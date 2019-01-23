100 лет British Airways: гордость, смех и слёзы британской гражданской авиации

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Британский национальный авиаперевозчик British Airways в этом году отмечает столетие. Вспоминаем яркие страницы его истории и курьёзы, связанные с компанией.

Само празднование юбилея началось с массового троллинга в сетях рекламного ролика кампании. Вritish Airways (BA) решила устроить распродажу мест по 100 фунтов (129,6 долларов; 8,6 тыс. рублей) на дальние направления - например, полёты через океан. Что тут же вызвало ироничные отклики пользователей.

Твиттеряне стали припоминать BA ее неудачи и вспоминать все наболевшее.

"Может, вы найдёте мой багаж, чтобы отпраздновать ваше столетие, хоть вы и потеряли его в прошлом году", - печалится Роберт Купер.

Представитель компании BA сообщил, что багаж можно найти, но предложение отправить персональные данные в ответ на их твит вызвало новый приступ иронии у юзеров.

"Мне нравится ваше представление о защите данных, BA", - смеётся пользователь Крис Биллетт.

Однако больше всего непонимания возникло у пользователей, задавшихся вопросом: почему авиакомпания, формально возникшая в 1974 году, вдруг вздумала отмечать столетие?

От сэров Инстоуна и Пейджа до наших дней

Сэр Сэмюэл Инстоун - один из пионеров гражданской авиации - основал Instone Air Line в 1919 году.

Тогда парк авиакомпании состоял из бипланов, которые летали по маршрутам Кардифф-Лондон и Лондон-Париж. А на самом первом рейсе в 1919 году, вылетавшем из пригорода Лондона Ханслоу, был только один пассажир.

Правообладатель иллюстрации Hulton Deutsch Image caption Так начинались полёты Instone Air Line 100 лет назад

В том же году будущий сэр Фредерик Хендли Пейдж зарегистрировал товарный знак Handley Page Transport и организовал рейсы... из Лондона в Париж.

Через пять лет обе компании слились воедино, чтобы дать старт Imperial Airways, которая поглотила ещё два британских транспортных предприятия. В планах был агрессивный рост и конкуренция рвущимся вперёд французским и немецким авиалиниям.

Imperial Airways со штаб-квартире в южнолондонском Кройдоне проработала 15 лет, за это время существенно расширив географию полетов. В самом начале Второй мировой войны был дан старт British Overseas Airways Corporation. Именно она в итоге и стала основой для современной British Airways.

Сегодня авиагигант входит в альянс Oneworld с флотом в более, чем 280 лайнеров и летает в 75 стран по всему миру, ежедневно перевозя 123 тыс. пассажиров.

Компания с гордостью позиционирует себя на рынке как лидер инноваций, отмечая, что осуществила первый в истории авиации коммерческий рейс по расписанию, первой запустила коммерческие рейсы на сверхзвуковых самолетах, а сегодня одной из первых запускает полностью автоматизированную систему посадки на рейс на внутренних рейсах.

Правообладатель иллюстрации Mike Hewitt Image caption С башни открывается вид на 70 км вокруг

Три года назад в английском приморском городе Брайтон при поддержке British Airways открылась башня i360, которая считается одним из достижений современного дизайна и уже вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая "стройная" башня в Европе. При высоте в 162 метра ширина конструкции меньше 4-х метров.

Сегодня башня известна как одна из главных достопримечательностей города, в ней проходят в том числе и популярные танцевальные рейвы.

Тем не менее, в том, что касается качества обслуживания, успехи British Airways более, чем скромны.

В одном из самых престижных международных рейтингов World Airlines Awards компания занимает 31 место, с большим отрывом пропустив вперед таких конкурентов, как KLM, Swiss International Air Lines и Emirates.

Российская компания "Аэрофлот", для сравнения, занимает в этом же рейтинге за 2018 год 23-е место, располагаясь между Virgin Australia (22-е место) и Asiana Airlines (24-е).

И в новостях British Airways фигурирует по порой весьма неожиданным поводам.

"Воспитанный джихадист"

В 2006 году бенгалец Раджиб Карим переехал в Британию из Бангладеш.

Мужчина устроился в IT-отдел British Airways, успешно работал и хорошо интегрировался в коллектив. Нередко бывал с коллегами в спортзале.

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Те говорили, что Карим казался "воспитанным, образованным и уважительным".

Но в феврале 2011 года грянул гром: выяснилось, что программист из Ньюкасла использовал служебное положение, чтобы передавать информацию радикальному имаму Анвару Авлаки, связанному с "Аль-Каидой".

Мужчина хотел организовать заговор с целью взрыва самолета, но в атмосфере повышенной бдительности после 11 сентября 2001 года ему это не удалось. В марте 2011 года его осудили на 30 лет тюрьмы.

"Или крестик снимите, или в ВА не идите"

Надия Эуэйда работала в British Airways с клиентами компании, когда её менеджер потребовал о набожной пятидесятницы снять нательный золотой крестик на цепочке с шеи при общении с пассажирами.

Женщина отказалась снять крестик, и её отстранили от работы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Nadia Eweida won a landmark legal battle in 2013 to wear a cross at work plans to launch fresh action against British Airways

Но Надия не остановилась и подала в суд на работодателя в Европейский суд по правам человека, утверждая, что потеряла работу в результате дискриминации по религиозному признаку.

В январе 2013 года христианка выиграла дело в ЕСПЧ и вернулась на работу в авиакомпанию, но через пять лет снова подала в суд на том основании, что British Airways продолжает её дискриминировать в рабочем процессе.

Мышь на борту!

В марте 2017 года рейс British Airways из Лондона в Сан-Франциско, вылетавший из лондонского аэропорта Хитроу, пришлось задержать из-за мыши на борту.

Лайнеру нашли замену, но поднялись пассажиры в воздух на четыре часа позднее запланированного.

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Лайнеры не могут летать с мышами на борту, так как те могут повредить электропроводку и другие кабели.

Не одна ВА страдала от не в меру любопытных грызунов, но, учитывая медийность компании и активность её пассажиров онлайн, случай породил немало шуток.

"Мой рейс в Сан-Франциско только что отменили из-за мыши на борту самолёта. Не могла она, что ли, визу получить?" - расстроился тогда в "Твиттере" Марк Уотт.