Кровавая волчья суперлуна взошла над Землей. Фотографии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Волчьей Луной январское полнолуние называли североамериканские индейцы

В ночь на понедельник, 21 января, жители северного полушария могли наблюдать довольно редкое сочетание трех астрономических явлений, которое называют кровавой волчьей суперлуной.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суперлуна над храмом в белорусском городке Турец Гродненской области

Затмение началось в 02:35 ночи по Гринвичу (5:35 по Москве) и закончилось в 07:49 (10:49 по Москве). Луна погрузилась в северную часть тени Земли на один час и три минуты - по Москве период полной фазы затмения продлился с 07:41 до 08:44.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Кровавую волчью суперлуну наблюдали жители Праги. На фото: статуя Карла IV в столице Чехии во время суперлуния 21 января

Суперлуну можно наблюдать, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны. А когда эти два явления совпадают с лунным затмением, то спутник Земли приобретает красноватый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кровавая суперлуна над Триумфальной аркой в Парке пятидесятилетия в Брюсселе

Во время затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, а окрашивается в темно-красные тона. Это объясняется тем, что Луна продолжает освещаться. При этом солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, но поскольку она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Луна над собором Сен-Гатьен во французском городе Тур

Затмение 21 января можно было наблюдать на северо-востоке России, в Британии, на северо-западе Франции, северо-западе Испании, в Португалии, в некоторых частях Западной Африки, почти во всех странах Северной и Южной Америки, в восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кровавая суперлуна над Всемирным торговым центром в Нью-Йорке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Луна над зданием Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Полная Луна подошла на расстоянии менее 362 тысяч километров от Земли и находилась возле ближайшей к планете точки орбиты. Таким образом, видимый диаметр Луны увеличился примерно на 8 процентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суперлуна над амфитеатром в парке Red Rocks, штат Колорадо

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Суперлуние в Нанкине, Восточный Китай

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, то есть иногда она находится ближе к Земле и кажется более крупной, а иногда удаляется, и внешне уменьшается в размерах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суперлуна перед затмением в испанской провинции Толедо

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Лучше всего кровавую суперлуну могли рассмотреть жители Северной и Южной Америки.

В европейской части России можно было наблюдать полутеневое затмение, полную фазу затмения можно было наблюдать уже перед заходом Луны за горизонт.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Житель города Кольигуай в Чили наблюдает лунное затмение

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лунное затмение над куполом церкви Святой Елизаветы в Нюрнберге

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кровавая суперлуна над Манхэттеном

Астрономов и любителей наблюдать за звездным небом суперлуние 21 января интересовало особенно. Следующее полное лунное затмение жители Земли могут наблюдать только через два года - в мае 2021.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Нью-Йорка наблюдают за редким астрономическим явлением

Следующее затмение Луны будет частичнным и произойдет 16 июля 2019 года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Кровавая суперлуна в небе над Прагой

***