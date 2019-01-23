Тайна последнего заключенного Шпандау: был ли двойник у Рудольфа Гесса?
Анализ ДНК, проведенный австрийскими учеными, подтвердил достоверность личности Рудольфа Гесса, бывшего заместителем Гитлера и окончившего свои дни в берлинской тюрьме Шпандау.
Результаты теста опровергли популярную у конспирологов теорию, что в тюрьме содержался двойник Гесса.
Соратника Гитлера обнаружили повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году в возрасте 93 лет, что было расценено как самоубийство.
Он был кремирован, что вспоследствии сделало невозможным установление истины: был ли "заключенный Шпандау номер 7" действительно Гессом, что в свою очередь только подкрепило различные конспирологические теории.
Случайный образец
Однако не так давно ученые случайно узнали, что сохранился образец крови, взятый у "заключенного номер 7" в 1984 году. Он находился в военном медицинском центре им. Уолтера Рида в Вашингтоне.
"Я впервые узнал о существовании образца крови Гесса из случайного разговора, когда работал там врачом-лаборантом, - рассказал журналу New Scientist отставной военный патологоанатом Шерман Маккол. - О том, что это связано с исторической загадкой, я узнал только годы спустя".
Имея этот образец, группы ученых под руководством Маккола нашли родственников Гесса по мужской линии (которые пожелали сохранить свою анонимность) и сравнили маркеры ДНК хранившейся в американской центре крови и слюны, которую предоставил один из ныне живущих родственников Гесса.
Результат показал совпадение практически на 100%, как сообщает научный журнал FSI Genetics.
"Если бы совпадения не было обнаружено, то это бы подкрепило теорию с двойником, однако мы наконец-то получили полную совместимость", - цитирует британская газета Guardian старшего научного сотрудника Университета Зальцбурга Яна Кемпер-Кисслиха.
Двойник или самозванец?
Рудольф Гесс был близким соратником и правой рукой Гитлера, однако в 1941 году он в одиночку прилетел в Шотландию, чтобы договориться с британцами о мире, однако был арестован и отправлен в тюрьму, а впоследствии передан Международному военному трибуналу в Нюрнберге.
На Нюрнбергском процессе он был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в тюрьму Шпандау.
Позднее он рассказывал, что идея прилететь в Британию на переговоры пришла к нему во сне под воздействием сверхъестественных сил.
Однако этот, один из наиболее таинственных эпизодов Второй мировой войны, породил целый ряд конспирологических теорий о том, что прилетевший в Британию Гесс был на самом деле его двойником, засланным нацистами с некой злонамеренной целью.
Была версия о том, что человека, очень похожего на Гесса, нашли и подставили сами британцы. Не кто иной как президент США Франклин Рузвельт верил в теорию с двойником.
Одним из основных авторов теории о том, что заключенный Шпандау - самозванец, был тамошний тюремный врач В. Хью Томас.
Среди прочего, он утверждал, что у "заключенного номер 7" были некоторые физические отличия от Рудольфа Гесса: например, отсутствовали шрамы на груди, оставшиеся у Гесса после ранения во время Первой мировой.
К тому же, в течение долгих лет заключенный отказывался встречаться с родственниками и утверждал, что страдает амнезией.
Гесс был обнаружен повешенным в камере берлинской тюрьмы в 1987 году, ему было 93 года.
Рудольф Гесс
1894: Родился в Александрии, Египет
1914-18: Воевал в Первой мировой войне, дослужился до лейтенанта
1920: Вступил в нарождающуюся нацистскую партию Адольфа Гитлера НСДАП
1923: Отправлен в тюрьму вместе с Гитлером, становится его секретарем
1933: Занимает пост заместителя председателя партии после прихода Гитлера к власти
1941: Совершает одиночный перелет в Британию для заключения перемирия; арестован и заключен под стражу
1946: Признан виновным в преступлениях против мира на Нюрнбергском процессе, за что получает пожизненное наказание
1947: Переведен в тюрьму Шпандау в Берлине
1987: Обнаружен повешенным