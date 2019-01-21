Кровавая волчья суперлуна взошла над Землей. Фотографии
В ночь на понедельник, 21 января, жители северного полушария могли наблюдать довольно редкое сочетание трех астрономических явлений, которое называют кровавой волчьей суперлуной.
Затмение началось в 02:35 ночи по Гринвичу (5:35 по Москве) и закончилось в 07:49 (10:49 по Москве). Луна погрузилась в северную часть тени Земли на один час и три минуты - по Москве период полной фазы затмения продлился с 07:41 до 08:44.
Суперлуну можно наблюдать, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны. А когда эти два явления совпадают с лунным затмением, то спутник Земли приобретает красноватый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".
Во время затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, а окрашивается в темно-красные тона. Это объясняется тем, что Луна продолжает освещаться. При этом солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, но поскольку она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны.
Затмение 21 января можно было наблюдать на северо-востоке России, в Британии, на северо-западе Франции, северо-западе Испании, в Португалии, в некоторых частях Западной Африки, почти во всех странах Северной и Южной Америки, в восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.
Полная Луна подошла на расстоянии менее 362 тысяч километров от Земли и находилась возле ближайшей к планете точки орбиты. Таким образом, видимый диаметр Луны увеличился примерно на 8 процентов.
Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, то есть иногда она находится ближе к Земле и кажется более крупной, а иногда удаляется, и внешне уменьшается в размерах.
Лучше всего кровавую суперлуну могли рассмотреть жители Северной и Южной Америки.
В европейской части России можно было наблюдать полутеневое затмение, полную фазу затмения можно было наблюдать уже перед заходом Луны за горизонт.
Астрономов и любителей наблюдать за звездным небом суперлуние 21 января интересовало особенно. Следующее полное лунное затмение жители Земли могут наблюдать только через два года - в мае 2021.
Следующее затмение Луны будет частичнным и произойдет 16 июля 2019 года.
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