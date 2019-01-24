Пресса Британии: Мадуро нужно уйти ради будущего Венесуэлы

В обзоре британской прессы:

Кризис в Венесуэле - дело рук Мадуро

Тысячи венесуэльцев вышли на улицы столицы, чтобы выразить свой протест президенту Николасу Мадуро, в стране царит хаос, и вина в этом лежит сугубо на лидере страны, пишет Times.

Медленно тянущаяся катастрофа Венесуэлы начала набирать обороты. Никчемный лидер когда-то одной из самых богатых стран Латинской Америки Николас Мадуро принял присягу еще на шесть лет президентского правления после подтасованных выборов, отмечает издание.

Его авторитет тает с каждым днем, и сейчас настал момент, когда ему нужно уйти. До нынешнего момента президент цеплялся за власть благодаря содействию сотрудников службы безопасности Кубы, поддержке армии и разобщенности внутри оппозиции.

Сейчас ему противостоит Хуан Гуаидо - глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая хотя и была лишена полномочий властями, считается единственным признанным в мире демократическим институтом в стране, пишет издание.

35-летнему Гуаидо удалось заручиться поддержкой оппозиции и вывести тысячи людей на улицы. Протесты против Мадуро происходили и раньше, но сейчас это впервые начинает принимать очертания народного восстания.

Нынешний президент назвал себя полноправным наследником Уго Чавеса, ставшего популярным в Венесуэле благодаря тому, что он направлял доходы от продажи нефти на нужды бедной части населения. Чавес пообещал построить в стране социализм XXI века, но спустя шесть лет после его смерти мало что сохранилось от его доктрины, отмечает газета.

Мадуро довел богатую полезными ископаемыми страну до грани краха. У Венесуэлы самые большие в мире доказанные запасы нефти, но при нынешней власти добыча нефти сократилась с 3 млн баррелей в день до 1 млн баррелей. По ночам улицы Каракаса погружаются в тьму из-за отключений электричества и сломанного освещения. Не хватает чистой воды и медикаментов.

Многие семьи вынуждены искать себе еду в мусоре, который никто не вывозит. Инфляция выросла до невероятных 1,7 млн процентов, а правящий режим ничего не делает для решения финансового кризиса. Денежные печатные станки работают на полную мощь. Предполагается, что до конца года инфляция достигнет 10 млн процентов. Вскоре после принятия присяги Мадуро увеличил минимальную месячную зарплату госслужащих на 300%. Через несколько дней эта сумма стала эквивалентна примерно восьми долларам, пишет Times.

Многие венесуэльцы уезжают в Колумбию и Бразилию. На форуме в Давосе недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару выразил надежду, что правительство Венесуэлы поменяется как можно скорее. Эту мысль, за исключением Кубы, разделяет почти весь [латиноамериканский] регион. Хуана Гуаидо в качестве временного главы Венесуэлы поддержал президент США Дональд Трамп.

Однако достаточно сложно представить, чтобы правительство просто отказалось от власти, и чтобы массовые демонстрации не закончились кровопролитием. Некоторые военные командиры, не понаслышке знающие о бедственном положении на примере своих семей, одобрительно относятся к оппозиции.

Но если поощрять переворот в стране, то на шум тут же появятся Россия и Китай. В декабря, демонстрируя солидарность с Мадуро, Москва направила в Каракас два стратегических бомбардировщика. Цель этого действа - подразнить США и гарантировать лояльность армии президенту, полагает газета.

В конечном счете Венесуэла может избежать еще большего экономического кризиса, если она приведет в порядок нефтяную отрасль и сумеет привлечь международные инвестиции. Это не случится, пока у власти Мадуро.

Ему следует уйти, чтобы на его место пришло правительство из представителей оппозиции и профессионалов-управленцев. Если и когда это произойдет, облегченно вздохнут все американские страны, резюмирует Times.

Выдаст ли Грузия британца Джека Шепарда?

Джек Шепард, сбежавший от британского правосудия в Грузию после того, как суд признал его виновным в гибели 24-летней Шарлотты Браун, сдался полиции, но удастся ли его экстрадировать, пытается выяснить таблоид Daily Mail.

Это может занять достаточно долгое время, если только сам Шепард не подпишет документы о добровольной экстрадиции, ссылается таблоид на мнение опрошенных экспертов.

Лондонский адвокат Лора Херберт сказала, что вряд ли Грузия его выдаст, если он откажется от добровольной экстрадиции. В итоге это может вылиться в продолжительную судебную тяжбу. Накануне адвокат Шепарда заявил, что тот не спешит возвращаться в Британию, потому что не чувствует себя там в безопасности, пишет таблоид.

"Это будет проблематично. Возможно, он ведет себя крайне цинично. Он уехал в далекую страну и находится неподалеку от места, с которым у нас не очень хорошие отношения… Если бы он и правда хотел вернуться, он бы выбрал страну, с которой у нас есть соглашения об экстрадиции", - цитирует Херберт издание.

Представитель ассоциации адвокатов по вопросам экстрадиции также считает, что выдача Шепарда может затянуться. "Мало кого экстрадируют из или в Грузию. Это происходит крайне редко, и я не могу припомнить ни одного случая. Если говорить о том, сколько это займет, то процесс будет долгим, если только сам подзащитный не согласится на экстрадицию, или его не депортируют, аннулировав визу", - приводит его слова Daily Mail.

У Британии с Грузией нет договора о взаимной выдаче подозреваемых. В основе юридического процесса будет европейская конвенция о выдаче 1957 года, в которую в 2002 году была включена Грузия, сообщает издание.

Хоум-офис через британских дипломатов направит запрос об экстрадиции в Грузию. Если местные власти согласятся, то туда прибудут британские полицейские, чтобы доставить его обратно. Источник в министерстве внутренних дел сообщил Daily Mail, что выдача может быть осуществлена за несколько недель, но есть вероятность, что процесс может затянуться.

Скорее всего, Шепарду будут предъявлены новые обвинения, потому что он сбежал, находясь под подпиской о невыезде. Наказанием за такое нарушение может быть лишение свободы от полутора до шести месяцев, сообщает таблоид.

Болезнь Альцгеймера и пародонтит связаны

Обычный вирус, вызывающий заболевания десен, играет главную роль в развитии болезни Альцгеймера, сообщает i со ссылкой на ученых, которые утверждают, что у них есть убедительные доказательства, связывающие бактерию с деменцией.

Бактерия Porphyromonas gingivalis является одной из главных причин возникновения болезни десен (пародонтит) и выпадения зубов у человека.

Бактерию обнаружили в мозговой ткани людей с болезнью Альцгеймера, но специалисты не могли понять, какую роль она играет в развитии заболевания. Группа американских специалистов нашла прямую связь, и их научные изыскания могут кардинально изменить то, как медицина борется с этой формой деменции.

Ученые проанализировали мозговую ткань, спинномозговой жидкости и слюны как скончавшихся, так и живых людей с Альцгеймером. Они разработали новый препарат, названный COR388, который проникает в центральную нервную систему и в дальнейшем может стать основой для лечения болезни Альцгеймера. Ожидается, что клинические испытания лекарства будут проведены до конца года.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com