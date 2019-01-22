Номинации на "Оскар-2019": семь моментов, на которые стоит обратить внимание
Во вторник Американская академия киноискусств объявит номинантов на "Оскар" - одну из самых престижных кинопремий в мире. Не только имена победителей, но и список вероятных номинантов давно стали предметом прогнозов, пари и всевозможных спекуляций.
Угадать номинантов не так просто - состав представителей академии, участвующих в голосовании, меняется каждый год, также меняются и приоритеты, которыми академики руководствуются при выборе. В последние годы усилия академии были направлены на то, чтобы сделать жюри конкурса более молодым и менее "белым", в результате чего в нем теперь намного шире представлены этнические меньшинства и зарубежные профессионалы в области кино.
Все это не может не сказаться на присуждении наград и на отборе участников в номинациях. Вот семь моментов, на которые стоит обратить внимание в преддверии Оскара-2019.
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1. Фильм, представленный в большинстве номинаций, - не обязательно победитель
Ремейк ремейка ремейка "Звезда родилась" 2018 года (оригинальный фильм был снят в 1937 году, а затем переснимался в 1954 и 1976 годах), будет, вероятно, представлен в наибольшем числе номинаций.
С небольшим отрывом от него большой урожай номинаций могут собрать "Фаворитка", "Рома" и, возможно, "Человек на Луне". Однако, это вовсе не означает победы в категории "Лучший фильм".
"Гравитация", "Выживший" и "Ла-Ла Ленд" в недавнем прошлом тоже лидировали по числу номинаций, но титул "Лучший фильм" им так и не достался.
2. "Черная Пантера"
Если экранизация комикса Marvel будет номинирована на лучший фильм (а это вполне вероятно) - картина станет первым кинокомиксом про супергероев, оказавшимся в этой номинации. Кроме того, это порадует и тех из организаторов "Оскара", которые мечтают сделать премию более ориентированной на простого зрителя: в этом году "Черная Пантера" сделал самую большую кассу, по данным американского бокс-офиса.
3. "Рома" и Netflix
Если "Рома" Альфонсо Куарона окажется среди соискателей награды за лучший фильм (а это, кажется, неизбежно произойдет) - он станет первой картиной Netflix удостоенной такой чести. Пока Голливуд спорит, как относиться к стриминговым сервисам - видеть ли в них могильщиков настоящего кинематографа или, наоборот, его спасителей, мы видим очевидное свидетельство их возможностей (в том числе и колоссальной финансовой мощи), способных привлекать ведущих кинематографистов.
4. Альфонсо Куарон
"Оскар-2019" может стать настоящим бенефисом знаменитого мексиканца. Создатель фильма "Рома" имеет хорошие шансы получить награду в номинации "Лучшая режиссура", но также с большой долей вероятности может получить призы за лучший сценарий, монтаж, операторскую работу и работу художника-постановщика. Если добавить сюда неизбежную номинацию на лучший фильм на иностранном языке (строго говоря, номинантом тут является страна, но награда вручается режиссеру, а его имя гравируется на статуэтке), то он может стать вторым человеком в истории, номинированным в шести различных категориях за один год (первым был Уолт Дисней).
5. Британцы в кадре
Все очень удивятся, если среди претендентов в каждой из четырех актерских номинаций не окажется по выходцу из Великобритании. Присутствие Кристиана Бэйла и Оливии Колман в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" не вызывали сомнений, равно как и претензии Ричарда Э. Гранта на приз за лучшую мужскую роль второго плана. Но не стоит также забывать и о Рэйчел Вайс и Клэр Фой, которые вместе или по отдельности, скорее всего, украсят собой номинацию "Лучшая женская роль второго плана".
6. Британцы за кадром
Среди номинантов ожидается большое количество выходцев из Великобритании: от Джима Бича и Грэма Кинга, которые спродюсировали "Богемскую рапсодию" до Деборы Дэвис и Сэнди Пауэлл (сценарий и костюмы "Фаворитки"). Режиссер-постановщик "Человека на Луне" Натан Кроули и музыкальный продюсер Марк Ронсон, написавший в соавторстве музыку для "Звезда родилась", также могут внести свой вклад в успех "Британской сборной".
7. Вечные братья Корбоулды
Если Пол Корбоулд получит премию за визуальные эффекты к фильму "Мир Юрского периода: Павшее королевство", это будет означать, что вот уже семь лет "Оскар" не обходится без одного из братьев. Еще два отпрыска вездесущей семьи Карбоулдов - Крис и Нил в прошлом завоевывали статуэтку. Пол был номинирован дважды, но "Оскара" пока не удостоился.