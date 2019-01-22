Нобелевская премия и теория счастья. Семь главных фактов о Льве Ландау

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22 января на главной странице Google появился дудл, посвященный Льву Ландау ("дудл" (doodle) - открытка, напоминающая о важном историческом событии или персоналии).

Давайте вспомним, кто такой Лев Ландау и почему собственно Google считает этого человека актуальным и по сей день.

Коллеги-физики часто называли его просто Дау

Дау - домашнее прозвище. Для родственников и близких товарищей, коллег.

То же название получил художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского, который пока так и не вышел на экраны.

Баойпик ученого основан на мемуарах его жены Конкордии (Коры) Дробанцевой, опубликованных в 1999 году в виде книги "Академик Ландау: Как мы жили".

Основатель научной школы теоретической физики, автор теории суперпроводимости

Лев Ландау родился в Баку, его отец был инженером-нефтяником, мать - врачом-акушером. Ландау окончил Бакинский государственный университет в 14 лет.

Причем учился он на двух факультетах сразу: физико-математическом и химическом. Кстати, в Баку его именем названа улица, проходящая рядом с Академией наук Азербайджана.

В 1926 году Ландау опубликовал свою первую работу об интенсивности спектров двухатомных молекул. В 1927 году предложил понятие матрицы плотности.

В 1930 году он создал теорию электронного диамагнетизма металлов. В 1935-м разработал теорию доменного строения ферромагнетиков и ферромагнитного резонанса.

В 1934 году Ландау без защиты диссертации получил степень доктора физико-математических наук, а в 1935 году он стал профессором.

Ландау считается легендарной фигурой в истории советской и мировой науки. Квантовая механика, физика твердого тела, магнетизм, физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы - всем этим интересовался и занимался Лев Ландау.

Сидел в тюрьме по обвинению в контрреволюционной деятельности

Арест произошел на волне сталинских репрессий второй половины 1930-х годов. Ландау тогда работал в только что созданном Институте физических проблем.

В апреле 1938 года Ландау в Москве редактировал листовку, призывающую вступать в "Антифашистскую рабочую партию" для свержения сталинского режима, в которой Сталина называли фашистским диктатором.

Ландау был арестован 28 апреля 1938 года. В тюрьме он пробыл год и вышел на свободу только благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и вмешательству Петра Капицы, взявшего Ландау на поруки.

Нобелевский лауреат 1962 года

Ландау была присуждена Нобелевская премия "за новаторские теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия" в 1962 году.

Эти теории, кстати, положили начало физике квантовых жидкостей.

Ландау - автор теории счастья

Эта терия утверждала, что человек обязан быть счастливым. Формула счастья по Ландау содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми.

Известный остряк

Ландау говорил, что науки бывают естественные, неестественные и противоестественные. Ему принадлежит еще немало ярких высказываний.

"Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. Мы - научные работники!"

"У меня не телосложение, а теловычитание".

"Нельзя делать научную карьеру на одной порядочности. Это неминуемо приведет к тому, что не будет ни науки, ни порядочности".

"Из ничего ничего и проистекает".

"Курица - не птица, логарифм - не бесконечность".

"Главное в физике - это умение пренебрегать!"

Последние слова Ландау перед смерью : "Все же я хорошо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось".

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В детстве Ландау дал себе обет никогда "не курить, не пить и не жениться". Но женился

Ландау с 1934 года жил в гражданском браке с Конкордией (Корой) Дробанцевой. С женой он заключил "брачный пакт о ненападении", подразумевавший свободу личной жизни супругов на стороне.

Официальный брак был между супругами был заключен 5 июля 1946 года, за несколько дней до рождения сына Игоря.

В узком кругу знакомых он хвастался, что ни одна женщина не ушла от него недовольной. Говорят, что у Ландау было пять ярких романов параллельно с его браком с Корой.

Лев Ландау умер в 60 лет. За шесть лет до смерти, 7 января 1962 года, по дороге из Москвы в Дубну Ландау попал в автокатастрофу на Дмитровском шоссе.

В результате многочисленных переломов, кровоизлияния и травмы головы он находился в течение 59 суток в коме. Физики всего мира принимали участие в спасении его жизни.

После аварии Ландау практически перестал заниматься научной деятельностью.