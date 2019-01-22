Роналду получил условный срок по делу об уклонении от налогов

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Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к 23 месяцам условного заключения и штрафу почти в 19 млн евро по делу о налоговых махинациях.

Роналду заключил сделку с испанским следствием по делу о неуплате налогов еще летом прошлого года, накануне чемпионата мира в России, на котором футболист выступал за сборную своей страны.

Он согласился на два года условного заключения и штраф в 18,8 млн евро.

Летом 2017 года прокуратура Испании обвинила звезду португальского футбола в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Речь шла о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011 по 2014 годы.

В заявлении прокуратуры говорилось, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.

Перед зданием суда собралось множество журналистов, так как судья не согласился, чтобы Роналду выступал на суде по видеосвязи, а также не разрешил ему проехать во двор здания на своем автомобиле, дабы избежать вопросов прессы.

Роналду был приговорен к 23 месяцам заключения, но в Испании, люди получающие срок менее двух лет обычно не отправляются в тюрьму и отбывают срок заочно.

Поскольку преступление, за которое был осужден Роналду, не сопровождалось насилием, он также будет отбывать срок условно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роналду считается одним из лучших футболистов в мире

В суде Роналду провел всего лишь несколько минут, так как он и его адвокаты согласились на предложенную прокурорами сделку.

Футболист, который лишь днем ранее играл за свой клуб в Италии, прибыл к зданию суда улыбающимся и не подавал никаких признаков того, что ему не нравится присутствие прессы.

Его адвокаты заявляли, что, так как их клиент чрезвычайно известный человек, ему не следует заходить в здание суда через главный вход, поскольку это может противоречить правилам безопасности.

Журналист Рубен Канисарес разместил в "Твиттере" видеозапись момента, когда Роналду прибыл в суд со своей невестой Георгиной Родригес.

В чем обвиняли Роналду?

Роналду, получивший пять раз приз "Золотой мяч" и считающийся одним из лучших футболистов в мире, обвинялся в уклонении от налогов в Испании между 2010 и 2014 годами, когда он играл за "Реал Мадрид".

В списке самых богатых спортсменов в мире ForbesРоналду занимает третье место. Насколько известно, он зарабатывает 108 млн долларов в год.

Обвинение заявляло, что Роналду скрывал доходы от продажи права на публикацию его фотографий. Футболист, по словам прокуроров, направлял эти доходы на счета в странах с низкими налогами, и, таким образом, избегал платить соответствующие налоги в Испании.

В суде Роналду признал, что задолжал налоговой службе Испании 5,7 млн евро.

В 2017 году прокуратура заявила, что Роналду добровольно и сознательно избегал выплаты налогов в Испании.

Его адвокаты утверждали, что футболист просто совершил ошибку, так как не понимал, что он должен делать согласно налоговому законодательству Испании, и не избегал налогов намеренно.

Соглашение между адвокатами Роналду и прокуратурой теперь должно быть одобрено налоговой инспекцией.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Роналду пришлось войти в здание суда через главный вход

Роналду не единственный футболист, у которого возникли проблемы с налоговой инспекцией Испании.

Звезде "Барселоны" Лионелю Месси удалось избежать тюремного заключения по таким же обвинениям, что и Роналду. Месси пришлось заплатить несколько миллионов недоплаченных ранее налогов, и он также был оштрафован

Неймар был в центре скандала, когда клуб "Барселона" был оштрафован на несколько миллионов из-за проблем, связанных с подписанием контракта Неймара. Сам Неймар не признавал своей вины

Марсело Виейра из "Реал Мадрид" признал, что избегал налогов и согласился на четырехмесячное условное заключение.

Роналду грозит еще одно судебное дело: его обвиняют в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист эти обвинения отрицает.