Пресса Британии: повторный референдум по "брекситу" все вероятнее

В обзоре британской прессы:

Корбин поддержал повторный референдум

Британские газеты продолжают обсуждать "брексит". Точнее, пытаться спрогнозировать, как еще могут повернуться события.

Daily Telegraph стало известно, что в понедельник лидер лейбористов Джереми Корбин наконец поддержал идею повторного референдума. Его однопартийцы уже некоторое время пытались склонить лидера к этому решению, хотя сам он, как говорят, является сторонником выхода Британии из ЕС.

Теперь Корбин хочет, чтобы правительство позволило депутатам Палаты общин проголосовать на следующей неделе за или против повторного плебисцита. Как пишет издание, парламент имеет право принудить Терезу Мэй объявить еще один референдум, который может привести к тому, что "брексит" будет отменен.

По мнению сторонников идеи повторного референдума из разных партий, поддержка лейбористов делает его проведение все более вероятным.

В понедельник вечером, как пишет газета, лейбористы подали свою поправку о повторном референдуме, которая может быть выставлена на голосование уже на следующей неделе, если такое решение примет спикер Палаты общин.

Поправка призывает правительство позволить депутатам голосовать по вариантам, которые позволят избежать выхода Британии из ЕС без договора. Одним из вариантов, за который, по плану лейбористов, смогут голосовать члены Палаты общин, как раз и будет повторный референдум.

Представители лейбористов пока отказываются говорить, будут ли депутаты обязаны голосовать по партийному принципу, то есть поддержать идею нового референдума. Категорическая его противница Тереза Мэй считает, что идея повторного референдума не сможет получить поддержку большинства в парламенте.

Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг, который несколько месяцев назад высказывался против идеи повторного референдума, в своей новой статье в Daily Telegraph на ту же тему пишет, что по-прежнему считает идею катастрофической, но вынужден признать, что "к нему-то мы и движемся".

Куда привезет британскую монархию принц-консорт?

Автомобильная авария принца Филиппа стала для нескольких британских газет поводом поговорить о роли и, так скажем, публичном лице монархии, а то и задуматься о ее будущем.

Guardian отмечает, что в последнее время СМИ публикуют более чем странные новости из жизни королевской семьи: размолвки между младшими членами семьи, авария 97-летнего принца-консорта и бесконечное полоскание малейших утечек, связанных с этими и другими событиями монаршей жизни.

О том же задумывается издание I, отмечая, что новости из жизни королевской семьи лишь напоминают читателям, что привилегированные классы по-прежнему играют по иным правилам, чем простые смертные. Принц сидит за рулем автомобиля в том возрасте, когда он вполне имеет право порой быть невнимательным и неосторожным, прихотям младших членов семьи тоже потакают, выкладывая на это немалые деньги. Да их просто избаловали, восклицает газета.

Получается, что налогоплательщики платят за беспечность и прихоти многочисленной королевской семьи, восклицает с удивлением издание.

Guardian отмечает, что народ поддерживает монархию, потому что верит в ее благо для национальной морали. Но если так будет продолжаться, то, может, появиться повод задуматься о том, зачем она нужна?

В смутные времена молодежь обратилась к поэзии

Guardian рассказывает, что политизированность молодежи привела к совершенно неожиданному эффекту: росту популярности поэзии и продаж поэтических сборников.

В Британии в прошлом году объем продаж сборников стихов вырос на 12%, всего было продано 1 миллион 300 тысяч экземпляров на сумму более чем 12 млн фунтов стерлингов.

Две трети покупателей поэзии были моложе 34 лет, а 41% - в возрасте от 13 до 22 лет. Среди любителей поэзии молодых женщин и девушек-подростков ощутимо больше.

Поэты становятся и звездами соцсетей, отмечает издание, приводя в пример 25-летнюю канадскую поэтессу Рупи Каур и ее 3,4 млн фолловеров в "Инстаграме". В списке бестселлеров ее книга в первых строчках, продажи дошли до миллиона фунтов стерлингов. Соцсети сделали стихи гораздо более доступными и удобными к распространению и, как выяснилось, именно рифмованные строчки - написанные сегодня или много лет назад - часто оказываются востребованы как реакция на текущие события.

Газета отмечает большой спрос на самую разную поэзию: от Гомера до Леонарда Коэна.

По мнению экспертов, которых цитирует Guardian, спрос объясняется тем, что в эпоху политической неопределенности и неуверенности люди поворачиваются к стихам в поисках смысла жизни.