Как Россия улаживает допинговый скандал. Для тех, кто запутался

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22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В конце 2018 года РУСАДА снова оказалось под угрозой приостановки полномочий.

Русская служба Би-би-си рассказывает, к чему может привести новый скандал и при чем тут силовики.

Что изменилось после Олимпиады?

Восстановление в правах стало главным событием для РУСАДА в прошлом году. Чтобы вернуть утраченный в 2015 году статус, российская сторона пошла на значимые уступки - согласилась признать выводы доклада Макларена о манипуляциях в российской антидопинговой системе, а также пообещала предоставить доступ к пробам, которые хранятся в опечатанной московской лаборатории.

Из-за того, что РУСАДА три года назад признали не соответствующим кодексу ВАДА, Россия лишилась права проверять пробы своих спортсменов. Значительно усложнилось и проведение домашних турниров.

К дисквалификации РУСАДА привел доклад основателя ВАДА Дика Паунда - он заявил, что в России на протяжении длительного времени действует система нарушения антидопинговых правил, которая курируется высокопоставленными чиновниками.

В этом же документе содержались утверждения, что во время домашней Олимпиады в Сочи процесс проверки проб контролировался сотрудниками ФСБ.

Были в докладе и обвинения в адрес руководства РУСАДА, которое, по мнению авторов, скрывало положительные результаты допинг-тестов российских спортсменов. Осенью 2015 года независимая комиссия ВАДА уличила в махинациях руководителя "Антидопингового центра" Григория Родченкова.

Тот в январе 2016 года сбежал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Впоследствии он стал одним из главных информаторов по делам, связанным с допингом - например, описал, как участвовал в подмене проб в Сочи и разрабатывал для спортсменов "коктейль" из запрещенных веществ.

После доклада Паунда статуса лишились РУСАДА и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). ВФЛА до сих пор не восстановила свой статус.

Россия признала обвинения?

На протяжении всех трех лет допингового скандала высокопоставленные государственные деятели - вплоть до президента России Владимира Путина - наотрез отказывались признать, что руководство страны поддерживало нарушение антидопинговых правил, настаивая на том, что нарушения не были системными и носили индивидуальный характер. Обвинения международных организаций в систематической поддержке допинга Москва объясняла попыткой дискредитации России.

В августе 2017 года ВАДА опубликовала дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Ключевых пунктов, которые вызывали наибольшие опасения, было два.

Россия должна была пустить международных экспертов в московскую лабораторию, где хранятся информация о пробах российских спортсменов до 2015 года и сами пробирки. Кроме того, власти должны были признать выводы доклада Ричарда Макларена о существовании поддержки допинга на государственном уровне.

В самих докладах и комиссиях, которые выдвигали допинговые обвинения, легко можно запутаться.

Доклад канадского профессора Макларена, опубликованный в 2016 году, описывает процесс подмены положительных анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх в 2012-2014 годах - в том числе сочинских медалистов.

Макларен при этом заявлял, что система подмены проб контролировалась высшим руководством России при помощи силовиков. Те якобы научились вскрывать запечатанные пробирки с пробами и подменять их.

Правообладатель иллюстрации FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Один из самых нашумевших выводов доклада Макларена касался устройства сочинской лаборатории, где собирались пробы: якобы в стене комнаты, где хранились пробы, была дыра, через которую производилась подмена

Последствия доклада были серьезными - российские легкоатлеты потеряли право поехать на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро даже под нейтральным флагом, было приостановлено членство Паралимпийского комитета.

Проверкой выводов Макларена занимались две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Одна, под руководством Дениса Освальда, занималась анализом проб россиян с Игр в Сочи. По итогам работы его комиссии несколько десятков российских спортсменов, в том числе обладатели золотых медалей, были пожизненно дисквалифицированы МОК (большинство из них успешно оспорили это решение в Спортивном арбитраже Лозанны).

Другая комиссия, под руководством швейцарца Самуэля Шмида, проверяла факты государственного вмешательства в антидопинговую систему России. "Мы никогда еще не видели такого масштаба манипуляций и обмана", - говорил Шмид по итогам работы.

Впрочем, выводы его комиссии оказались мягче, чем у Макларена - если последний заявлял о вмешательстве высшего руководства России, то Шмид говорил о вовлеченности лишь чиновников минспорта, РУСАДА и работников антидопинговых лабораторий.

Тем не менее, на основании выводов комиссии Шмида Олимпийский комитет России был временно дисквалифицирован. Из-за этого российским спортсменам пришлось выступать в Корее под нейтральным флагом, а допуск на турнир получили не все.

"Козлом отпущения" российские чиновники сделали Родченкова, а содержание докладов признать отказывались. Путин несколько раз высказывался о Родченкове в уничижительном тоне и даже называл его "придурком, которого вытащили за границу". Российские власти заявляли, что подмена проб была личной инициативой главы Антидопингового центра.

Следственный комитет России (СКР) завел на Родченкова несколько уголовных дел - его обвинили в скупке допинговых препаратов за границей, злоупотреблении полномочиями и попытке препятствовать расследованию. В рамках расследования доступ к данным Московской лаборатории был ограничен, а старые пробы - опечатаны.

Другие чиновники наказания не понесли. Еще в 2015 году был уволен экс-замминистра спорта Юрий Нагорных. Вице-премьер Виталий Мутко лишился поста главы оргкомитета ЧМ по футболу и руководителя Российского футбольного союза, но пост в правительстве не потерял - теперь он курирует не спорт, а строительство.

В мае этого года Россия в лице министра спорта Павла Колобкова повторно отказалась признать выводы комиссии Макларена - об этом он заявил в письме, которое цитировало издание L'Equipe.

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin/TASS Image caption Череда докладов о допинге в российском спорте привела к тому, что на Олимпиаде в Корее российские спортсмены выступали под нейтральным флагом

Но к сентябрю ситуация изменилась. Перед очередным заседанием ВАДА, где, как ожидалось, будет продлена дисквалификация РУСАДА, стало известно о новом письме Колобкова - его опубликовало само ВАДА.

В нем российские власти в лице министерства спорта в качестве компромисса неожиданно согласились признать доклады Шмида. То есть согласились с тем, что в России функционировала система поддержки допинга - но курировало ее не высшее руководство страны при поддержке силовиков, как считает Макларен, а отдельные чиновники министерства спорта.

Факт признания доклада Шмида не слишком афишировали в России, а публично чиновники сохранили прежнюю риторику. Например, представитель МИД России Андрей Нестеренко, полномочный посол по вопросам международного сотрудничества, в середине января на Гайдаровском форуме назвал проблему допинга "изобретенной" западными странами.

"Мы знаем, к каким последствиям привел одиозный доклад Макларена, до сих пор это эхо не стихает. Мы активно работаем, чтобы выправить ситуацию применительно к изобретенной проблеме допинга", - сказал Нестеренко.

Помимо признания ответственности за допинг российские власти согласились дать независимым экспертам доступ к пробам, хранящимся в опечатанной московской лаборатории - причем не всем, как требовалось изначально, а лишь представляющим для ВАДА интерес.

Если все хорошо, откуда новые обвинения?

С допуском экспертов на деле все оказалось не так просто. Согласно условиям сделки с ВАДА, работа экспертов в Москве должна была завершиться до 31 декабря. В середине января они прибыли в опечатанную лабораторию, но меньше чем через неделю стало известно, что завершить работу по извлечению данных не смогли.

Оказалось, что оборудование для извлечения данных, которое привезли эксперты, не имело сертификации в соответствии с российским законодательством. Новый глава РУСАДА Юрий Ганус написал открытое письмо Путину, в котором предупредил, что нарушение условий сделки повлечет за собой катастрофические последствия.

"Препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб", - сообщил Ганус.

В этом же письме он заявил, что "российский спорт находится у края пропасти". Нарушение условий передачи в ВАДА данных лаборатории приведет к "разрушительным последствиям", заключил он.

Обо всех этих последствиях можно прочесть в стандарте ВАДА. Если РУСАДА опять потеряет свой статус, Россия фактически лишится права проводить какие-либо международные соревнования - от этапов кубков мира до чемпионатов и олимпиад.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze\TASS Image caption Новый глава РУСАДА Юрий Ганус предупредил Владимира Путина о возможных "разрушительных последствиях" для российского спорта. В Кремле ответили, что он "не в курсе рабочего процесса"

Ответ из Кремля получился неожиданно холодным.

"В силу того процесса, который происходит, господин директор [Юрий Ганус], к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА, которые были в Москве. Он просто не знает деталей", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказала Би-би-си замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, никакой дополнительной реакции на обращение агентство не получило. При этом она заверила, что думать, будто агентство полностью выключено из процесса принятия решений, от которых зависит его статус, неправильно.

"Можно отметить, что представители агентства не участвовали в первых встречах экспертов ВАДА с представителями Следственного комитета и минспорта, но в каком-то смысле это может быть логично, поскольку настоящее агентство не имеет отношения к событиям несколько лет назад. Но в рамках их визита такая встреча была", - объяснила Пахноцкая.

По словам Пахноцкой, РУСАДА не в курсе, какие проблемы возникли с оборудованием экспертов ВАДА. Сами они настаивали, что вопрос лицензирования техники вообще не поднимался на предварительных переговорах с СКР. СКР также не раскрывал подробностей.

Спортивные журналисты предполагали, что российской стороне не понравилась мощность привезенного оборудования - якобы оно позволяет распознать изменения, которые вносились в базу, и отследить удаленные файлы. Подобную технику в России могут использовать только силовые структуры. Би-би-си найти подтверждение этих фактов не удалось.

Из-за рождественских каникул вернуться до Нового года эксперты ВАДА не успели. То есть фактически было нарушено условие о передаче данных московской лаборатории до 31 декабря, а РУСАДА вновь оказалась под угрозой лишения аккредитации.

Но ВАДА неожиданно пошла на уступки. 9 января эксперты вернулись в Россию, а еще через неделю агентство подтвердило, что они успешно извлекли все данные.

Media playback is unsupported on your device РУСАДА предупреждает: России вновь грозит спортивная изоляция

Что нашли эксперты и что теперь будет с российским спортом?

Что именно содержалось в файлах, которые извлекли эксперты, в настоящий момент неизвестно.

По словам Пахноцкой, вне зависимости от того, что нашли эксперты, на статусе РУСАДА это сказаться не должно. Формально агентство не отвечает за действия предыдущего руководства - и коллективная ответственность тут не сработает.

Правообладатель иллюстрации MICHELE LIMINA/AFP/Getty Images Image caption Как выяснило РУСАДА, прежнее руководство скрыло результаты тысяч анализов - среди них могли быть и положительные

"Могут быть аннулированы результаты конкретных спортсменов в случае подтверждения положительной пробы", - объяснила Би-би-си Пахноцкая.

Масштаб возможных нарушений пока неясен. В том случае, если речь идет о десятках случаев, это приведет к новому переделу медалей чемпионатов мира и Олимпиад, а значит, к новым разбирательствам в спортивном арбитраже.

На днях Ганус заявил, что прежнее руководство скрыло 100 тысяч протоколов допинг-контроля от международной системы антидопингового администрирования менеджмента (ADAMS). Нарушения были выявлены в ходе двух внутренних расследований. Сейчас эти протоколы заносятся в базу.

Статус РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома ВАДА 22 января. На прошлой неделе провел заседание комитет по соответствию ВАДА - именно он должен дать исполкому рекомендации по поводу дальнейших решений по российскому спорту. Но публиковать его выводы ВАДА не стала.

На ВАДА давят другие национальные антидопинговые агентства. Например, глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт еще 1 января призвал лишить РУСАДА аккредитации. По его словам, он не удивлен срывом дедлайна по передаче данных и ВАДА "следует перестать идти на поводу" у России.

К этому же призвала комиссия спортсменов ВАДА.

"Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не уложились в срок, обозначенный ВАДА. Мы ожидаем, что в соответствии с процессом, рекомендованным комитетом по соответствию ВАДА, РУСАДА будет признано несоответствующим антидопинговому кодексу. Только такое решение будет уместным", - говорилось в ее заявлении.