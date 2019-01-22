СМИ России: о судьбе Курил Путину придется советоваться с россиянами?

В обзоре российских газет 22 января:

"Ведомости", РБК: требования невыполнимы?

Газета "Ведомости" считает, что сегодняшние переговоры в Москве президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о мирном договоре и статусе Южно-Курильских островов явно не поставят точку в этом вопросе: японцы ожидают их с тревогой, российские эксперты тоже предсказывают серьезные трудности.

Со ссылкой на японские СМИ "Ведомости" пишут, что администрация Абэ рассчитывает достичь соглашения о мирном договоре на двусторонней встрече японского премьера с российским президентом на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в конце июня. А до этого лидерам двух стран понадобится как минимум еще одна личная встреча, при условии, что на нынешних переговорах появится какой-то прогресс, пишут "Ведомости".

В России идея отдать острова не нравится, отмечает газета. "У людей несведущих может сложиться впечатление, будто Абэ приедет и скажет Путину: "Два острова ты отдаешь, подписываем мирный договор и ставим точку, по рукам". Не будет этого!" - констатирует руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

В России есть экспертные мнения, которые не исключают передачи Японии двух островов, их аргументы созвучны позиции советского руководства в период принятия декларации 1956 г.: острова небольшие, один не населен, другой населен незначительно, оба примыкают к Хоккайдо и не очень влияют на судоходство, напоминает политолог Алексей Макаркин. Аргумент против куда сильнее: это результаты Великой Отечественной войны, в которой погибло 27 млн человек, это земли, завоеванные кровью предков, передать острова - предать память, описывает ситуацию Макаркин.

Наконец, в России только что прошла пенсионная реформа, народ обижен и недоволен, цены в магазинах растут, отмечает Макаркин: "Если сюда добавится тема островов, понятно, это еще более осложнит ситуацию для власти". Вряд ли российские власти пойдут против общественного мнения в вопросе передачи Курил, считает Макаркин: "Скорее всего, [переговоры] будут тянуться. С российской стороны уже выдвигается такое количество требований, что Япония вряд ли сможет исполнить даже часть из них".

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин полагает, что договариваться о судьбе островов Москве нужно не только с Токио, но в первую очередь с российским обществом. Об этом еще один материал в свежем номере "Ведомостей".

Чтобы проблема перестала существовать, нужно, чтобы значительное большинство в общественном мнении России и Японии поддержало соглашение, считает эксперт. Когда полтора десятилетия назад Россия окончательно определилась по границе с Китаем, передав Пекину несколько речных островов, правительство не особенно заботилось о том, чтобы объяснить гражданам, почему и зачем Россия идет на территориальные уступки соседу, пишет газета. На Дальнем Востоке отдельные граждане протестовали, но глухо и недолго.

Попытка повторения этого опыта в нынешних условиях может привести к более серьезным последствиям, предупреждает Тренин.

Тем более что, по данным Левада-центра, в 2018 году передачу спорных островов Японии поддерживали только 17% россиян, большинство (74%) - против, такую статистику приводит портал РБК в материале на эту же тему. В то же время только 5% японцев согласны на компромисс, по которому Россия вернула бы только два острова, 46% допускают это только в качестве временного решения, а 33% - против любых уступок.

"Ведомости", "Коммерсант": нет повода не принять

Законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к власти, скорее всего, будут приняты: они поддержаны правительством и рекомендованы к первому чтению профильным комитетом Госдумы по информационной политике. И это несмотря на то, замечает газета "Коммерсант", что сами члены комитета признали, что содержащиеся в них запреты давно предусмотрены в законодательстве.

Газета "Ведомости" отмечает, что на прошлой неделе на расширенном заседании профильного комитета минкомсвязи, минюст, Роскомнадзор эти инициативы не поддержали. Не поддержала поначалу законопроекты и Генпрокуратура, но позже она направила в Думу письмо, в котором указала, что поддерживает концепцию обоих документов.

За распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, предложено штрафовать граждан на 3-5 тыс. руб., должностных лиц - на 30-50 тыс. руб., юрлиц - на 400 тыс. - 1 млн руб., а публикующие фейковые новости интернет-ресурсы - блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы законопроекта хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов считает, что сейчас идет "внутривидовая борьба между различными органами", но поскольку Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что поддерживает законопроекты о наказании за неуважение к органам госвласти, остальные доводы не действуют.

"Есть госзаказ на репрессивную политику в интернете, и дальше каждый выступает кто во что горазд, чтобы его исполнить, - депутаты, сенаторы, ведомства, прокуратура. Была масса подобных законопроектов и высказывались разные позиции, но их все равно принимали. Законы сформулированы безграмотно, непонятно, как их применять, а делать это будет прокуратура, поэтому им желательно, чтобы закон сформулирован был удобно, ведь тыкать носом в материалы дел будут их", - прокомментировал правозащитник.

РБК: слишком много желающих?

"Дочка" "Газпрома" опровергла информацию о списании Чечне долгов за газ. В компании "Газпром межрегионгаз Грозный" заявили, что в судебном решении Заводского районного суда Грозного о списании долгов населению не говорилось о списании суммы в 9 млрд рублей, пишет портал РБК со ссылкой на сообщение ТАСС.

"В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", - цитирует РБК слова заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова.

Как подчеркнул Амерханов, появление суммы в 9 млрд руб. можно считать "информационным вбросом".

РБК уточняет, что сумма в 9 млрд руб. была указана в официальном сообщении на сайте прокуратуры Чечни, опубликованном 16 января. Позднее сообщение было отредактировано. В текущей версии материала долги в размере 9 млрд руб. не упоминаются. Однако, отмечает издание, в кэше сохранился старый вариант с заголовком "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей".

В сообщении прокуратуры отмечалось, что одной из причин списания является то, что массовое предъявление требований по долгу к жителям Чечни "создавало в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления населения".

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров позднее объяснил списание долгов жителей республики за газ "спецификой региона". "Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно", - сказал он.

РБК напоминает, что после сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. В частности, задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си