отвечающие за профилактические исследования, предлагают учесть чувства женщин и заменить тесты в поликлиниках на их аналоги, которые позволят женщинам в домашних условиях брать образцы тканей и отправлять их по почте в лаборатории.