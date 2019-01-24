Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Профессор Хэ говорит, что гордится своей работой

Китайский профессор Хэ Цзянькуй совершил настоящую революцию в биологии и медицине, проведя успешный эксперимент по созданию первых в истории генетически модифицированных детей.

Однако, в отличие от большинства других революционных научных экспериментов, этот проводился в тайне. О нем ничего не знали ни администрация университета, где числился профессор, ни руководство клиники, где прошли роды, ни китайские власти, ни научное сообщество.

Оно и неудивительно: генетические эксперименты над человеческими эмбрионами законодательно запрещены в большинстве стран мира, в том числе и в Китае.

А даже там, где их проведение частично разрешено (например, в Великобритании), эти опыты строго ограничены, тщательно контролируются властями и ни в коем случае не предполагают появления на свет ГМО-младенцев.

Проще говоря, профессор Хэ провернул грандиозную авантюру, нарушив не только строжайшее этическое табу, но и целый ряд китайских законов (об этом чуть ниже).

Навсегда вписав свое имя в историю науки, он одновременно стал изгоем научного мира, которому вряд ли представится шанс когда-либо продолжить свою работу.

Как это произошло? И что вообще известно об опальном профессоре?

"Китайский Эйнштейн"

До своего скандального ноябрьского заявления и последующего ареста Хэ Цзянькуй был довольно известным и уважаемым в научном мире генетиком, успевшем поработать, в частности, в Стэндфордском университете.

Однако о его детстве и юности известно чрезвычайно мало. Биографию ученого нам пришлось по крупицам собирать из разрозненных сообщений китайских СМИ.

Будущий ученый родился в 1984 году в крестьянской семье в провинции Хунань - одном из самых бедных регионов и так небогатого тогда Китая.

Сельское население этой провинции, которую в древние времена заселяли племена мань, известно своими народными промыслами и боевыми искусствами.

Как и большинство жителей сельской местности, его родители работали на земле.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие страницы с информацией об опальном профессоре уже исчезли из интернета

Поступив в местную среднюю школу в уезде Синьхуа, Хэ страстно увлекся физикой и даже, как он позже рассказывал в одном из интервью, самостоятельно создал у себя дома импровизированную лабораторию, где проводил все свободное время, ставя различные эксперименты.

По результатам выпускных экзаменов в 2002 году он был принят на факультет современной физики престижного Научно-технического университета Китая.

Это один из лучших вузов страны, находящийся в ведении академии наук. Как отмечают СМИ, амбициозный студент мечтал стать "китайским Эйнштейном".

Хэ блестяще окончил бакалавриат, и до последнего времени его имя можно было найти на сайте университета в списке самых выдающихся выпускников. Сейчас упоминание об опальном ученом удалено.

Однако на тот момент, в 2006 году, новоиспеченный выпускник показал столь выдающиеся результаты, что ему была выделенная правительственная стипендия для продолжения обучения за рубежом.

"Китайский Эйнштейн" отправился в США.

Гудбай, Америка!

Именно тогда Хэ решил сменить поле деятельности. По его собственным словам, золотой век физики клонился к закату, в то время как широкие горизонты для исследований открывала генетическая инженерия.

В результате он поступил в докторантуру престижного частного Университета Райса в Техасе, которую с отличием окончил в 2010 году, а затем продолжил исследовательскую работу в Стэндфорде.

За годы учебы и работы в США профессор Хэ опубликовал больше десятка научных статей в области генетики и получил признание и известность в международном профессиональном сообществе.

А заодно и в спортивной среде, поскольку страстно увлекся студенческим футболом.

Сравнивая китайское и американское образование, ученый неоднократно высказывался в пользу последнего, так как университеты в США, по его словам, более ориентированы на интересы конкретного студента и развивают его индивидуальный потенциал, в то время как в КНР обучающие программы слишком стандартизированы.

Тем не менее, в 2012 году Хэ вернулся в Китай в рамках государственной программы "План тысячи талантов", цель которой - привлекать в КНР лучшие ученые умы со всего мира, предоставляя им максимально комфортные условия для работы.

В частности, помимо щедрого финансирования, Хэ Цзянькую была выделена собственная лаборатория в Южном научно-технологическом университете в Шэньчжэне для исследований в области генетического моделирования, иммуногеномики и персонализированной медицины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэ руководил рабораторией шесть лет

Работа оказалась не напрасной. В июле 2017 году команда ученых под руководством профессора разработала новейшую методику секвенирования генома третьего поколения. Первую в Азии, лучшую в мире, как писали о ней китайские СМИ.

Однако в той же лаборатории начался и скандальный эксперимент, который год спустя потрясет научный мир и приведет к опале гениального ученого.

На сайте университете имя Хэ по-прежнему можно найти в списке лауреатов престижной программы, однако его личная страница уже удалена.

И грянул гром...

Свое сенсационное заявление о создании первых в истории генетически модифицированных детей профессор Хэ сделал 25 ноября 2018 года.

По его словам, благодаря вмешательству генетиков, девочки-близнецы Лулу и Нана обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.

"Я чувствую большую ответственность за то, чтобы не просто сделать это первым, а сделать это примером для подражания, - заявил тогда ученый в интервью AP. - Что делать дальше, будет решать общество".

Правообладатель иллюстрации The He Lab Image caption О своем эксперименте Хэ Цзянькуй сообщил накануне международной конференции по редактированию генома

Реакция общества не заставила себя ждать. От китайского профессора-генетика немедленно открестились клиника, университет и коллеги. В отношении него было начато сразу несколько внутренних расследований.

Китайские СМИ сравнивали Хэ Цзянькуя с доктором Франкенштейном и называли его "либо лжецом, либо сумасшедшим". А научное сообщество опубликовало открытое письмо, категорически осуждающее его работу и называющее эксперимент профессора безумием.

Заместитель министра КНР по науке и технологиям Цзю Наньпин также заявил, что совершенно шокирован заявлением профессора Хэ, и что проведение подобных опытов в Китае безусловно незаконно. Ученому было официально запрещено заниматься научной деятельностью.

Однако два дня спустя профессор появился в Гонконге на всемирной конференции по редактированию генома, где выступил в свою защиту, заявив, что гордится проделанной работой и что история на его стороне.

Он также уточнил, что финансировал эксперимент из собственных денег (Хэ является совладельцем семи успешных компаний, занимающихся биоинженерией), но так и не представил каких-либо доказательств проведенного опыта.

Человек и закон

После выступления на конференции профессор пропал.

На его YouTube канале перестали появляться обновления, попытки журналистов со всего мира связаться с генетиком не увенчались успехом.

В конце декабря газета New York Times сообщила, что Хэ Цзянькуй помещен под домашний арест в номере отеля в Шэньчжэне и находится под охраной десятка людей в штатском без знаков отличия.

Пропустить Twitter пост , автор: @paulmozur He Jiankui who shocked the science world by announcing he created the world’s first genetically edited babies had been missing since a November conference in Hong Kong. @elsiechenyi found him under house arrest at a dorm at his university in Shenzhen. https://t.co/t1pbxplwns — Paul Mozur (@paulmozur) 29 декабря 2018 г.

Еще месяц спустя китайские власти сообщили предварительные результаты расследования, впервые официально подтвердив информацию о генетически модифицированных близняшках.

Еще одна участница эксперимента должна родить в ближайшее время.

В тот же день профессор был уволен из университета, где он с 2012 года руководил собственной лабораторией. Но в настоящий момент это, пожалуй, наименьшая из его проблем.

"Хэ проводил свои генетические эксперименты, используя технологии, которые не гарантируют ни безопасности, ни эффективности, - подчеркивает следствие. - Он попрал этические принципы, подорвал авторитет научного сообщества и нарушил китайское законодательство".

Помимо собственно запрета на проведение опытов с человеческими эмбрионами, профессор нарушил еще целый ряд законов. Например, выяснилось, что участники эксперимента (всего было набрано восемь пар) сами были введены в заблуждение: Хэ демонстрировал им поддельное заключение комиссии по этике, якобы одобряющее проведение опыта.

Это был не единственный подлог, который совершил профессор. В частности, китайское законодательство запрещает оказывать ВИЧ-инфицированным помощь в рождении детей.

А поскольку во всех парах отец был носителем ВИЧ, сдавать за них кровь на анализ профессор нанимал здоровых волонтеров.

Сейчас Хэ Цзянькуй по-прежнему находится под домашним арестом в ожидании суда.

В официальном заявлении китайских властей, распространенном агентством Синьхуа, говорится, что ученый "нарушил запреты властей с целью наживы и личной славы".

А, как отмечают эксперты, такая формулировка в Китае не предвещает подследственному ничего хорошего.