"Моя коляска - часть моего тела. Руки прочь!"
Люди с инвалидностью иногда сталкиваются с поразительной проблемой: незнакомцы хватают их коляски и приводят в движение без спроса.
В Британии эта тема получила широкую огласку после того, как колясочница Бронвин Берг поделилась своим переживанием в "Твиттере". Она рассказала, как кричала о помощи, когда незнакомый ей человек привёл в движение её коляску, но окружающие игнорировали происходящее.
"Если вы видите человека (особенно женщину) на коляске, которая кричит: "Стоп! Нет! Помогите", - будьте людьми и помогите!" - призывает Берг в твите с почти 20 тыс. ретвитов. По словам Берг, то, как люди отворачивались от неё, не только напугало, но и заставило её почувствовать себя совершенно одной.
Женщине посочувствовали многие. "Это ужасно. И пугает", - написала паралимпийская спортсменка и парламентарий Танни Грей-Томпсон.
Аналогичные истории рассказали многие люди с инвалидностью.
Кэрри-Энн Лайтли ведёт блог о туризме и безбарьерной среде и привыкла путешествовать самостоятельно. Но твит Берг её не удивил.
"Я думаю, что это ужасно, но у меня был похожий опыт", - сказала женщина Би-би-си.
Кэрри-Энн уверена, что незнакомцы, хватающие коляски людей с инвалидностью без спроса, априори внушают чувство опасности.
"В такие моменты у меня ощущение, будто общество не видит во мне независимую личность, молодую путешественницу или спешающего куда-то занятого человека - а только какого-то ущербного страдальца", - расстраивается Кэрри-Энн.
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Некоторые из ответивших на твит Берг предположили, что таким образом люди лишь пытаются помочь.
Однако Лайтли уверена, что людям с инвалидностью не стоит оказывать медвежью услугу: "Всегда спрашивайте, перед тем как трогать коляску".
"Со мной такое частенько бывало. Когда я покупала коляску, мне посоветовали доплатить за возможность складывать ручки. Так лучше, но даже это не всех останавливает", - расстраивается Рут Мурран.
"Моя коляска - часть моего тела"
Другая британка Энн Уэбстер рассказала, как по дороге домой незнакомец бросил ей на колени стопку газет со словам "Держи их" и принялся толкать коляску.
"Я говорила нет, но чувствовала себя беспомощной", - вспоминает она. Хоть незнакомец и прислушался к её мольбам, он в итоге еще и отчитал Энн за "плохое поведение".
"Только мужчины пытались меня толкать. В такие моменты я чувствую себя уязвимой", - сказала Энн.
Однако женщина придумала, как противостоять тем, кто нарушает её пространство. "Я разворачиваю кресло лицом к незнакомцу. Это их шокирует, и они оставляют меня в покое", - добавляет Уэбстер.
"Со мной это тоже случалось. Это очень опасно. Понятия не имею, зачем люди это делают. Это катастрофически неправильно", - пишет Уильям Пис. По словам Писа, когда он сопротивляется непрошеной "помощи", его пытаются заткнуть.
"Люди видят в колясочнике только коляску, а не человека", - рассказывает он. Поэтому же, полагает мужчина, никто из прохожих не помог миссис Берг.
"Я подвергаюсь дискриминации всю мою взрослую жизнь, и не припомню случая, чтобы человек без инвалидности помог мне в нужный момент. Людей с инвалидностью часто считают умственно неполноценными и обращаются с ними, как с детьми", - резюмирует Пис.
Пользовательница "Твиттера" clothosspindle предложила слоган: "Моя коляска - часть моего тела. Руки прочь!"
Бронвин Берг подтвердила, что сейчас чувствует себя нормально.
"Чётко ставить задачу"
Это не значит, что предлагать помощь людям с инвалидностью - нарушать их личное пространство.
Двукратный чемпион России по велоспорту и чемпион России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ярослав Святославский сказал Русской службе Би-би-си, что ему не особо досаждают желающие помочь.
"В такие моменты я говорю: "Спасибо, я парень самостоятельный, активный, не нужна мне никакая помощь". Но бывает и такое, в каких-то моментах, что помощь нужна, и хотя я могу справиться сам - почему бы ей не воспользоваться", - рассуждает чемпион.
Как говорит телеведущая телеканала "Дождь", модель и активистка борьбы за права людей с инвалидностью Евгения Воскобойникова, хороший выход из ситуации - чётко рассказать постороннему, что нужно, если помощь вообще требуется.
"Нередко бывают ситуации, когда, помогая мне, человек считает, что справится и без моих подсказок. Например, скатывая меня по крутому пандусу вниз на скорости говорит: не волнуйтесь вы так, я ж вас крепко держу, при этом не осознавая, что держит он ручки моего инвалидного кресла, а не меня, а я могу вывалиться вперёд из коляски. Поэтому, прежде чем помочь человеку с инвалидностью - спросите, а нуждается ли он в вашей помощи", - обрисовала ситуацию Евгения Воскобойникова в беседе с Русской службой Би-би-си.
По экспертным оценкам, в России примерно 320 тыс. колясочников. Всего же, по данным Росстата за прошлый год, в стране зарегистрировано 12,1 млн человек всех групп инвалидности - 8,2% населения страны.
Согласно статистике Британской службы здравоохранения, в Британии насчитывается 1,2 миллиона пользователей колясок, то есть, около 1,9% населения. Общее число людей с инвалидностью, по официальным данным, превышает 11 млн человек.