Правообладатель иллюстрации 20th Century Fox Image caption Фильм "Фаворитка", судя по всему, будет представлен сразу в нескольких номинациях

Во вторник Американская академия киноискусств объявит номинантов на "Оскар" - одну из самых престижных кинопремий в мире. Не только имена победителей, но и список вероятных номинантов давно стали предметом прогнозов, пари и всевозможных спекуляций.

Угадать номинантов не так просто - состав представителей академии, участвующих в голосовании, меняется каждый год, также меняются и приоритеты, которыми академики руководствуются при выборе. В последние годы усилия академии были направлены на то, чтобы сделать жюри конкурса более молодым и менее "белым", в результате чего в нем теперь намного шире представлены этнические меньшинства и зарубежные профессионалы в области кино.

Все это не может не сказаться на присуждении наград и на отборе участников в номинациях. Вот семь моментов, на которые стоит обратить внимание в преддверии Оскара-2019.

1. Фильм, представленный в большинстве номинаций, - не обязательно победитель

Ремейк ремейка ремейка "Звезда родилась" 2018 года (оригинальный фильм был снят в 1937 году, а затем переснимался в 1954 и 1976 годах), будет, вероятно, представлен в наибольшем числе номинаций.

С небольшим отрывом от него большой урожай номинаций могут собрать "Фаворитка", "Рома" и, возможно, "Человек на Луне". Однако, это вовсе не означает победы в категории "Лучший фильм".

"Гравитация", "Выживший" и "Ла-Ла Ленд" в недавнем прошлом тоже лидировали по числу номинаций, но титул "Лучший фильм" им так и не достался.

Правообладатель иллюстрации Marvel Image caption Киноманы всего мира уже "проголосовали рублем" за "Черную Пантеру", обеспечив ей рекордные сборы

2. "Черная Пантера"

Если экранизация комикса Marvel будет номинирована на лучший фильм (а это вполне вероятно) - картина станет первым кинокомиксом про супергероев, оказавшимся в этой номинации. Кроме того, это порадует и тех из организаторов "Оскара", которые мечтают сделать премию более ориентированной на простого зрителя: в этом году "Черная Пантера" сделал самую большую кассу, по данным американского бокс-офиса.

3. "Рома" и Netflix

Если "Рома" Альфонсо Куарона окажется среди соискателей награды за лучший фильм (а это, кажется, неизбежно произойдет) - он станет первой картиной Netflix удостоенной такой чести. Пока Голливуд спорит, как относиться к стриминговым сервисам - видеть ли в них могильщиков настоящего кинематографа или, наоборот, его спасителей, мы видим очевидное свидетельство их возможностей (в том числе и колоссальной финансовой мощи), способных привлекать ведущих кинематографистов.

4. Альфонсо Куарон

"Оскар-2019" может стать настоящим бенефисом знаменитого мексиканца. Создатель фильма "Рома" имеет хорошие шансы получить награду в номинации "Лучшая режиссура", но также с большой долей вероятности может получить призы за лучший сценарий, монтаж, операторскую работу и работу художника-постановщика. Если добавить сюда неизбежную номинацию на лучший фильм на иностранном языке (строго говоря, номинантом тут является страна, но награда вручается режиссеру, а его имя гравируется на статуэтке), то он может стать вторым человеком в истории, номинированным в шести различных категориях за один год (первым был Уолт Дисней).

Правообладатель иллюстрации Fox and Warner Bros Image caption Возможно Оливию Колман и Леди Гагу ожидает серьезная борьба за звание лучшей актрисы

5. Британцы в кадре

Все очень удивятся, если среди претендентов в каждой из четырех актерских номинаций не окажется по выходцу из Великобритании. Присутствие Кристиана Бэйла и Оливии Колман в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" не вызывали сомнений, равно как и претензии Ричарда Э. Гранта на приз за лучшую мужскую роль второго плана. Но не стоит также забывать и о Рэйчел Вайс и Клэр Фой, которые вместе или по отдельности, скорее всего, украсят собой номинацию "Лучшая женская роль второго плана".

6. Британцы за кадром

Среди номинантов ожидается большое количество выходцев из Великобритании: от Джима Бича и Грэма Кинга, которые спродюсировали "Богемскую рапсодию" до Деборы Дэвис и Сэнди Пауэлл (сценарий и костюмы "Фаворитки"). Режиссер-постановщик "Человека на Луне" Натан Кроули и музыкальный продюсер Марк Ронсон, написавший в соавторстве музыку для "Звезда родилась", также могут внести свой вклад в успех "Британской сборной".

7. Вечные братья Корбоулды

Если Пол Корбоулд получит премию за визуальные эффекты к фильму "Мир Юрского периода: Павшее королевство", это будет означать, что вот уже семь лет "Оскар" не обходится без одного из братьев. Еще два отпрыска вездесущей семьи Карбоулдов - Крис и Нил в прошлом завоевывали статуэтку. Пол был номинирован дважды, но "Оскара" пока не удостоился.