В США уже ровно месяц продолжается "шатдаун" федерального правительства, который наступил из-за спора о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

22 декабря в США была приостановлена работа части госучреждений после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика.

Президент США Дональд Трамп требует выделить на проект строительства стены на границе с Мексикой 5,7 млрд долларов. Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство стены и еще до выступления Трампа отвергли его предложения.

Трамп в конце декабря пообещал "очень долгий шатдаун", если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Нынешний "шатдаун" стал самым долгим в истории страны, он затронул 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.

Демократы называют строительство стены бесполезной тратой денег налогоплательщиков и обвиняют Трампа в создании искусственного кризиса.

В этом материале мы представляем семь графиков и карт, которые объясняют, в каком состоянии находится проект строительства стены на границе с Мексикой, и в какой мере строительство стены может помочь США в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

1. Трамп пока построил не так уж много из задуманного

Еще до того, как Дональд Трамп занял президентское кресло, на границе с Мексикой были построены заграждения на участке в 654 мили (немногим более 1000 км) - на участках, граничащих со штатами Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и частично на границе с Техасом.

При этом 354 мили забора (570 км) рассчитаны на то, чтобы преграждать путь пешеходам, а еще 300 миль (483 км) заграждений препятствуют тем, кто пытается пересечь границу с США на транспорте.

Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой, а это почти 2000 миль (3218 км).

Позже он пояснил, что построит стену только на тех участках, где это требуется, а на остальных участках нет необходимости в строительстве стены, так как там есть естественные преграды в виде гор и рек.

После того, как Трамп стал президентом, некоторые уже существующие заграждения были перемещены, однако общая протяженность заграждений не увеличилась.

Ранее конгресс одобрил расходы в 1,7 млрд долларов на замену старых заграждений на новые - всего планировалось на эти деньги заменить заборы на участках длиной в 124 мили (почти 200 км).

Однако пока были заменены заграждения на участке в 40 миль (64 км). Как ожидается, в 2019 году будут заменены заграждения на участке в 61 милю (98 км).

Таким образом, будут заменены 15% существующих сейчас заграждений. А в феврале в Техасе начнется то, что можно назвать строительством новой стены.

Длина одного из участков стены составит шесть миль (почти 10 км), другой - восемь миль (около 13 км). В общем будет построено 14 миль новой стены (22,5 км).

Несмотря на стремление Трампа продолжить борьбу за строительство стены на границе с Мексикой, новые опросы, проведенные социологами Pew Research Center, показывают, что большинство американцев (58%) выступают против увеличения протяженности стены, и только 40% жителей США поддерживают идею Трампа.

2. Никто не знает, во сколько обойдется строительство стены

Есть ряд очень разных оценок стоимости проекта строительства бетонной стены, в том числе оценки, данные официальными представителями власти, а также аналитиками и экспертами.

Возможная стоимость стены варьируется в пределах от 12 до 70 млрд долларов.

650 миль забора (около 1000 км), построенных при Джордже Буше, обошлись США в 7 млрд долларов, однако этот забор сложно сравнить с той "высокой, надежной и красивой" стеной, которую обещал возвести Трамп.

Пока Трамп добивается выделения 5,7 млрд долларов, помимо уже одобренных 1,7 млрд.

Министерство внутренней безопасности США ранее оценивало строительство стены в 25 млрд долларов. Однако ведомство заявляет, что все еще пытается выяснить приблизительную стоимость проекта.

Служба таможенного и пограничного контроля США заявляет, что в среднем стоимость одной мили стены приблизительно составляет 6,5 млн долларов.

3. Трамп хотел построить бетонную стену, сейчас он говорит о стальной конструкции

Трамп изменил свое мнение по поводу материалов, из которых должна быть сделана стена.

Обещание Трампа построить "большую, красивую стену" между США и Мексикой было главным лейтмотивом его предвыборной кампании. Тогда он говорил о бетонной стене.

Однако после выборов он вдруг заговорил о стальной конструкции, которая бы позволяла пограничникам видеть то, что происходит по другую сторону от стены.

В октябре 2017 года администрация Трампа представила восемь девятиметровых прототипов стены - все это были комбинации из бетона и стали.

1. Наклонная стена, на которую будет очень сложно подняться. Авторы проекта - бюро Fisher Sand and Gravel. Стоимость - 365 000 долларов

2. Гофрированные панели с трубой наверху. Авторы проекта - WG Yates & Sons. Стоимость проекта - 458 103 долларов

3. Бетонные панели и труба наверху. Авторы проекта - бюро WG Yates & Sons, стоимость проекта 453 548 долларов

4. Бетонное основание и решетчатая металлическая конструкция. Авторы проекта - компания ELTA North America, стоимость - 406 319 долларов

5. Бетонная конструкция с широким основанием. Авторы проекта - Caddell Construction Co, стоимость - 344 000 долларов

6. Бетонные блоки на основании из металла. Автор проекта - Caddell Construction Co, стоимость - 320 000 долларов

7. Металлическая решетка с шипами поверх бетонных блоков. Автор проекта - Texas Sterling Construction Co, стоимость - 470 000 долларов

8. Металлические колонны и панели с трубой поверх стены. Автор проекта - KWR Construction, стоимость 486 411 долларов.

В декабре Дональд Трамп заявил, что не хочет строить бетонную конструкцию. Вместо нее, по его мнению, лучше поставить красиво оформленные стальные панели.

И совсем незадолго до "шатдауна" он опубликовал в "Твиттере" изображение того, как должна выглядеть стена из стальных панелей, которая по его словам, будет "абсолютно эффективной и в то же время красивой".

Представители Службы таможенного и пограничного контроля заявили, что ни один из представленных администрацией Трампа прототипов стены не соответствовал их техническим требованиям.

Однако благодаря созданию этих прототипов удалось получить важные данные, которые помогут определиться с дизайном, материалами и конструкцией в будущем, заявили в ведомстве.

4. Число задержанных мигрантов на границе с Мексикой резко снизилось

В своем обращении к согражданам в начале января Трамп заявил, что стена необходима для того, чтобы остановить растущий гуманитарный кризис на южной границе страны и улучшить там ситуацию с безопасностью.

В ходе спора с членом палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатором Чаком Шумером, Трамп заявил, что в США прибывает очень много мигрантов, фактически - это поток.

Однако статистические данные свидетельствуют о том, что с 2000 года число нелегальных попыток пересечения границы с США заметно снизилось.

В 2000 году американскую границу нелегально пересекли 1,6 млн человек, тогда как в 2018 году это число составило менее 400 тысяч.

В 2017 году - в первый год президентства Трампа - число мигрантов, нелегально перешедших американскую границу, было самым низким с 1971 года.

Все представители южных штатов в сенате выступают против строительства стены, они считают, что ее строительство не улучшит ситуацию с безопасностью.

"Я считаю, что строительство бетонной конструкции - от моря до моря - это самый дорогой и самый неэффективный способ обеспечения безопасности на границе", - говорит республиканец Уилл Херд, член палаты представителей США от 23-го избирательного округа Техаса.

5. Однако число задержаний и прошений об убежище возросло в период с 2017 по 2018 год

За период с 2017 по 2018 год число людей, задержанных на границе с Мексикой, выросло приблизительно на 100 тысяч. Число прошений о предоставлении убежища за год выросло на 16 тысяч, или на 43%.

Среди задержанных и подавших прошение об убежище - много семей, которые бежали от насилия в Центральной Америке. Многие из них говорят, что боятся возвращаться в свои страны.

Чтобы получить статус беженца в США, иностранцы должны получить разрешение на въезд в страну. Однако те, кто уже приехал в США, не получив заранее такого разрешения, могут также подать прошение о предоставлении убежища уже на границе с США.

Такие прошения направляются в Службу гражданства и иммиграции США. Можно предположить, что стена на американо-мексиканской границе вряд ли остановит мигрантов, которые подают такие прошения о предоставлении убежища.

6. Большая часть нелегалов - мигранты с просроченной визой

Хотя Трамп и заявляет, что все беды с нелегальной миграцией - из-за отсутствия стены на южной границе, однако статистика свидетельствует, что большинство нелегальных мигрантов - это те, кто вполне законно пересек американскую границу, однако не уехал из страны по окончании срока действия визы.

Согласно данным министерства внутренней безопасности США, в прошлом году на южной границе были задержаны 400 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть на территорию США.

В то же время 700 тыс. человек, въехавших в США вполне легально, не выехали из страны, когда срок действия их визы истек.

7. Стена вряд ли поможет бороться с контрабандой наркотиков в США

Трамп заявил, что 90% героина попадает в США через границу с Мексикой и что стена поможет бороться с торговлей наркотиками.

Всего в США в 2017 году было изъято почти 8 тыс. кг героина, при этом 39% этого объема было изъято на границе с Мексикой, заявляет Управление по борьбе с наркотиками.

Большая часть наркотиков была изъята на пропускном пункте Сан-Диего - 1073 кг, это на 59% больше, чем в 2016 году.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, большая часть наркотиков попадает в США через официальные пункты пропуска. Как правило, запрещенный груз контрабандисты провозят в частных автомобилях или грузовиках.

На территории, где планируется возведение стены, попыток провезти наркотики осуществляется не так уж много.

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