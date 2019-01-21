В регионах России просят списать газовые долги по примеру Чечни. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Чечня подает другим российским регионам пример, как нужно бороться не только за газ, но и за федерализм, считают эксперты

Депутаты региональных парламентов по всей России требуют списать долги населения за газ. Так они отреагировали на аналогичное решение районного суда в Грозном.

Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит.

Что случилось?

Как минимум в шести регионах депутаты региональных законодательных собраний и общественных организаций пишут обращения в местные прокуратуры. Они требуют, чтобы прокуроры добились списания долгов за газ, которые накопились у населения. Вот в каких регионах появились подобные обращения:

Республика Башкирия

Липецкая область

Самарская область

Смоленская область

Омская область

Республика Татарстан (обращение от общественников)

Республика Чувашия

Санкт-Петербург

Кроме депутатов с такой же инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

А прокуратура Дагестана сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Это произошло после прокурорской проверки, которая выявила "многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа".

Почему именно сейчас?

В своих обращениях депутаты ссылаются на чеченский прецедент. "Чем чеченцы лучше липчан?" - объяснил свое обращение депутат областного совета Липецкой области Олег Хомутинников. Другие депутаты тоже выступали за равноправие регионов.

Поводом для этого послужило решение Заводского районного суда Грозного. 18 января он удовлетворил иск прокуратуры Чечни. Она требовала списать долги жителей за газ на сумму более 9 млрд рублей.

В сообщении прокуратуры говорится, что это "безнадежная" задолженность. Прокуратура отметила, что для этих долгов истекли сроки для подачи исков в суд, а массовые требования погасить долги "создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения".

До этого на проблему газоснабжения обращал внимание глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре прошлого года он заявил, что уволил четырех префектов Грозного за формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество. В феврале 2018 года просроченные долги жителей Чечни перед "Газпромом" оценивались в 14,4 млрд рублей.

Специалист по сравнительному федерализму Андрей Захаров считает, что Чечня остается одним из немногих российских регионов, которые все еще помнят, что Россия - это федерация, и продолжают торг с федеральным центром относительно своих прав.

"Проводниками федерализма, который у нас традиционно связывают с либеральной идеей, со свободой, выступают те регионы, где эти слова не имеют особой смысловой нагрузки", - говорит он. При этом Захаров отмечает, что не видит в таком парадоксе ничего плохого, потому что "остальным регионам в условиях спящего федерализма напоминают, что они должны обладать какой-то политической субъектностью, и они волей-неволей тянутся к тому примеру, который им Чечня задает".

Что говорят газовики?

В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение районного суда Грозного. Там считают, что в суде не было доказано, что задолженность "безнадежная".

В опубликованном накануне решения суда пресс-релизе ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" говорится, что компания в январе направила в суды Чечни исковые заявления на сумму более чем 50 млн рублей.

Долги правда спишут?

Постановление о прощении долгов в Чечне еще не вступило в законную силу - все зависит от итогов рассмотрения жалобы, которую планирует подать "Газпром".

В случае с остальными регионами федеральный центр будет вынужден искать компромиссную схему, которая должна будет устраивать не только республики Кавказа, но и остальную Россию тоже, считает политолог, специалист по сравнительному федерализму Андрей Захаров.

"И это, с моей точки зрения, прекрасно, потому что российский федерализм давно пора реанимировать, пусть даже такими причудливыми и диковинными способами, какими это происходит сегодня", - говорит он.