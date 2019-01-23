Пресса Британии: Россия активно ищет союзников в Африке, раздражая Запад

В обзоре британской прессы:

Россия ищет союзников в Африке

После аннексии Крыма Россия прощупывает почву в Африке, чтобы найти себе новых союзников, и это крайне не нравится США, Британии и Франции, которые считают континент зоной своего влияния, пишет Financial Times.

Когда на прошлой неделе в городах Зимбабве бушевали протесты, а местная полиция применяла против демонстрантов огнестрельное оружие, человек, из-за действий которого люди вышли на улицы, находился в 8 тыс. км от них.

Президент Эммерсон Мнангагва, решение которого о повышении стоимости бензина вызвало повсеместное возмущение в его стране, переживающей экономический кризис, прогуливался по Кремлю, куда он приехал для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Москва надеется, что это первый из многих грядущих визитов африканских лидеров в Россию, пишет FT.

На фоне ухудшающихся отношений с западными странами Москва начала дипломатическую кампанию, цель которой - найти новых друзей и партнеров в Африке. Это необходимо для поддержания образа глобальной геополитической силы, отмечает газета.

От Алжира до Уганды - Россия усиливает свое влияние на Африку, поддерживая критикуемых авторитарных правителей, участвуя в проектах по добыче полезных ископаемых в раздираемых конфликтами странах и позиционируя себя в качестве новой влиятельной силы.

Помимо теплых слов Путина Мнангагва увез из Москвы нечто более осязаемое - договоры о российских инвестициях в алмазную индустрию Зимбабве, контракт на поставку удобрений и два договора о финансировании на сумму 267 млн долларов, пишет газета.

Хотя у России нет финансовой мощи Китая или давних торговых отношений, имеющихся у колониальных держав, чтобы закрепиться на всем континенте, она пытается использовать свои экспортные поставки оружия, структуры безопасности и подконтрольные государству компании по добыче природных ресурсов.

Москва отправляет команды из военных инструкторов по всей Африке, чтобы обучать элитных охранников президентов, поставляет оружие и помогает теряющим власть автократам проводить выборы. Она также пообещала построить атомные электростанции и развивать добычу нефти и алмазов, сообщает FT.

Эти дипломатические заигрывания с бывшими союзниками СССР и странами, которые ранее Москве были неинтересны, призваны усилить ее значимость и заставить волноваться соперников, в числе которых США, Великобритания и Франция. Это регион, в котором эти страны долгое время играли ведущую роль.

Список российских коммерческих интересов в Африке обширен. Российская алюминиевая группа "Русал" занимается добычей бокситов в Гвинее. Алмазодобывающая компания "Алроса" собирается развернуть деятельность в Зимбабве и уже располагает активами в Анголе и Ботсване, пишет издание.

Государственная ядерная монополия "Росатом" работает в Замбии и Руанде. Российские геологи активны на Мадагаскаре, в Алжире, Ливии и Гане. Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" ведет разработку нефтяных и газовых месторождений в Египте, Мозамбике и Алжире, а у ее конкурента "Лукойла" есть собственные проекты в Нигерии, Гане и Камеруне.

"Москва и Пекин, очевидно, являются конкурентами в погоне за природными ресурсами, но россияне не возьмут верх над Китаем в Африке, - приводит FT слова сотрудника аналитического центра "Чатем хаус" Алекса Вайнса. - Это все равно, что сравнивать высшую лигу с второстепенной".

"Однако если учесть, что США сдают позиции, у Москвы появляется возможность для проказ. Это вопрос имиджа и в какой-то степени блефа для представления себя в роли глобальной державы, - цитирует издание эксперта. - Россияне выискивают области, деятельность в которых заставит нервничать западных противников… И некоторые из них по-настоящему шокированы происходящим".

Хотя Москва сейчас стремится строить новые отношения, она уже прекрасно знает этот регион. Во время холодной войны у Советского Союза были прочные связи с некоторыми африканскими государствами. Он поддерживал движения за независимость, выступавшие за свержение западных колониальных держав.

Активно используя это наследие, Москва пытается распространить свое влияние в Африке, противопоставляя свою историю взаимодействия с местными государствами истории бывших стран-колоний, пишет газета.

При этом Москва готова закрывать глаза на такие вопросы, как необходимость проведения реформ или защита прав человека. Благодаря этой тактике, которая эффективно использовалась в последние годы, она наладила прочные связи со странами Ближнего Востока, заключает FT.

Почему в мире возрождается авторитаризм?

Люди разочаровались в западном либерализме из-за ошибок правительств и коммерческих элит, пишет обозреватель Financial Times Мартин Вулф, размышляя о том, почему популизм находится на подъеме.

Авторитарный стиль руководства уверенно завоевывает все новые территории. Причем происходит это не только в относительно бедных странах. Есть он и в состоятельных государствах, и самый яркий пример тому - США. Это страна, которая защищала и продвигала принципы либеральной демократии весь XX век. Дональд Трамп является образцовым примером популиста с замашками деспота. Американские институты власти должны остановить его стремление к безграничной власти. Но очевидна угроза, которую он представляет.

Как нам понимать возрождение авторитаризма? Какую форму он принимает в наше время? Как ее успеху поспособствовали элиты? То, как мы на это ответим, повлияет на мировую модель будущего. Если мы позабудем о мотиве, за который было пролито столько крови, то как мы сможем убедить других поверить в него? Мы просто отдадим мир в руки Си Цзиньпина, Владимира Путина и других людей, которые видят мир со своей колокольни, отмечает автор.

Важный вопрос - что означает авторитаризм? Ответ - отсутствие демократии. Демократия - это система, в который свободные и честные выборы решают, кто должен находиться у власти. Поэтому государству необходимо обеспечить свободу слова, свободу СМИ, беспристрастное выполнение закона о выборах, право на участие в выборах для всех совершеннолетних и предоставлении оппозиции возможности находить необходимые средства.

В наше время выборы подразумевают легитимность. Поэтому многие авторитарные режимы демонстрируют псевдодемократию, а не реальность. Выборы в таких странах напоминают театр. Все прекрасно знают, что лидер не даст себя победить.

Диктаторам свойственны следующие черты: держать вокруг себя узкий круг доверенных людей, ставить на важные руководящие посты лояльных приверженцев, создавать новые политические движения, использовать референдумы для одобрения своих решений и создавать новые спецслужбы, которые будут преданны лидеру. Характерно, что такие люди начинают политическую карьеру с популизма, смысл которого в том, что они смогут решить проблемы страны, если их наделить большей властью, пишет автор.

Они заявляют, что традиционные элиты погрязли в коррупции и просто некомпетентны. Они уверяют, что экспертам, судьям и СМИ доверять нельзя. Вместо них избирателям нужно доверять институту лидера, который представляет людей. Подобный подход оправдывает репрессии в отношении "врагов народа", и демократия в таких условиях существовать не может, отмечает обозреватель.

Плюс в том, что пока что эти лидеры не смогли превратить ни одну демократическую страну с высоким доходом в автократию. Демократическая машина выживает, что доказали промежуточные выборы в США. Но все же в некоторых странах популисты с замашками авторитарных правителей близки к тому, чтобы получить власть. Вину за это во многом можно возложить на ошибки правительств и коммерческих элит, которым не было дела до судьбы большинства людей в своих странах, которые погрязли в алчности, и результатом некомпетентности которых стали финансовые кризисы в США и Европе.

Но эти автократии не предлагают решения проблем: при Путине в России продолжается экономический спад, а обещание Трампа "сделать Америку великой" - это обман. Подрывая независимые институты, такие лидеры в конечном счете сделают свои страны беднее, а жителей менее свободными, полагает автор.

Новые песни ABBA задерживаются

Поклонникам группы ABBA придется подождать до второй половины 2019 года, чтобы услышать новые песни в исполнении шведского коллектива, пишет Guardian.

В апреле прошлого года стало известно, что четверка вновь работает в студии - впервые после разрыва в 1983 году. Затем они собирались отправиться в концертное турне.

Они записали две новые песни, одну из которых планировалось сыграть в специальной ТВ-программе в декабре 2018 года. Но выпуск песни перенесли на начало 2019 года, о чем заявил Бенни Андерссон.

Однако теперь представитель группы сообщил изданию Variety, что новых песен не будет до лета. "Возможно, они будут выпущены ближе к осени", - сказал он.

Андерссон в недавнем интервью дал понять, что причиной задержки являются юридические детали. "Мы все еще пытаемся сформулировать соглашение, которое необходимо, чтобы мы могли продолжать деятельность", - приводит его слова газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com