Кровавая волчья суперлуна взошла над Землей. Фотографии

  • 21 января 2019
волчья Луна Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Волчьей Луной январское полнолуние называли североамериканские индейцы
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В ночь на понедельник, 21 января, жители северного полушария могли наблюдать довольно редкое сочетание трех астрономических явлений, которое называют кровавой волчьей суперлуной.

Луна в белорусском городке Турец Гродненской области Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Суперлуна над храмом в белорусском городке Турец Гродненской области

Затмение началось в 02:35 ночи по Гринвичу (5:35 по Москве) и закончилось в 07:49 (10:49 по Москве). Луна погрузилась в северную часть тени Земли на один час и три минуты - по Москве период полной фазы затмения продлился с 07:41 до 08:44.

Луна и статуя Карла IV в Праге Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Кровавую волчью суперлуну наблюдали жители Праги. На фото: статуя Карла IV в столице Чехии во время суперлуния 21 января

Суперлуну можно наблюдать, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны. А когда эти два явления совпадают с лунным затмением, то спутник Земли приобретает красноватый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".

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The moon is seen beside a quadriga on the top of the Cinquantenaire arch during a total lunar eclipse, known as the "Super Blood Wolf Moon", in Brussels Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Кровавая суперлуна над Триумфальной аркой в Парке пятидесятилетия в Брюсселе

Во время затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, а окрашивается в темно-красные тона. Это объясняется тем, что Луна продолжает освещаться. При этом солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, но поскольку она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны.

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луна над собором Сен-Гатьен во французском городе Тур Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Луна над собором Сен-Гатьен во французском городе Тур

Затмение 21 января можно было наблюдать на северо-востоке России, в Британии, на северо-западе Франции, северо-западе Испании, в Португалии, в некоторых частях Западной Африки, почти во всех странах Северной и Южной Америки, в восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

The Super Blood Wolf Moon rises behind One World Trade Center in New York City on January 20, 2019 as seen from Jersey City, New Jersey. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Кровавая суперлуна над Всемирным торговым центром в Нью-Йорке
Луна над зданием Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Луна над зданием Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Полная Луна подошла на расстоянии менее 362 тысяч километров от Земли и находилась возле ближайшей к планете точки орбиты. Таким образом, видимый диаметр Луны увеличился примерно на 8 процентов.

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The Super Blood Wolf moon is visible in the sky from Red Rocks Amphitheatre on January 20, 2019 in Golden, Colorado. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Суперлуна над амфитеатром в парке Red Rocks, штат Колорадо
Нанкин Правообладатель иллюстрации TASS
Image caption Суперлуние в Нанкине, Восточный Китай
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Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, то есть иногда она находится ближе к Земле и кажется более крупной, а иногда удаляется, и внешне уменьшается в размерах.

A full moon rises over Rosarito Reservoir on January 20, 2019 near Oropesa, in Toledo province, Spain. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Суперлуна перед затмением в испанской провинции Толедо
Суперлуние, Флорида Правообладатель иллюстрации Getty Images
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Лучше всего кровавую суперлуну могли рассмотреть жители Северной и Южной Америки.

В европейской части России можно было наблюдать полутеневое затмение, полную фазу затмения можно было наблюдать уже перед заходом Луны за горизонт.

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The "super blood wolf moon" is seen during a total lunar eclipse in Colliguay, Chile January 21, Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Житель города Кольигуай в Чили наблюдает лунное затмение
Суперлуна, Калифорния Правообладатель иллюстрации Getty Images
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7 A view of the lunar eclipse over the cross on top of the Elizabeth Church in Nuremberg, Germany, 21 January 2019. Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Лунное затмение над куполом церкви Святой Елизаветы в Нюрнберге
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Манхэттен Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Кровавая суперлуна над Манхэттеном

Астрономов и любителей наблюдать за звездным небом суперлуние 21 января интересовало особенно. Следующее полное лунное затмение жители Земли могут наблюдать только через два года - в мае 2021.

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Жители Нью-Йорка наблюдают за редким астрономическим явлением Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Жители Нью-Йорка наблюдают за редким астрономическим явлением
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Следующее затмение Луны будет частичнным и произойдет 16 июля 2019 года.

Луна в Праге Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Кровавая суперлуна в небе над Прагой
Лунное затмение
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