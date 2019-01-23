Тайна последнего заключенного Шпандау: был ли двойник у Рудольфа Гесса?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рудольф Гесс выступает с речью в 1937 году

Анализ ДНК, проведенный австрийскими учеными, подтвердил достоверность личности Рудольфа Гесса, бывшего заместителем Гитлера и окончившего свои дни в берлинской тюрьме Шпандау.

Результаты теста опровергли популярную у конспирологов теорию, что в тюрьме содержался двойник Гесса.

Соратника Гитлера обнаружили повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году в возрасте 93 лет, что было расценено как самоубийство.

Он был кремирован, что вспоследствии сделало невозможным установление истины: был ли "заключенный Шпандау номер 7" действительно Гессом, что в свою очередь только подкрепило различные конспирологические теории.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Гесс оставался последним заключенным тюрьмы Шпандау (фото 1951 года)

Случайный образец

Однако не так давно ученые случайно узнали, что сохранился образец крови, взятый у "заключенного номер 7" в 1984 году. Он находился в военном медицинском центре им. Уолтера Рида в Вашингтоне.

"Я впервые узнал о существовании образца крови Гесса из случайного разговора, когда работал там врачом-лаборантом, - рассказал журналу New Scientist отставной военный патологоанатом Шерман Маккол. - О том, что это связано с исторической загадкой, я узнал только годы спустя".

Имея этот образец, группы ученых под руководством Маккола нашли родственников Гесса по мужской линии (которые пожелали сохранить свою анонимность) и сравнили маркеры ДНК хранившейся в американской центре крови и слюны, которую предоставил один из ныне живущих родственников Гесса.

Результат показал совпадение практически на 100%, как сообщает научный журнал FSI Genetics.

"Если бы совпадения не было обнаружено, то это бы подкрепило теорию с двойником, однако мы наконец-то получили полную совместимость", - цитирует британская газета Guardian старшего научного сотрудника Университета Зальцбурга Яна Кемпер-Кисслиха.

Двойник или самозванец?

Рудольф Гесс был близким соратником и правой рукой Гитлера, однако в 1941 году он в одиночку прилетел в Шотландию, чтобы договориться с британцами о мире, однако был арестован и отправлен в тюрьму, а впоследствии передан Международному военному трибуналу в Нюрнберге.

На Нюрнбергском процессе он был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в тюрьму Шпандау.

Позднее он рассказывал, что идея прилететь в Британию на переговоры пришла к нему во сне под воздействием сверхъестественных сил.

Однако этот, один из наиболее таинственных эпизодов Второй мировой войны, породил целый ряд конспирологических теорий о том, что прилетевший в Британию Гесс был на самом деле его двойником, засланным нацистами с некой злонамеренной целью.

Была версия о том, что человека, очень похожего на Гесса, нашли и подставили сами британцы. Не кто иной как президент США Франклин Рузвельт верил в теорию с двойником.

Одним из основных авторов теории о том, что заключенный Шпандау - самозванец, был тамошний тюремный врач В. Хью Томас.

Среди прочего, он утверждал, что у "заключенного номер 7" были некоторые физические отличия от Рудольфа Гесса: например, отсутствовали шрамы на груди, оставшиеся у Гесса после ранения во время Первой мировой.

К тому же, в течение долгих лет заключенный отказывался встречаться с родственниками и утверждал, что страдает амнезией.

Гесс был обнаружен повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году, ему было 93 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рудольф Гесс с Гитлером на отдыхе в Баварии

Рудольф Гесс

1894: Родился в Александрии, Египет

1914-18: Воевал в Первой мировой войне, дослужился до лейтенанта

1920: Вступил в нарождающуюся нацистскую партию Адольфа Гитлера НСДАП

1923: Отправлен в тюрьму вместе с Гитлером, становится его секретарем

1933: Занимает пост заместителя председателя партии после прихода Гитлера к власти

1941: Совершает одиночный перелет в Британию для заключения перемирия; арестован и заключен под стражу

1946: Признан виновным в преступлениях против мира на Нюрнбергском процессе, за что получает пожизненное наказание

1947: Переведен в тюрьму Шпандау в Берлине

1987: Обнаружен повешенным