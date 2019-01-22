Роналду получил условный срок по делу об уклонении от налогов
Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к 23 месяцам условного заключения и штрафу почти в 19 млн евро по делу о налоговых махинациях.
Роналду заключил сделку с испанским следствием по делу о неуплате налогов еще летом прошлого года, накануне чемпионата мира в России, на котором футболист выступал за сборную своей страны.
Он согласился на два года условного заключения и штраф в 18,8 млн евро.
Летом 2017 года прокуратура Испании обвинила звезду португальского футбола в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Речь шла о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011 по 2014 годы.
В заявлении прокуратуры говорилось, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.
Перед зданием суда собралось множество журналистов, так как судья не согласился, чтобы Роналду выступал на суде по видеосвязи, а также не разрешил ему проехать во двор здания на своем автомобиле, дабы избежать вопросов прессы.
Роналду был приговорен к 23 месяцам заключения, но в Испании, люди получающие срок менее двух лет обычно не отправляются в тюрьму и отбывают срок заочно.
Поскольку преступление, за которое был осужден Роналду, не сопровождалось насилием, он также будет отбывать срок условно.
В суде Роналду провел всего лишь несколько минут, так как он и его адвокаты согласились на предложенную прокурорами сделку.
Футболист, который лишь днем ранее играл за свой клуб в Италии, прибыл к зданию суда улыбающимся и не подавал никаких признаков того, что ему не нравится присутствие прессы.
Его адвокаты заявляли, что, так как их клиент чрезвычайно известный человек, ему не следует заходить в здание суда через главный вход, поскольку это может противоречить правилам безопасности.
Журналист Рубен Канисарес разместил в "Твиттере" видеозапись момента, когда Роналду прибыл в суд со своей невестой Георгиной Родригес.
В чем обвиняли Роналду?
Роналду, получивший пять раз приз "Золотой мяч" и считающийся одним из лучших футболистов в мире, обвинялся в уклонении от налогов в Испании между 2010 и 2014 годами, когда он играл за "Реал Мадрид".
В списке самых богатых спортсменов в мире ForbesРоналду занимает третье место. Насколько известно, он зарабатывает 108 млн долларов в год.
Обвинение заявляло, что Роналду скрывал доходы от продажи права на публикацию его фотографий. Футболист, по словам прокуроров, направлял эти доходы на счета в странах с низкими налогами, и, таким образом, избегал платить соответствующие налоги в Испании.
В суде Роналду признал, что задолжал налоговой службе Испании 5,7 млн евро.
В 2017 году прокуратура заявила, что Роналду добровольно и сознательно избегал выплаты налогов в Испании.
Его адвокаты утверждали, что футболист просто совершил ошибку, так как не понимал, что он должен делать согласно налоговому законодательству Испании, и не избегал налогов намеренно.
Соглашение между адвокатами Роналду и прокуратурой теперь должно быть одобрено налоговой инспекцией.
Роналду не единственный футболист, у которого возникли проблемы с налоговой инспекцией Испании.
- Звезде "Барселоны" Лионелю Месси удалось избежать тюремного заключения по таким же обвинениям, что и Роналду. Месси пришлось заплатить несколько миллионов недоплаченных ранее налогов, и он также был оштрафован
- Неймар был в центре скандала, когда клуб "Барселона" был оштрафован на несколько миллионов из-за проблем, связанных с подписанием контракта Неймара. Сам Неймар не признавал своей вины
- Марсело Виейра из "Реал Мадрид" признал, что избегал налогов и согласился на четырехмесячное условное заключение.
Роналду грозит еще одно судебное дело: его обвиняют в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист эти обвинения отрицает.