"Бэд гайз": как Голливуд заработал на "новой холодной войне" России с США

Спрос на русских актеров бьет рекорды, а для Голливуда кризис в отношениях России и США открыл новые возможности. Первая серия проекта Би-би-си о тех, кто зарабатывает на противостоянии между странами.

Как пройти кастинг на хакера или разведчика? Зачем русские актеры ходят в ЦРУ? Почему российские разведчики в сериалах убедительнее, чем в жизни? На эти вопросы ответили актеры Коста Ронин ("Американцы", "Родина"), Ник Грейсер ("Государственный секретарь"), и продюсер Виктор Круглов.

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко узнал, как новая холодная война изменила восприятие русских в американском кино, и кто от этого выиграл.