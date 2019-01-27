Черепашье мясо, грибы или пицца - чем запасаться на случай конца света?

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Дугласу Робертсону было 18 лет, когда его отец, ранее служивший в торговом флоте, решил продать свою ферму, купить 13-метровую шхуну и отправиться всей семьей в кругосветное плавание.

"Каждый день был приключением. Это была настоящая идиллия", - говорит Дуглас об этом путешествии в 1971 году. Все шло очень хорошо до того момента, пока неподалеку от Галапагосских островов на шхуну не напала стая косаток.

Шхуна пошла ко дну, и семья из шести человек оказалась в трехметровой шлюпке посреди Тихого океана, вдалеке от морских торговых путей.

Запас продовольствия был небольшим, и им пришлось полагаться на то, что удавалось поймать в море.

На шестой день удалось поймать морскую черепаху. Это их спасло, а черепашье мясо стало их основной едой.

Правообладатель иллюстрации Douglas Robertson Image caption Семья Робертсон отправилась в кругосветное плавание. Их шхуну потопили косатки

"Обед или ужин состоял из куска черепашьего мяса, сопровождавшегося кружкой черепашьей крови. Кровь пить не так легко, так как она застывает, поэтому ее надо глотать очень быстро. Мы сливали кровь в одну кружку и передавали ее друг другу", - говорит Дуглас.

За время дрейфа в океане семья Робертсонов стала придумывать новые рецепты.

"Мы делали суп из черепашьих яиц и грызли кости целыми днями, чтобы добраться до костного мозга", - рассказывает он.

Семья ловила черепах и рыбу, из которой они делали нечто вроде суши. Все это длилось более шести недель. На 38-й день дрейфа их обнаружило проходившее мимо японское судно.

"Удивительно осознать, что цивилизация - это всего лишь тонкий слой на поверхности, а в глубине мы все охотники, собиратели и изобретатели", - говорит Дуглас.

Диета конца света

Эта история наглядно демонстрирует, что черепашье мясо - неплохая пища, говорит диетолог Джо Траверс.

"В черепашьем мясе много протеина, очень мало жира и почти нет углеводов", - говорит она.

В нем также присутствуют питательные микроэлементы, например, селен, витамин В12, железо, калий, витамин В1, рибофлавин и цинк.

Однако в черепашьем мясе нет омега-3-ненасыщенных жирных кислот, витаминов А и С, а также пищевой клетчатки. Другими словами, говорит Джо Траверс, если питаться одним лишь черепашьим мясом, со временем начнется цинга.

Еще не так давно черепашье мясо считалось деликатесом. Американский президент Уильям Тафт был знаменит своим личным поваром, умевшим хорошо приготовить черепаший суп.

Но на сегодняшний день люди, готовящиеся к концу света (а таких немало), закупают для своих бункеров в основном курятину, рис, овсянку и суп в консервных банках, говорит Шарон Кулман из магазина The Bunker в городе Леандер в штате Техас.

Я решил спросить разных диетологов, какую именно пищу они предложили бы для подобных экстремальных случаев.

Да, конечно, любой специалист скажет, что человеку необходима сбалансированная диета. Но что, если следует выбрать лишь один вид продовольствия?

Грибы

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Диетолог Лора Уайнесс из Эдинбурга отдает предпочтение грибам.

"Это один из немногих источников селена и витамина D, которые, как известно, помогают усвоению кальция скелетом и зубами человека, - говорит она. - Последние исследования также указывают на то, что витамин D поддерживает иммунную систему и помогает избегать депрессии".

"Существует гриб под названием трутовик серно-желтый, который, как говорят, на вкус напоминает курятину. А древние египтяне считали, что благодаря грибам можно достичь бессмертия", - говорит Лора Уайнесс.

И сколько времени можно прожить на одних лишь грибах?

"Скорее всего, около месяца. В основном потому, что станет очень скучно есть одно и то же день за днем, в результате чего пропадет аппетит, и человек умрет с голоду", - говорит она.

Тушенка

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Вдохновившись историями времен Второй мировой войны, диетолог Лиам Браун из Нантвича предпочитает тушенку.

"Я бы не стал рекомендовать есть тушенку каждый день, но мясо в консервах - хороший источник жиров и протеина. Кроме того, это вкусно", - говорит он.

"На одной тушенке можно прожить довольно долго, но из-за нехватки витаминов, минералов и хороших жиров вскоре начнутся проблемы со здоровьем, - объясняет Браун. - Консервы из лосося лучше для здоровья, но в нем меньше энергии. В любом случае, если питаться лишь чем-то одним, то это всегда приводит к плохим результатам".

Имбирь и киноа

Некоторые из опрошенных специалистов решили не ограничиваться лишь одним видом пищи. Студенты медицинского факультета Бристольского университета, которые основали диетологический сайт Nutritank, отказались от тушенки и предлагают имбирь и киноа - или как ее еще называют, "рисовая лебеда".

"Необходима питательная и при этом не скучная пища. Так что мы предлагаем на завтрак кашу из киноа с тонко нарезанным свежим имбирем, на обед - поджаренную киноа, посыпанную поджаренным имбирем, а на ужин - тушеную киноа с имбирем. Просто удовольствие", - уверяют они.

Пицца

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Диетолог Люси Джонс также не ограничивает свой выбор чем-то одним. Она советует запастись пиццей.

"В пицце - витамин С в томатном соусе, в тесте - пищевая клетчатка и витамин В, в сыре - протеин и кальций, сверху овощи и, по возможности, анчоусы, так как они - хороший источник омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Я не проживу вечно на такой диете, но как минимум еда мне не надоест", - говорит она.

Картофель

Диетолог Джеймс Коллиер говорит, что картошка - один из немногих видов продовольствия, в котором содержатся почти все необходимые человеку питательные вещества, хотя и в малых количествах. Но если правильно хранить картофель, на нем можно прожить долгое время".

"В картофеле много углеводов, калия, витамина С, фолиевой кислоты, магния, протеинов и незаменимых жирных кислот", - говорит он.

Доктор Майкл Грегер из NutritionFacts.org, сторонник диеты, основанной на овощах и фруктах, также выступает за картофель.

"Если у вас только один источник пищи на несколько месяцев или даже год, то можно обойтись лишь картофелем, хотя это не самая здоровая пища. Вы ослепнете из-за нехватки витамина А, и у вас будет множество других проблем со здоровьем, но вы выживете", - говорит он.