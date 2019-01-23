Правообладатель иллюстрации jw-russia.org Image caption Деннис Кристенсен стал первым обвиняемым в экстремизме последователем "Свидетелей Иеговы" после запрета организации

Датчанин Деннис Кристенсен живет в России уже почти 20 лет и не собирается уезжать, несмотря на то что последние полтора года он находится в заключении по обвинению в экстремизме. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему Кристенсен оказался в России, как он жил все эти годы и чем не угодил властям.

Гражданину Дании Деннису Кристенсену 46 лет. С 2000 года он живет в России. Последние полтора с лишним года он сидит в тюрьме в Орле: суд по делу Кристенсена, обвиняемого в экстремизме, близится к развязке.

Под "тяжелой" 282 статьей УК РФ гражданин Дании оказался в связи с тем, что он - свидетель Иеговы и активно участвовал в жизни местной религиозной общины после того, как орловский суд в 2016 году признал экстремистской деятельность юридического лица МРО (местная религиозная организация) Свидетели Иеговы "Орел". По всей России заведено уже более 80 уголовных дел против свидетелей Иеговы, и дело Кристенсена, скорее всего, станет первым, которое будет доведено до приговора.

"В начале следствия в ФСБ заявили мне, что у меня нет будущего здесь в России, - рассказывает Деннис Кристенсен. - Один из офицеров ФСБ, господин Поляков Михаил Сергеевич, сказал мне: "Возможно, Деннис, в Дании ты всем нравишься, но тут в России у тебя нет будущего - вообще никакого будущего".

По словам Кристенсена, сотрудники ФСБ убеждали его "сотрудничать со следствием". Другими словами - полностью признать свою вину, и тогда бы он мог рассчитывать на относительно легкий приговор - 3,5 года лишения свободы.

Кристенсен отказался. В ответ упомянутый им сотрудник ФСБ Михаил Поляков якобы обещал Кристенсену максимальное наказание - 10 лет тюрьмы.

Заступничество Путина

Деннис Кристенсен ответил на вопросы Русской службы Би-би-си письменно через своего адвоката. Он считает предъявленные ему обвинения глупыми, а сделку, предложенную ему сотрудником ФСБ, называет психологическим террором.

"Несправедливо, что они уже заранее решили, чем должен закончиться судебный процесс", - удивляется датчанин, напоминая о 49 статье российской конституции, гарантирующей подсудимым презумпцию невиновности.

Массовое преследование иеговистов началось в России в 2017 году, когда Верховный суд вынес решение о запрете деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России".

Свидетели Иеговы - кто они? • Иегова - одна из транскрипций имени Бога, которая встречается в Ветхом завете

• Название религиозной группы основано на стихе из Ветхого завета (Исайя 43:10)

• Свидетели Иеговы по-своему трактуют Библию. Они не считают Христа Богом, равным Богу-отцу

• Свидетели Иеговы отказываются от переливания крови и не позволяют этого делать даже по медицинским показателям членам своих семей

• Проповедь - неотъемлемая часть их религиозной практики. Свидетели Иеговы обязаны регулярно ходить по домам, рассказывать о своей вере и раздавать брошюры

• Свидетели Иеговы не принимают участия в политической жизни общества (не голосуют и не ходят на митинги) и не служат в армии (в России они проходят альтернативную службу) AFP

Однако в декабре 2018 года президент России Владимир Путин неожиданно выступил в их поддержку, назвав полной чушью обвинения в экстремизме и заявив, что в этом вопросе надо "внимательно разобраться".

Скажется ли заступничество Путина на судьбе иеговистов, станет ясно уже в конце января, когда, как ожидается, затянувшийся почти на год процесс по делу Денниса Кристенсена в Железнодорожном районном суде Орла наконец завершится.

Внешнее спокойствие

На скамье подсудимых Деннис Кристенсен выглядит очень уверенным в себе человеком: он либо лучезарно улыбается, либо сосредоточенно слушает переводчика.

Правообладатель иллюстрации jw-russia.org Image caption Накануне своего ареста в мае 2017 года Деннис Кристенсен принимал участие в традиционной для Свидетелей Иеговы Орла уборке городской территории

На суд к Кристенсену приходит солидная группа поддержки - три раза в неделю, и каждый раз по 15-20 человек. Несколько минут перед началом заседания датчанин по традиции посвящает тому, что через стекло "аквариума" показывает публике свежие письма поддержки от свидетелей Иеговы из России, Дании и других стран, которые в большом количестве приходят ему в СИЗО.

Среди посетителей неизменно на каждом заседании - русская жена Кристенсена, Ирина.

Когда в перерыве судебного заседания мы выходим в соседнее кафе для интервью, Ирина Кристенсен тоже выглядит очень спокойной и даже безмятежной.

"А что, я должна плакать и рыдать? - удивляется вопросу Ирина. - Полтора года уже - невозможно плакать. Время прошло. И очень помогают лекарства успокоительные".

Правообладатель иллюстрации jw-russia.org Image caption За помощь в уборке территории власти города в прежние годы даже выносили благодарность общине Свидетелей Иеговы

Ирина уверяет, что внешнее спокойствие не должно обманывать - ни она, ни ее муж не считают себя религиозными фанатиками, которые с готовностью хотят страдать.

"Что хорошего, если над тобой издеваются, тебя унижают? Ничего. И свидетели Иеговы тоже так считают. Мы не какие-то мученики, которые ждут "ой, быстрее бы нам что-то плохое сделали". Нет. Никто этого не ждет. Все люди хотят спокойно собираться, спокойно читать Библию, спокойно молиться Богу. Но власти пока не дают это делать", - вздыхает Ирина.

Тем не менее она не сомневается, что никакие гонения властей не заставят их с мужем отказаться от своей веры. "А кто может запретить молиться и читать Библию? Разве можно запретить? Хоть ты в одиночную камеру кинь, человек может молиться и иметь связь с Богом, и никто не сможет повредить", - уверена Ирина Кристенсен.

Чудесное детство в Дании

Деннис Кристенсен - потомственный свидетель Иеговы. Его родители примкнули к движению еще в юности.

Кристенсены, судя по рассказу Денниса, воплощают идеальное представление о семье иеговистов: все друг друга очень любят, отец по профессии продавец, мать - уборщица (считается, что иеговисты поощряют "простые" профессии, которые не отвлекают от служения Богу), после рождения младшей дочери, Майбритт, они переехали из Копенгагена в маленький городок, чтобы дети росли ближе к природе.

По словам Денниса, у него было чудесное детство. С юных лет он с радостью участвовал в обязательной для свидетелей Иеговы миссионерской деятельности. "Мне всегда нравилось рассказывать другим людям о Библии, о Боге и о надежде на вечную жизнь", - признается он.

Правообладатель иллюстрации LOIC VENANCE/AFP/Getty Images Image caption В Европе деятельность Свидетелей Иеговы не запрещена: они раздают свои брошюры в разных странах. Нант, октябрь 2017

Став дипломированным плотником и строителем, Кристенсен в 1995 году приезжал в Санкт-Петербург помогать строить в поселке Солнечный комплекс зданий "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (сейчас этот комплекс, оцениваемый вместе с землей в 2-3 млрд рублей (30-45 млн долларов), решением суда изъят у структур свидетелей Иеговы в пользу российского государства).

Спустя четыре года Деннис Кристенсен принял решение совсем переселиться в Россию и для постоянного места жительства выбрал город Мурманск.

"Я прочитал о России в ежегоднике свидетелей Иеговы. Там было несколько абзацев про Мурманск, и в частности говорилось, что в этом городе многие хотели бы знать больше о Боге и Библии. Узнав о Мурманске, я почувствовал большое личное желание поехать туда, чтобы помочь местным жителям. Поделиться с ними благими вестями из Библии", - так объясняет свое решение датчанин.

Правообладатель иллюстрации Алексей Андронов/URA.RU/ТАСС Image caption Со здания "Свидетелей Иеговы" в Сургуте снимают вывеску после запрета организации

Кристенсен не был профессиональным миссионером, посланным организацией для освоения новых для нее территорий (такие у свидетелей Иеговы есть - они называются "специальными пионерами", их содержит организация, которая сама решает, куда их посылать, и их задача - посвящать все свое время проповедованию и организации местных общин).

"Многие вещи, которые я делаю в жизни, связаны с моей религией, и мне кажется, это нормально. Но решение поехать в Мурманск было принято исключительно мной лично", - настаивает Деннис Кристенсен.

В мире и согласии

В Мурманске Деннис Кристенсен начал посещать одно из собраний местных свидетелей Иеговы (в терминологии свидетелей Иеговы "собрание" - это первичная организация численностью до ста человек; в городах, где прихожан больше, формируют несколько собраний).

Там он встретил русскую девушку Ирину - они вместе ходили проповедовать, подружились, и в 2002 году поженились.

"Первое время после свадьбы мы жили у Ирины в маленькой комнате, 11 квадратных метров, в коммунальной квартире. В этой коммуналке было еще пять комнат, и мы жили в мире и согласии с остальными соседями. Позже мы переехали в отдельную квартиру в Мурманске", - рассказывает Кристенсен.

По словам Ирины Кристенсен, на момент их знакомства она была свидетельницей Иеговы уже несколько лет. Ее родители - атеисты - долго и мучительно свыкались с религиозным выбором дочери, но ее союз с иностранцем одобрили сразу. "Мои родители вообще были счастливы, что я вышла замуж! Поскольку я не хотела и не собиралась, мама уже плакала - лишь бы кто-нибудь уже", - смеется Ирина. Правда, к зятю им тоже пришлось привыкать.

Media playback is unsupported on your device "Свидетели Иеговы": "Нас обвиняют в абсурдных нарушениях"

"Деннис их поразил. Потому что он не такой, как русские. Он очень отличался. Сразу показал, что он будет глава в доме, что он не будет под каблуком у мамы, у жены, у еще кого-нибудь. Мама, конечно, была в шоке", - объясняет Ирина. А вот у нее с его родителями проблем не было - ведь они тоже свидетели Иеговы.

Первое время Деннис Кристенсен плохо говорил по-русски, но утверждает, что не чувствовал никаких барьеров между собой и женой - ни языковых, ни культурных. "Возможно, нам было проще, потому что по жизни мы оба стараемся следовать библейским принципам, и мы оба знаем, что если вы хотите, чтобы у вас была счастливая семейная жизнь, то должны проявлять любовь и уважение друг к другу", - считает он.

Судя по его словам, у него вообще не было больших проблем с обустройством жизни на новом месте. Разве что пришлось привыкать к долгой зиме и короткому лету, а также к очередям в магазинах. "Но со временем начали открываться супермаркеты, и покупать продукты и вещи стало значительно проще", - вспоминает он. И уж точно у него не было проблем с работой, хотя первое время, пока он учил русский, ему приходилось браться за все подряд, в том числе за переводы с английского. Но в конце концов он занялся своей основной профессией - строительством и ремонтом.

"Он может дом построить от начала до конца. Он умеет абсолютно все. Поэтому для него нет вообще никаких проблем: он может и плитку положить, и из дерева что-то сделать, и двери с окнами может сам сделать и поставить", - с гордостью рассказывает его жена, подчеркивая, что заказов у него всегда было предостаточно.

"Он очень качественно делает, у него высокий уровень, поэтому люди всегда хотели и ждали его, когда он освободится. У него на год вперед были заказы".

Где больше солнца и теплее

В 2006 году молодая семья снимается с места и переезжает в Орел, в город, где до этого у них не было никаких связей - ни родственников, ни знакомых. "Мурманск - очаровательный город с чудесными жителями. Но мы хотели чего-то нового в жизни и решили, что пора двигаться дальше", - объясняет Деннис Кристенсен. Его жена Ирина добавляет, что причина была банальной: хотелось жить где-то поюжнее, где больше солнца и теплее.

По ее словам, у них было несколько вариантов, и Орел оказался оптимальным - большой город с подходящим климатом и невысокими ценами на недвижимость. Последнее было решающим фактором, так как иностранцу Кристенсену для продления вида на жительство в России нужно было иметь собственное жилье. Продав квартиру в Мурманске, они смогли за эти же деньги купить жилье в Орле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2009 по 2016 год в России запретили около 100 книг и брошюр "Свидетелей Иеговы", в том числе их собственный перевод Библии. "Перевод нового мира" запрещен в России как экстремистская литература

В Орле на тот момент действовало уже два собрания свидетелей Иеговы, и Кристенсены присоединились к одному из них. Ирина утверждает, что церковь не принимала никакого участия в их решении переехать в Орел, если не считать, что их новые братья помогли разгружать контейнер с вещами из Мурманска.

По словам жены, в Орле Кристенсен быстро стал известен как высококлассный мастер, поэтому и тут с работой проблем не было. "Здесь очень низкое качество работы у людей, - объясняет она. - И часто было даже так, что человек положил плитку - Денниса вызывают, говорят, пожалуйста, разбери и положи снова. Потому что она положена криво, некрасиво, швы неровные. А человеку хочется хорошего качества ".

Денег было достаточно. Муж не хотел, чтобы жена работала, но и не запрещал ей. "Я сейчас работаю типа социального работника - помогаю пожилому человеку. Я бы могла, конечно, взять десять бабушек, пятнадцать. Но он говорит, это не нужно, это тяжело", - рассказывает Ирина.

Проповедь в свободное время

Ирина Кристенсен настаивает на том, что организация - ни "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", ни какие-либо зарубежные структуры иеговистов - никогда не содержали ни ее семью, ни кого-либо из их орловских единоверцев. Зарабатывать на жизнь всегда приходилось самостоятельно, а заниматься миссионерством и другими делами общины надо было в свободное время.

"Свидетели Иеговы в Орле не отличаются от свидетелей Иеговы в Мурманске или в Копенгагене, - отмечает Деннис Кристенсен. - Обычные люди, которые любят Бога и своих соседей. Они встречаются два раза в неделю на христианские собрания, и в свободное время проповедуют о царстве Божьем другим людям".

Правообладатель иллюстрации Alexander Aksakov/For The Washington Post via Gett Image caption Свидетели Иеговы в Таганроге. Ноябрь 2015

"Кто сколько может и хочет, - утверждает его жена. - В зависимости от желания, способности, здоровья - нет таких требований, что вот столько-то. Сколько можешь, столько и делаешь".

По мнению Ирины Кристенсен, с 2006 года община свидетелей Иеговы в Орле постоянно росла. К 2016 году, когда местный суд запретил деятельность МРО Свидетелей Иеговы "Орел", в городе насчитывалось уже три собрания - что указывает на численность общины по меньшей мере в 300 человек.

Правила жизни для счастливых

Ирина считает, что при непосредственном знакомстве со свидетелями Иеговы люди склонны испытывать к ним симпатию. "Люди обычно поражены тем, как живут свидетели, как они дружат, как они общаются. Люди такого не видели и хотят, чтобы в их жизни это тоже было. Такое доверие, такая любовь и забота друг о друге - этого обычно в мире нет", - объясняет она.

У Кристенсенов нет детей. Еще до свадьбы они вместе решили, что у них детей не будет. "Кто-то хочет многодетную семью, а мы решили, что нет, не хотим детей. Очень сложно, потому что он иностранец: вдруг из страны вышлют, куда ехать, а если еще дети…" - объясняет Ирина.

Она подтверждает, что близкий круг общения у них в Орле сложился только среди свидетелей Иеговы, но отвергает обвинения в сектантстве.

"И родственники у меня все не свидетели Иеговы, и клиенты, например, на работе - это же тоже не свидетели Иеговы. И мы с ними общаемся: могли с ними встретиться в кафе сходить, например, это нормальные прекрасные люди. Конечно, близкое общение, близкая дружба - со свидетелями, а так общаемся со всеми", - уверяет Ирина Кристенсен. По ее словам, дело в доверии - своим братьям и сестрам по вере она полностью доверяет и чувствует себя с ними спокойно. С другими людьми не так. С другими никогда не знаешь, чего от них ожидать.

Правообладатель иллюстрации NGUYEN PHUONG THAO/AFP/Getty Images Image caption Свидетели Иеговы устраивают обряды массового крещения на стадионах. Прага, июль 2003

Она не скрывает, что были за эти годы и те, кто покинул общину. Как она говорит - никто никого не держит. "Чаще всего потому, что хотят вести небиблейский образ жизни. Кто-то хочет пьянствовать, кто-то хочет изменять жене, и такой человек не может быть свидетелем Иеговы", - объясняет Ирина.

На вопрос, строгие ли у них правила жизни, отвечает - они правильные. "Это такая жизнь, которая сделает тебя счастливым. Потому что когда у тебя чистая совесть, ты спишь спокойно, а когда, извините, имеешь любовниц на стороне, ты все равно дергаешься и думаешь постоянно: а жена поймет - не поймет? Знает - не знает? Это ненормальная жизнь", - считает она.

Угроза безопасности государства

В семь часов вечера 25 мая 2017 года в Орле на улице Железнодорожной, дом 50, в Зал Царства (так называют свои молельные дома свидетели Иеговы) во время субботнего богослужения ворвался отряд ОМОНа во главе с сотрудниками ФСБ. В доме был проведен обыск, продолжавшийся до пяти утра следующего дня.

Из ста человек, находившихся на богослужении, был задержан один Деннис Кристенсен. Ему было объявлено, что в его отношении заведено уголовное дело об экстремизме. С тех пор датчанин сидит в предварительном заключении.

Image caption На сайте российских Свидетелей Иеговы помимо Денниса Кристенсена указаны еще 71 человек, которых преследуют в России за их веру

Сам он называет обвинения в свой адрес абсурдом. "Называть меня или других мирных свидетелей Иеговы экстремистами - это самая большая глупость, которую я когда-либо вообще слышал!" - удивляется датчанин.

В "Извлечении из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 15 ноября 2017 года" говорится о том, что "Кристенсен Деннис Оле совершил умышленное преступление против основ конституционного строя и безопасности государства". По мнению следователей, Кристенсен, будучи "фактическим руководителем МРО Свидетелей Иеговы "Орел", "предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной судом МРО Свидетелей Иеговы "Орел".

Из официального перечня обвинений в адрес Денниса Оле Кристенсена:

согласовывал и координировал свои действия по руководству МРО Свидетелей Иеговы "Орел" с запрещенным "Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России";

получал от "Управленческого центра" религиозную литературу экстремистского содержания, а также бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства (переливания крови);

привлек к управлению МРО Свидетелей Иеговы "Орел" трех граждан России (уголовное дело против них выделено в отдельное производство, все трое вместе с семьями в 2017 году выехали из России);

распоряжался имуществом МРО Свидетелей Иеговы "Орел", контролируя поступление и расходование денежных средств;

организовал сбор от членов МРО Свидетелей Иеговы "Орел" денежных средств и давал поручения о перечислении их на счета запрещенного "Управленческого центра";

"продолжил использование домовладения по адресу г. Орел, ул. Железнодорожная . 50 " в качестве помещения для богослужений, давал поручения об оплате коммунальных услуг на это домовладение;

"принял меры конспирации для сокрытия деятельности МРО Свидетелей Иеговы "Орел", организовал хранение финансовых документов и религиозной литературы "в электронном виде и в удаленном доступе";

"используя свой авторитет как духовного лидера", самостоятельно принимал решения о принятии в состав МРО Свидетелей Иеговы "Орел" новых членов;

"являлся инициатором и обладал преимуществом в определении хода богослужений", в которых негативно оцениваются лица, не являющиеся последователями религиозного учения свидетелей Иеговы, а также государственные органы и органы местного самоуправления.

При этом Деннис Кристенсен даже не был официальным членом орловской МРО.

"Он никогда в этом МРО вообще не был и не мог быть по закону. Представляете? Потому что он иностранец. А в уставе МРО записано, что могут быть членами МРО только граждане России. Конечно, это нонсенс, но что делать", - рассуждает Ирина.

Ее слова подтверждает адвокат Кристенсена Антон Богданов: защита исследовала документы МРО и не нашла ни единого упоминания Денниса Кристенсена. "Даже сторона обвинения это не оспаривает, - подчеркивает Богданов. - Они говорят, что он был "фактическим руководителем". Хотя факты говорят о противоположном".

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Богослужение "Свидетелей Иеговы" в Таганроге, 2015 год

По логике обвинения, говорит адвокат, получается, что после ликвидации судом МРО Свидетелей Иеговы "Орел" последователи этой религии в принципе не имели права проводить богослужения: "Их позиция сводится к тому, что раз суд ликвидировал юридическое лицо, то люди не могут вместе собираться, читать Библию, молиться, петь религиозные песни".

Но это противоречит решению Верховного суда, уверен адвокат. "Есть апелляционное определение Верховного суда РФ по этому же делу о ликвидации местной религиозной организации Свидетелей Иеговы "Орел" - что после этой ликвидации люди, исповедующие религию свидетелей Иеговы, вправе и дальше исповедовать свою религию, отправлять свои культы", - напоминает Антон Богданов.

Полная неожиданность

МРО Свидетелей Иеговы "Орел" была ликвидирована в июле 2016 года, в октябре того же года это решение суда вступило в законную силу, но и до, и после этого орловские иеговисты продолжали собираться дважды в неделю в своем Зале Царства на Железнодорожной, 50. По словам Ирины Кристенсен, у них с мужем не было никаких предчувствий или опасений - арест Денниса в конце мая 2017 года стал для них полной неожиданностью.

Прокуроры представляли свои доказательства в суде почти полгода, но, как отмечает Антон Богданов, основа обвинения - это сделанные с помощью скрытой камеры аудио- и видеозаписи двух богослужений в феврале 2017 года. Делалась запись внедренным в общину иеговистов агентом, который выступил на суде в качестве засекреченного свидетеля под псевдонимом "Алексей Ермолов".

"Это лицо нам известно - это преподаватель Орловского государственного университета, и он снимал все происходящее", - рассказывает адвокат. Личность секретного свидетеля стала известна участникам процесса и журналистам, но сам он отказался общаться с прессой.

Адвокат Богданов сомневается, что в сделанных "Алексеем Ермоловым" записях можно отыскать хоть какие-то признаки экстремизма.

"Это обычные разговоры о религии. Что Бог уничтожит нечестивых людей - это цитата из Библии. Что люди, которые будут праведными, будут жить вечно. Не свидетели Иеговы, а люди, которые будут праведными - они будут жить вечно. Что нужно развивать в себе кротость, самообладание, долготерпение, любовь и мирно относиться к людям, как бы они к нам ни относились. Это цитаты фраз, которые звучали на богослужении", - приводит примеры Богданов.

Адвокат настаивает на том, в деле попросту нет самого события преступления.

Правообладатель иллюстрации Виктория Одиссонова / «Новая газета» Image caption В "залах Царства" больше не собираются верующие - они боятся уголовного преследования

На суде секретный свидетель повторил два самых расхожих обвинения в адрес свидетелей Иеговы: что они разрушают семьи и ставят под угрозу свою жизнь, отказываясь от переливания крови. Но на уточняющие вопросы стороны защиты свидетель отвечал, что об этом ему известно "из интернета".

"Факты приведите: чья семья разрушена, кто без крови умер, еще что? "Мне факты эти неизвестны в Орле". Очень поверхностно. Грязи много, фактов мало. Больше субъективной оценки", - резюмирует Богданов выступление секретного свидетеля.

Несколько заседаний суда было посвящено прослушиванию записей телефонных переговоров Кристенсена со своими единоверцами. Адвокат Богданов считает, что ничего изобличающего его клиента суд так и не услышал. Даже наоборот: не зная о прослушке, в одном из разговоров Кристенсен сам говорит своему собеседнику: "Мы не МРО, мы просто религиозная группа, обычные верующие люди". Это, по мнению Антона Богданова, доказывает отсутствие какой-либо связи Кристенсена с запрещенной организацией.

Во время обысков в молельном доме и на квартире у Кристенсена было изъято много религиозной литературы, но обнаружить там что-то либо экстремистское следователям не удалось. "Даже здесь ничего нет", - резюмирует Богданов доказательства стороны обвинения.

Общий поток

Деннис Кристенсен признает, что он был старейшиной, - одним из нескольких в их собрании (обычно в каждом собрании свидетелей Иеговы бывает пять-шесть старейшин). "Но это не делает меня лидером собрания, - настаивает он. - Иисус сказал в Матфея 23:8: "Вы все братья". Я - христианский брат, такой же, как все остальные, и мы все равны перед Богом".

Адвокат Антон Богданов считает, что у обвинения нет весомых доказательств того, что именно Деннис Кристенсен был организатором богослужений и вообще главным в орловской общине. На видеозаписях собраний видно, что ведущим собраний был другой человек, а Кристенсен был лишь одним из выступавших.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конгресс "Свидетелей Иеговы" в Киеве в 2003 году

По словам Богданова, необходимости что-либо организовывать и не было: в брошюре, централизованно издающейся для свидетелей Иеговы по всему миру и не запрещенной в России, есть расписание с четким указанием, когда какие отрывки из Библии надо читать, какие вопросы обсуждать и какие петь песни. "Это общий поток мирового вероисповедания свидетелей Иеговы. И свидетели, которых допрашивали, говорили: нам не нужно, чтоб кто-то пришел и сказал: "Так, я ваш организатор, сегодня это читаем, завтра то", - тут и так все ясно".

На безвозмездной основе

В той же степени несостоятельны, по мнению адвоката, и остальные пункты обвинения. Например, в том, что именно Кристенсен отвечал за использование помещения, где проходили богослужения.

Дом по Железнодорожной, 50, где орловские свидетели Иеговы устроили свой Зал Царства, принадлежит частному лицу, проживающему в Москве и предоставлявшему дом в пользование свидетелей Иеговы на безвозмездной основе. Антон Богданов предполагает, что владелец - сам свидетель Иеговы, его показания есть в материалах дела. Никакого договора аренды не было.

И вообще, как подчеркивает Богданов, в Орле было три собрания иеговистов. "Соответственно этот дом посещала не только группа, где был Кристенсен, но и другие люди тоже им пользовались", - указывает адвокат.

После ареста Кристенсена его единоверцы перестали пользоваться домом по Железнодорожной, 50, теперь свои собрания они проводят по квартирам в разных районах Орла.

Второй круг репрессий

Несмотря на полтора с лишним года, проведенные в тюрьме, Деннис Кристенсен по-прежнему не жалеет о том, что в свое время переехал жить в Россию. "Это одно из лучших решений, которые я принимал в своей жизни, и оно принесло мне много счастья", - считает он.

Его жена говорит, что они чувствуют поддержку и помощь не только от единоверцев и родных: многие правозащитные организации признали Денниса Кристенсена политзаключенным.

"В принципе в России это было все, в Советском Союзе. Свидетели Иеговы десятилетиями были под запретом, тайно собирались, втихаря читали Библию - это же все уже было, это история. Людей это не останавливало", - напоминает она. По словам Ирины, сейчас идет второй круг репрессий против свидетелей Иеговы, и они к нему готовы.

"Даже сроки те же самые - тогда давали десять лет, и сейчас десять лет. Один в один. Просто статья другая. Там ты враг народа считался, а здесь экстремист", - говорит Ирина.

Она не строит планов и не обдумывает варианты на случай депортации Денниса из России. Ирина утверждает, что они с мужем никогда не думали уезжать из страны, не хотят и сейчас.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption В музее "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" в поселке Солнечное. Санкт-Петербург, март 2017 года

В Европейском суде по правам человека находятся на рассмотрении уже десятки дел российских свидетелей Иеговы, в их числе - жалобы Денниса Кристенсена на арест и Ирины Кристенсен на лишение ее права на свидания с мужем во время следствия. Ирина не сомневается, что они выиграют эти дела, так как ЕСПЧ уже принимал решения в пользу свидетелей Иеговы в подобных случаях. В случае неблагоприятного исхода судебного процесса в Орле они, конечно, тоже будут обжаловать его в ЕСПЧ.

Веру в российское правосудие Деннис Кристенсен, кажется, уже потерял.

"Если честно, у меня всегда было ощущение - и во время следствия, и во время суда, - что все уже решено давным-давно, и я уже осужден", - признается Кристенсен.

И добавляет: "Посмотрим, прав ли я".

В иллюстрациях использованы фрагменты рукописных ответов Денниса Кристенсена: "Мне нравятся Россия, ее культура и люди, живущие здесь!" и "Я надеюсь, Россия будет защищать право на религиозную свободу для каждого!"

.