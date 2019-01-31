Уральский рабочий вышел на Красную площадь с жалобой на зарплату. Получил штраф

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего с Урала на 10 тысяч рублей за то, что он вышел на Красную площадь жаловаться на свою низкую зарплату.

Сотрудник завода "Форэс" из города Сухой Лог в Свердловской области Рустам Корелин 17 и 18 января проводил одиночные пикеты в центре Москвы.

"Моя зарплата всего 25 000 р. Москвичи, это несправедливо!!!" - было написано на плакате, который он держал в руках.

В итоге Корелина признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

О судьбе рабочего рассказывала "Новая газета". Она писала, что Корелин прилетел в столицу после ночной смены на заводе. В четверг, 17 января, он пикетировал Дом правительства, а в пятницу 10 минут простоял на Красной площади. Стоял недолго - задержала полиция. Его отвезли в ОВД "Китай-город" и вскоре отпустили, передав в суд дело о нарушении порядка пикетирования.

В итоге в четверг судья Анатолий Беляков не нашел оснований считать правонарушение малозначительным и оштрафовал рабочего, жаловавшегося на свою зарплату, на 10 тысяч рублей, сообщает "Новая газета".

"Новая газета" и уральские СМИ писали, что когда Корелин вернулся на завод, ему вручили два приказа о дисциплинарных взысканиях - за опоздание на смену в декабре и за видеосъемку разговора с мастером.

Русская служба Би-би-си решила узнать, каковы были мотивы рабочего, что заставило его выйти на акцию протеста, а также - что по этому поводу думает руководство предприятия.

"Не думал, что будет такой выхлоп"

Би-би-си: Наверное, не все, кто видел ваш плакат, знают, чем занимается шихтовщик. Чем вы занимаетесь?

Рустам Корелин: Наше предприятие изготавливает пропанты для нефтяной и газовой промышленности. Это такие керамические шарики. Потом отдаем их на другое предприятие, там их обжигают и получается конечная продукция. Они нужны для разработки пластов.

Би-би-си: В чем заключается ваш конфликт с руководством?

Р.К.: Все началось, когда я написал в прокуратуру заявление на главного бухгалтера. После ее увольнения у меня был разговор с директором. Разговор был неприятный. И я понял, что мне здесь не будет ни карьеры, ни зарплаты, ничего. Я начал понимать, что мне нужно юридически как-то оградиться. И я решил профсоюз замутить с товарищем, который со мной работает.

Би-би-си: Вы съездили в Москву. Как оцениваете результат?

Р.К.: Я не думал, что будет такой выхлоп. Надеялся, хоть какая-то газета подхватит, чтобы дошло до Урала, чтобы дошло до них до всех - они же начали меня гнобить и прессовать.

Би-би-си: Издание "Ура.ру" писало, что вас к дисциплинарной ответственности привлекли, когда вы из Москвы вернулись.

Р.К.: Да, у нас такая политика, что три талона по технике безопасности вырывают в течение года - и увольняют. Они у меня вырвали талон и говорят расписаться. А я еще даже объяснительную не написал. Они просто торопят события! Я понял, что меня раздавят и мне надо как-то привлечь к себе внимание.

Би-би-си: Что будете делать, если вас уволят?

Р.К.: Наверное, меня здесь никто не возьмет на работу.

Би-би-си: Вы со своего плаката жаловались на зарплату в 25 тысяч. А какую зарплату вы бы сочли справедливой?

Р.К.: Я, вообще, для всех бы хотел. С учетом того, что у нас вредное предприятие, не меньше 40-50 тысяч.

"Мнения в коллективе весьма разные"

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в "Форэс". Заместитель исполнительного директора компании Андрей Расторгуев заявил Би-би-си, что 21 января компания по просьбе региональных журналистов организовала встречу с сотрудниками сухоложского подразделения компании, включая коллег Корелина и "управленцев среднего звена".

На встрече присутствовал и директор филиала Александр Константинов, о "неприятном разговоре" с которым Би-би-си говорит Корелин.

"На основании разговора с этими людьми [могу сказать, что] мнения в коллективе весьма разные. Ситуация не такова, как в аккаунтах своих пишет в том числе Корелин и [местный депутат] Наталья Крылова, - сказал Расторгуев. - Да, конечно, Корелин вышел и к зданию правительства, и на Красную площадь. Но я думаю, что в значительной степени его туда вывели".

"Бригада Корелина (шесть человек в смене) не один месяц [имеет] проблемы с выполнением плана, - продолжил представитель завода. - На встрече были высказывания, что Корелин пришел на предприятие в 2015 году. Те, кто работает значительно дольше, видят, насколько улучшается обстановка на предприятии, условия труда".

После этого Расторгуев предложил корреспонденту Би-би-си посмотреть данные о заработной плате Корелина в официальной группе "Форэс" в "Фейсбуке". Там написано, что Корелину за декабрь было начислено более 31 тысячи рублей, а не 25 тысяч, как было написано у него на плакате.

"А в другой смене на той же производственной линии одному из шихтовщиков такого же разряда (фамилию называть не станем, но вполне рядовой работник) - более 40 тысяч. Просто потому, что та смена произвела гораздо больше продукции", - говорится в сообщении.

Расторгуев, правда, пояснил, что это цифры до вычета налога на доходы физических лиц. Следовательно, заработная плата Корелина составляет все-таки 27 тысяч рублей (407 долларов). "Я не знаю, почему он 25 тысяч указал", - добавил Расторгуев.