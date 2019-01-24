Отпуск на личную жизнь: как в Китае пытаются выдать замуж 30-летних

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Китая надеются, что дополнительный отпуск поможет женщинам найти свою "вторую половинку"

Сотни миллионов жителей Китая готовятся к новогодним каникулам, которые продлятся семь дней. Однако некоторые сотрудники получат дополнительно еще восемь дней отпуска.

Речь идет о незамужних женщинах в возрасте около 35 лет. Многие компании в Китае начали предоставлять незамужним сотрудницам дополнительный отпуск с расчетом на то, что женщине это свободное от работы время поможет встретить любовь и создать семью.

Так, две компании в городе Ханчжоу дают своим незамужним сотрудницам старше 30 лет дополнительный отпуск, пишет South China Morning Post. Эти две компании последовали примеру одной из городских школ, где незамужним учительницам начали предоставлять дополнительные выходные дни, чтобы у них было время ходить на свидания.

Стигматизация незамужних

В Китае незамужних женщин в возрасте старше 25 лет часто называют уничижительным словом "шэнню", что в переводе с китайского означает "женщины-остатки".

Однако женщин, решающих не выходить замуж и сосредоточиться на карьере, становится все больше.

Тем не менее, давление со стороны общества, требующего того, чтобы женщина вышла замуж и начала рожать детей, никуда не делось.

Рост числа незамужних женщин вызывает беспокойство китайского правительства: дело в том, что в недалеком будущем Китай может столкнуться с проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше молодых женщин в Китае делают выбор в пользу карьеры и не спешат выходить замуж

Лета Хонг Финчер - автор книги "Женщины-остатки" - считает, что стигматизация незамужних женщин - это в том числе и результат пропагандистской кампании китайского правительства.

"Это все связано с попытками правительства подтолкнуть женщин, и образованных женщин в особенности, к замужеству и рождению детей", - поясняет Лета Хонг Финчер.

Падение рождаемости

Несмотря на то, что политика "одного ребенка" в Китае была отменена в 2015 году, ситуацию с рождаемостью изменить не удалось: ее уровень продолжает снижаться.

В 2018 году в Китае родились 15 млн детей - на 2 млн меньше, чем в 2017 году.

Лета Хонг Финчер говорит, что в стране сохраняется серьезный гендерный дисбаланс, потому что на протяжении долгого времени семьям в Китае было выгоднее рождение мальчика.

"Действительно, в Китае значительно меньше женщин. По данным правительства, сейчас в стране мужчин на 30 млн больше, чем женщин", - говорит она.

Китайская академия социальных наук говорит, что если уровень рождаемости продолжит падать, население Китая в ближайшие 50 лет может сократиться с нынешних 1,4 млрд до 1,2 млрд человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Снижение рождаемости продолжается, несмотря на отмену политики "одного ребенка"

Если учесть еще фактор старения населения, то можно говорить о серьезной финансовой нагрузке на систему социального обеспечения.

Найти "вторую половинку"

Не совсем понятно, как дополнительные выходные дни могут помочь женщине найти свою "вторую половинку" и родить детей.

HR-менеджер компании Hangzhou Songcheng Performance Хуан Лэй говорит, что свободное время необходимо для выстраивания новых социальных связей.

"У многих работающих женщин круг социальных контактов очень узкий. Поэтому мы надеемся, что если у них будет больше свободного времени, у них появится больше возможностей для общения с противоположным полом", - сказал Хуан Лэй в интервью Zhejiang Online.

По его словам, сотрудницы компании хорошо отнеслись к идее предоставления дополнительного отпуска "на личную жизнь".

Однако Лета Хонг Финчер считает, что эта инициатива не будет очень эффективной.

"Это просто еще один эксперимент - в числе многих других. Дело в том, что женщины все меньше спешат выходить замуж и заводить детей", - говорит она.