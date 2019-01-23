В российский прокат выходит документальный фильм "BEEF: Русский хип-хоп", снятый Романом Чумаковым, известным как Рома Жиган. Режиссер рассказал Би-би-си, почему он больше всего боялся премьеры в Ростове и почему взял в свой фильм тех рэперов, с которыми раньше "даже рядом бы не стоял".

Съемки затянулись на восемь лет.

Для фильма "BEEF: Русский хип-хоп" Жиган записал интервью со 130 представителями индустрии хип-хопа, как российских, так и зарубежных. Оксимирон, Тимати, Баста, Хаски, Фейс, Noize MC, Децл и еще десятки лиц сменяют друг друга: рассказывают, как пришли в хип-хоп, и рассуждают о том, как андеграундному жанру удалось выйти на огромные стадионы - из этих фрагментов и архивных концертных видео и состоит картина.

И конечно же, большое внимание уделяется дракам рэперов, в том числе с участием самого Жигана.

Из-за затянувшихся на годы съемок и неоднозначной личности режиссера многие поклонники жанра относились к картине скептически. Однако первые оценки оказались позитивными, и неожиданно благожелательную рецензию на фильм опубликовал главный российский портал о хип-хопе The Flow: "Он вызывает светлые ощущения", - написал обозреватель.

Кто такой Рома Жиган?

Жиган получил широкую известность после своей победы в "Битве за респект" на Муз-ТВ в 2009 году. На финал шоу приехал Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра.

"Это человек-легенда. Он наш кумир. Создайте для него шума, чтобы слышал весь мир", - зачитал тогда Жиган со сцены. С тех пор СМИ начали называть Жигана любимым рэпером Путина.

За время с начала съемок Чумаков-Жиган отсидел один год за разбойное нападение (это была его вторая судимость - в 2002 году он был приговорен к трем с половиной годам колонии за разбой и угон машины).

В декабре 2018-го Жигана и рэпера Давида Нуриева (Птаха) пригласили в Госдуму на круглый стол с депутатами, посвященный отмене в некоторых российских городах концертов популярных среди молодежи исполнителей, в том числе рэпера Хаски. Жиган покинул круглый стол до его окончания, сказав Птахе: "Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет это все тележить".

Перед премьерой своего фильма Рома Жиган рассказал продюсеру Би-би-си Амалии Затари о том, почему съемки так затянулись, почему он не затронул в нем вопросы политики и за что любит Владимира Путина.

Би-би-си: Ты снимал фильм восемь лет. Почему так долго?

Рома Жиган: Потому что в фильме приняли участие более 130 рэп-артистов. А когда ты собираешь такое количество людей, которые должны высказаться о том, что происходит в жанре, это очень непросто. Одна из моих самых любимых рэп-групп в России - это группа "Грот". Я их не мог семь лет снять в фильме. То не получалось, то они за, то они против, то у них гастрольный тур, то еще что-то. Не было возможности с ними встретиться и записать интервью. Еще же рэперы, они, знаешь, какие - если они чего-то добиваются в какой-то момент, то у них вырастают крылья, они становятся более коренастые, более серьезные, и уже как бы "мне это неинтересно, мне интересно то".

Поэтому мы поступили очень просто. Мы сперва сняли всех топов, а потом не самые топовые уже начали сами тянуться к этому проекту.

Долго? Я не знаю ни один нормальный фильм, который сняли бы за один-два дня или месяц. Все равно, если ты хочешь объективно рассказать о том, что происходит в жанре, в культуре, на это нужно время. И я не поверю, если мне кто-нибудь скажет "Старик, да я могу фильм о хип-хопе за месяц снять, рассказать об этом жанре все, что только можно".

Мы не просто сняли говорящие головы - мы провели целый анализ. И даже я тебе скажу больше: если сейчас родители захотят посмотреть, чем увлекаются их дети, этот фильм для них будет как инструкция по применению: что делать и где искать.

Би-би-си: Почему ты решил снять антологию российского хип-хопа?

Р. Ж.: Потому что я в этом жанре с 14 лет. Мне 35 лет. Тебе сколько лет, прости?

Би-би-си: Мне 24.

Р. Ж.: Представляешь, я почти на десять лет старше тебя. И когда ты ходила в первый класс, я уже тогда читал и записывал первый альбом, и мои клипы были в горячей ротации на MTV. Этот жанр я знаю очень хорошо. Я жил этим и живу. И рассказать об этом я решил, потому что очень хорошо понимаю, что происходит в жанре. И я сделал это объективно.

Меня многие спрашивают: "Зачем ты снял вот этого? Это же Фейс. Зачем ты его снял?". Потому что он в хип-хопе! И как бы кто к нему ни относился, это элемент хип-хопа. Это одна из граней.

Правообладатель иллюстрации RFG Distribution Image caption Рэпер Фейс (Иван Дремин) в фильме "BEEF: Русский хип-хоп"

Хип-хоп очень многогранен. Если мы говорим о хип-хопе, то это не только, там, Влад Валов [рэпер Шеff, лидер группы Bad Balance] и Фьюз из группы Krec. Это также Feduk, Скриптонит, Jah Khalib, это тоже хип-хоп. Хотя многие говорят, что Jah Khalib - это поп-музыка. Окей. Каждый вправе решать и понимать хип-хоп по-своему. Как я его понимаю, таким я его и показал.

В моем фильме приняли участие 130 рэп-артистов, которые даже в жизни иногда не пересекаются, у них есть бифы, конфликты между собой. И то, что они - и один, и второй, - принимают участие в этом фильме, означает, в первую очередь, доверие этих рэп-артистов.

Ведь сегодня пригласить в проект Басту - это не очень дешево. Я бы сказал, совсем не дешево. Вы можете предложить человеку любые деньги. Если ему неинтересно, он скажет: "Уберите деньги! Мне это неинтересно".

И Баста [есть] в этом фильме. Мы его снимали в 2011 году и переснимали в 2017 году. Прошло шесть лет, чтобы подумать и решить, нужен ли ему этот проект или можно забить болт. И он принял участие снова. И он поддерживает этот проект всячески. Это показатель того, что люди доверяют.

И если мы говорим сейчас, почему именно я - потому что именно я! Потому что до меня никто не решился это сделать, понимаешь?

Би-би-си: В конце фильма звучит песня Басты "Моя игра" и показаны кадры с концерта "Я буду петь свою музыку". Почему ты никак в своем фильме не рассказываешь про этот концерт и про арест Хаски, который стал поводом для этого концерта?

Р. Ж.: Потому что это фильм не о Хаски и не об аресте Хаски. Этот фильм о хип-хопе. Ты, наверно, невнимательно смотрела - в фильме затрагивается тема цензуры. И тот же самый Хаски высказывается об этом, но до своего ареста.

Media playback is unsupported on your device "Я буду петь свою музыку": Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

Мы не хотели зацикливаться на этой теме. Мы показали историю хип-хопа, историю создания этого жанра, и у нас не было цели кого-то ругать или хвалить. Мы сделали непредвзятую картину об этом субкультурном (в прошлом) жанре. Сегодня это уже целая культура, как огромная глыба льда! И она постоянно набирает обороты.

Мне говорят, что сейчас наилучшее время, чтобы выпустить этот фильм. А я уверен, что через год будет еще лучше время; а через пять лет совсем будет идеальное время. А через десять лет будет суперидеальное время, чтобы выпустить этот фильм, но я не хочу ждать еще десять лет.

Уже прошли премьеры в трех городах - это Краснодар, Саратов, и больше всего я боялся в Ростове презентовать фильм, потому что Ростов - это Мекка южного хип-хопа. Все три города - полный солд-аут, полный аншлаг и аплодисменты. Ни один человек не вышел из кинотеатра! Наверно, мы все делаем правильно.

Би-би-си: Ты ходил в Госдуму обсуждать ситуацию с отменой концертов...

Р. Ж.: Давайте мы сегодня не будем говорить о Госдуме, об этих… эээ… людях, которые вообще… Им неинтересно, что с нами происходит. Поэтому зачем мы будем обсуждать их сегодня? Я хочу поговорить о хип-хопе, о фильме, о тех пацанах, которые на баннере. И которые за баннером. 130 рэперов. Зачем я буду говорить о депутатах, о которых мне неприятно разговаривать?

Би-би-си: Были ли те, кого ты звал сниматься в фильме, но кто отказался?

Р. Ж.: Были.

Би-би-си: Кто отказался?

Р. Ж.: Птаха.

Би-би-си: А почему?

Р. Ж.: Я не знаю, спроси у него, он здесь (Птаха сидит в той же комнате - Би-би-си). Бро, почему ты отказался сниматься в фильме?

Птаха: Потому что режиссер негодяй и преступник.

Р. Ж.: Ты ж сказал, что из-за того, что там Гуф в фильме.

Птаха: Правильно, не хочу с ним сниматься.

Р. Ж.: Вот. Когда группа Centr соединилась, мы все-таки сняли Птаху. Потом группа Centr опять распалась [смеется]. Мне просто повезло, стечение обстоятельств. Были ребята, которые отказались, но потом в итоге снялись, и слава богу. Я хотел показать, ну, всех пацанов, кого я знаю, и кого я не знаю, но слушаю.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Жиган с женой Светланой и детьми на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь"

Была группа "Грот", семь лет [не могли снять]. Птаха три года держался. Фьюз - 2,5-3 года отказывался: "Бро, ну это наверно несерьезный проект, ну я не знаю, я не люблю интервью давать". И в какой-то момент я сказал Фьюзу: "Фьюз. Вот представь на секундочку, ты со своими внуками сидишь смотришь фильм BEEF. И тебя нет в этом фильме. И тебе твой внук говорит: "Деда Артем, а почему тебя в этом фильме нету, ты че, лох?". Фьюз такой: "Когда снимаем?"

Три года. Три года - и он в фильме.

Ну то есть, понимаешь, это я отвечаю на твой первый вопрос, почему снимали так долго. Потому что есть такие злодеи, как Птаха, как Фьюз, как Грот, которые могут три года, четыре года, семь лет держать это в себе, а потом высказаться.

А мне сейчас задают вопросы, почему в фильме нет Биг Бэби Тейпа. Я говорю: потому что он появился, когда мы уже смонтировали фильм. Завтра все про него забудут, а может быть и нет, может быть, он будет еще очень долго греметь - но мы уже закончили монтаж. Если бы мы сняли еще Биг Бэби Тейпа, фильм бы не был до сих пор смонтирован. Поэтому на вопрос "Почему так долго?" отвечаю: вот так долго. Почему нет этого? Потому что было бы еще дольше.

Би-би-си: Ты десять лет назад, в 2009 году, во время финала "Битвы за респект" зачитал: "Было бы круто записать с Путиным совместный трек, ведь это человек- легенда, он наш кумир".

Р. Ж.: Да.

Би-би-си: Как за десять лет изменилось…

Р. Ж.: (перебивает) Очень сильно изменилось мнение. Очень сильно. Как у любого человека, который растет, набирается опыта, у меня очень сильно изменилось мнение на многие вещи. Сегодня у меня любимая жена, трое детей, и мне особо не интересно это даже обсуждать. Ну как я и сказал, я не хочу про этих депутатов говорить, мне они просто неинтересны.

Когда Милонов начинает читать рэп, чтобы поднять себе немножко хайпа, не замечая, что инвалидам детства платят пенсию 2800 [рублей]? Неинтересно об этих людях говорить, не хочу. Просто зачем? Если ты хочешь задавать вопросы о депутатах, о круглом столе, нужно было задавать их там, в Госдуме, когда я оттуда вышел. Я бы тебе прокомментировал тогда это все. Прошло уже куча времени, премьера фильма, ты задаешь вопросы про депутатов. Нафиг они мне нужны вообще?

Би-би-си: Но Путин остался кумиром?

Р. Ж.: Ты знаешь, я благодарен ему за многие вещи. За многие вещи. И кто следит за моим творчеством и знает меня, они знают, за какие вещи я ему благодарен. Первое - это амнистия, второе - то, что после Бориса Николаевича [Ельцина] произошло очень много всего. Что он нам дает возможность жить и получать наслаждение от этой жизни. Раньше такого не было.

Не хочу я это просто комментировать, обсуждать, не знаю, для чего ты задаешь эти вопросы. Я понимаю, что это твоя работа и ты хочешь как-то повернуть интервью так, чтобы мы начали о хип-хопе, а закончили о революции. Этого не будет! Я не хочу об этом говорить. Это хип-хоп революция, вот. Я думаю, Птаха больше об этом расскажет. Они в свое время совершили эту хип-хоп революцию. И они повернули вектор хип-хопа именно в ту сторону, когда начали собираться огромные площадки. Да? Пять тыщ человек.

Птаха: Да, семь тыщ.

Р. Ж.: Я помню, Птах, когда пять тыщ человек собралось, ты подходишь ко мне в гримерке и говоришь: "Бро, ну расскажи, как читать рэп?". Я такой: "***". (смеются) Ладно, я шучу, брачо, рад, что ты приехал.

Би-би-си: У тебя был конфликт с Мироном[Oxxxymiron]. Как ты уговорил его сняться в фильме?

Р. Ж.: Слушай, почему уговорил? Мне кажется, Мирон настолько прохаванный, матерый и умный пацик, что его уговаривать не пришлось. Он понял, что если он примет участие в моем фильме, он сможет высказаться. Я не канал НТВ, который нарезает все так, как будет потом угодно им.

Я сказал: "Мирон, все, что у тебя наболело и накипело, ты можешь сказать. И я тебе даю слово. А если я даю слово, я его держу. Я тебе покажу исходный материал, ты его посмотришь и скажешь, подходит это тебе или нет". И я сдержал свое слово, я спустя много лет показал ему первому фильм. Он приехал ко мне на студию ночью, мы сели, посмотрели кино. И, скажу так. Мирону очень понравилось.

То есть мы сделали непредвзято. Когда мне задали вопрос: зачем ты снимаешь человека, который пишет заявления [в полицию], в своем фильме [речь идет о Децле - Би-би-си]? Я сказал: "Ребята, если этот человек висел на всех билбордах на протяжении многих лет и пел в горячей ротации на MTV про пейджер и пепси, он будет в этом фильме. Потому что это целый пласт хип-хопа, на нем воспитывалось очень много молодых ребят, целое поколение. И он будет в этом хип-хопе, нравится вам это или нет. Если вам это не нравится, я вырежу ваше интервью, если вы попросите - но оставлю его".

Правообладатель иллюстрации RFG Distribution Image caption Децл (кадр из фильма "BEEF: Русский хип-хоп")

Если бы я снимал фильм о тех людях, кому я респектую, с кем я дружу, кого я уважаю за человеческие поступки и качества - то там было бы пять-семь, может быть десять человек. И это не был бы объективный фильм о хип-хопе. Это было бы личное мнение Ромы Жигана о тех людях, которые в жанре. Окей? Если я сегодня снимаю Фейса, а я уверен, Птахе это очень не нравится…

Птаха: Почему, я к Фейсу нормально отношусь.

Р. Ж.: А, да? Ну ладно, окей. Я думал, ты такой череcчур консервативный, как я. Раньше мне бы кто-то сказал: "Слышишь, а че ты Фейса не снимешь?" - я бы сказал: "Ты че, дурак? Зачем он здесь нужен?". Ну типа *****. Парень с косами как у тебя. И с наколками еще на лице.

Птаха: Он лысый теперь.

Р. Ж.: Теперь он лысый. Но когда я с ним познакомился, я изменил о нем свое мнение. Потому что он совершенно адекватный мальчишка. Я вспомнил себя в 18-19 лет, широкие штаны, бейсболки. Мы тоже выглядели не особо, скажем так, прилично, по мнению наших старших товарищей и родителей. Люди тоже на нас пальцем на нас показывали. И я сейчас смотрю на него и так показываю. И он, когда подрастет, будет смотреть на тех, кто будет через десять лет скрыкать и укать, он тоже будет вот так показывать. То есть мы никогда не поймем молодое поколение - это некая революция в душе, протест против правил. Понимаешь?

Когда все говорили: "Какой Бургер? Парень с косами, с наколками на лице непонятными", он шел против системы. И сегодня он в фильме. Раньше я бы с ним на одной сцене даже не стоял бы - сегодня он в моем фильме.

Если это фильм, где Рома Жиган готов сказать: "Ну, я уважаю Ресторатора, Басту, того же Птаху. И не уважаю тех, тех, тех, тех, тех". Это не фильм о хип-хопе, это фильм о моих кентах. Посиделки дома. Если мы говорим о байопике, о целом жанре, то тут надо взять мнение всех.

И если ты сейчас задашь вопрос, почему нет Фараона, я скажу: "Окей, есть молодые пацаны. Мы не могли снять всех, буквально всех, сейчас очень много хип-хоп артистов. Мы сняли самых ярких".