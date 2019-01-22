"Моя коляска - часть моего тела. Руки прочь!"

Правообладатель иллюстрации Supplied Image caption Кэрри-Энн Лайтли, Уильям Пис и Энн Уэбстер расказали Би-би-си о том, как незнакомцы хватают их коляски

Люди с инвалидностью иногда сталкиваются с поразительной проблемой: незнакомцы хватают их коляски и приводят в движение без спроса.

В Британии эта тема получила широкую огласку после того, как колясочница Бронвин Берг поделилась своим переживанием в "Твиттере". Она рассказала, как кричала о помощи, когда незнакомый ей человек привёл в движение её коляску, но окружающие игнорировали происходящее.

Пропустить Twitter пост , автор: @BergBronwyn If you see a person in a wheelchair (especially a woman) being pushed by someone and she’s screaming Stop! No! Help! For the love of humanity help her!

A guy grabbed my wheelchair today and just started pushing me, not a single passerby helped even though I was screaming for help — Bronwyn Berg (@BergBronwyn) 13 января 2019 г.

"Если вы видите человека (особенно женщину) на коляске, которая кричит: "Стоп! Нет! Помогите", - будьте людьми и помогите!" - призывает Берг в твите с почти 20 тыс. ретвитов. По словам Берг, то, как люди отворачивались от неё, не только напугало, но и заставило её почувствовать себя совершенно одной.

Женщине посочувствовали многие. "Это ужасно. И пугает", - написала паралимпийская спортсменка и парламентарий Танни Грей-Томпсон.

Аналогичные истории рассказали многие люди с инвалидностью.

Правообладатель иллюстрации Carrie-Ann Lightley Image caption По словам Кэрри-Энн Лайтли, её буквально застали врасплох

Кэрри-Энн Лайтли ведёт блог о туризме и безбарьерной среде и привыкла путешествовать самостоятельно. Но твит Берг её не удивил.

"Я думаю, что это ужасно, но у меня был похожий опыт", - сказала женщина Би-би-си.

Кэрри-Энн уверена, что незнакомцы, хватающие коляски людей с инвалидностью без спроса, априори внушают чувство опасности.

"В такие моменты у меня ощущение, будто общество не видит во мне независимую личность, молодую путешественницу или спешающего куда-то занятого человека - а только какого-то ущербного страдальца", - расстраивается Кэрри-Энн.

Некоторые из ответивших на твит Берг предположили, что таким образом люди лишь пытаются помочь.

Однако Лайтли уверена, что людям с инвалидностью не стоит оказывать медвежью услугу: "Всегда спрашивайте, перед тем как трогать коляску".

"Со мной такое частенько бывало. Когда я покупала коляску, мне посоветовали доплатить за возможность складывать ручки. Так лучше, но даже это не всех останавливает", - расстраивается Рут Мурран.

"Моя коляска - часть моего тела"

Другая британка Энн Уэбстер рассказала, как по дороге домой незнакомец бросил ей на колени стопку газет со словам "Держи их" и принялся толкать коляску.

"Я говорила нет, но чувствовала себя беспомощной", - вспоминает она. Хоть незнакомец и прислушался к её мольбам, он в итоге еще и отчитал Энн за "плохое поведение".

"Только мужчины пытались меня толкать. В такие моменты я чувствую себя уязвимой", - сказала Энн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Безусловно, есть и примеры, когда колясочники с радостью принимают помощь

Однако женщина придумала, как противостоять тем, кто нарушает её пространство. "Я разворачиваю кресло лицом к незнакомцу. Это их шокирует, и они оставляют меня в покое", - добавляет Уэбстер.

"Со мной это тоже случалось. Это очень опасно. Понятия не имею, зачем люди это делают. Это катастрофически неправильно", - пишет Уильям Пис. По словам Писа, когда он сопротивляется непрошеной "помощи", его пытаются заткнуть.

"Люди видят в колясочнике только коляску, а не человека", - рассказывает он. Поэтому же, полагает мужчина, никто из прохожих не помог миссис Берг.

"Я подвергаюсь дискриминации всю мою взрослую жизнь, и не припомню случая, чтобы человек без инвалидности помог мне в нужный момент. Людей с инвалидностью часто считают умственно неполноценными и обращаются с ними, как с детьми", - резюмирует Пис.

Пользовательница "Твиттера" clothosspindle предложила слоган: "Моя коляска - часть моего тела. Руки прочь!"

Бронвин Берг подтвердила, что сейчас чувствует себя нормально.

"Чётко ставить задачу"

Это не значит, что предлагать помощь людям с инвалидностью - нарушать их личное пространство.

Двукратный чемпион России по велоспорту и чемпион России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ярослав Святославский сказал Русской службе Би-би-си, что ему не особо досаждают желающие помочь.

"В такие моменты я говорю: "Спасибо, я парень самостоятельный, активный, не нужна мне никакая помощь". Но бывает и такое, в каких-то моментах, что помощь нужна, и хотя я могу справиться сам - почему бы ей не воспользоваться", - рассуждает чемпион.

Как говорит телеведущая телеканала "Дождь", модель и активистка борьбы за права людей с инвалидностью Евгения Воскобойникова, хороший выход из ситуации - чётко рассказать постороннему, что нужно, если помощь вообще требуется.

"Нередко бывают ситуации, когда, помогая мне, человек считает, что справится и без моих подсказок. Например, скатывая меня по крутому пандусу вниз на скорости говорит: не волнуйтесь вы так, я ж вас крепко держу, при этом не осознавая, что держит он ручки моего инвалидного кресла, а не меня, а я могу вывалиться вперёд из коляски. Поэтому, прежде чем помочь человеку с инвалидностью - спросите, а нуждается ли он в вашей помощи", - обрисовала ситуацию Евгения Воскобойникова в беседе с Русской службой Би-би-си.

По экспертным оценкам, в России примерно 320 тыс. колясочников. Всего же, по данным Росстата за прошлый год, в стране зарегистрировано 12,1 млн человек всех групп инвалидности - 8,2% населения страны.

Согласно статистике Британской службы здравоохранения, в Британии насчитывается 1,2 миллиона пользователей колясок, то есть, около 1,9% населения. Общее число людей с инвалидностью, по официальным данным, превышает 11 млн человек.