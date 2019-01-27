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Человечеству угрожают супербактерии, устойчивые к лекарствам. В настоящее время от болезней, вызванных резистентными бактериями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек.

А к 2050 году, если не принять срочных мер, болезни, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут унести жизни 10 млн человек, пришли к выводу авторы доклада, заказанного британским правительством.

Беспорядочное применение антибиотиков, особенно в тех случаях когда без них можно было бы обойтись, приводит к появлению супербактерий, устойчивых к действию многих или всех существующих антибиотиков. Таким образом, многие считавшиеся долгое время неопасными заболевания становится сложнее лечить, а это каждый год приводит к тысячам смертей от заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными супербактериями.

Британский министр здравоохранения на форуме в Давосе представил план борьбы с этой проблемой.

Британское правительство планирует изменить схему финансирования фармакологических компаний таким образом, чтобы подталкивать их к разработке новых лекарств.

Также план предполагает введение ряда мер, которые будут способствовать более упорядоченному приему антибиотиков и отказу от них в том случае, когда заболевание может быть вылечено другими средствами.

Глобальный ответ

Цель правительственного плана - контролировать и сдерживать рост антибиотикорезистентности возбудителей различных заболеваний.

Антибиотикорезистентность - термин, который описывает феномен выработки устойчивости к антибиотикам у бактерий, вирусов, паразитов и других возбудителей заболеваний. Также план должен помочь сократить применение антибиотиков на 15% в ближайшие пять лет.

План правительства предполагает сокращение использование антибиотиков для лечения животных на 25% уже к следующему году (по сравнению с уровнем 2016 года).

Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи и Государственная служба здравоохранения Англии также планирует опробовать новую систему финансирования фармацевтических компаний, когда выплаты будут определяться не количеством проданных лекарств, а их эффективностью.

"Каждый из нас получает свои бонусы от существования антибиотиков, но тот факт, что у нас есть антибиотики, мы воспринимаем как нечто должное. Я вздрагиваю только от одной мысли о мире, в котором антибиотики потеряют свою эффективность", - сказал министр здравоохранения Великобритании Матт Хэнкок, представляя на Всемирном экономическом форуме в Давосе стратегию на ближайшие 20 лет.

"Антибиотикорезистентность - это большая опасность для человечества, не меньшая, чем изменение климата или война. Поэтому необходим срочный глобальный ответ", - подчеркнул министр.

"Это ужасно"

Image caption Кэтрин Уильямс принимает антибиотики уже более 10 лет

32-летняя Кэтрин Уильямс принимает антибиотики уже больше 10 лет - инфекция мочевыводящих путей, от которой она страдает, оказалась антибиотикорезистентной. И Уильямс приходится принимать антибиотики постоянно, с небольшими перерывами. Лекарства могут только помочь облегчить течение болезни, но не вылечить.

В перерывах между курсами приема антибиотиков ее состояние ухудшается иногда настолько, что ей требуется госпитализация. Ей также приходится принимать обезболивающие препараты из-за сильных болей в мочевом пузыре.

"Это ужасно. Боль просто приковывает тебя к постели, до следующего курса приема антибиотиков. То, что мне придется принимать антибиотики всю жизнь, меня очень пугает", - признается Кэтрин.

"Каждый раз когда заканчивается курс приема антибиотиков, болезнь возвращается. Почему они не могли вылечить такую простую инфекцию, когда я была еще подростком. А теперь я с этой инфекцией вынуждена прожить всю жизнь", - говорит Кэтрин Уилльямс.

С 2014 года применение антибиотиков в Британии сократилось более, чем на 7%, однако антибиотикорезистентных инфекций циркулирующей крови стало больше на 35% в 2017 году (по сравнению с 2013 годом).

Правительство планирует разработать детальные рекомендации врачам, в каких случаях они могут назначать антибиотики своим пациентам.

Как показало проведенное ранее исследование, в Британии врачи часто выписывают антибиотики для лечения болезней, которые не требуют медикаментозного лечения - вроде болей в горле, или для лечения болезней, применение антибиотиков при которых и вовсе неэффективно.

Как фармацевтам платят за антибиотики?

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Фармацевтические компании получают деньги из бюджета в зависимости от того, сколько их препаратов было продано.

В правительстве полагают, что такая форма финансирования заставляет компании делать ставку на большие продажи уже существующих антибиотиков, а не на разработку новых лекарств.

В правительстве полагают, что если компании будут получать финансирование в зависимости от эффективности продаваемой ими продукции, тогда они будут стремится создавать новые, более эффективные лекарства.

Глава Торговой ассоциации фармацевтической промышленности Майк Томпсон говорит, что фармацевтические компании готовы и ждут этих изменений в схеме финансирования.

Излишнее использование антибиотиков присуще не только Британии. Европейская сеть по контролю за потреблением антимикробных средств назвала распространение устойчивых к антибиотикам бактерий угрозой здоровью населения.

По приблизительной оценке, каждый год в Европе от связанных с ними инфекций умирают около 33 тыс. человек.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения представила глобальный план преодоления антимикробной резистентности. В соответствии с планом ВОЗ, страны-участники должны разработать собственные стратегии противодействия устойчивости к антибиотикам.

Глобальный кризис с заболеваниями туберкулезом Устойчивый к лекарствам туберкулез 490 000 человек заражены туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 1,6 млн примерное количество человек, умерших от туберкулеза в 2017

47% пациентов, зараженных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, живут в Китае, Индии и России. Getty

По словам врачей, слишком частое употребление антибиотиков - главная причина появления устойчивости к ним у микроорганизмов. Чем чаще люди прибегают к антибиотикам, тем ниже становится их эффективность.

Все громче раздаются призывы прекратить или, по крайней мере, существенно уменьшить использование антибиотиков в сельском хозяйстве.

Всемирная организация здравоохранения призывает представителей сельскохозяйственного сектора искать альтернативные средства борьбы с инфекциями у животных, например, вакцинация, улучшение гигиены, биологическая безопасность.

Так же как и людям, животным нужно назначать антибиотики только в случае бактериальной инфекции.

В январе 2017 года в США скончалась 70-летняя пациентка, у которой обнаружили инфекцию, вызванную супербактерией Klebsiella pneumoniae. У пациентки развился сепсис и ее не удалось спасти. Супербактерия оказалась устойчива к 26 антибиотикам, в том числе к антибиотику "последнего резерва" колистину.

Россия: критическая ситуация

В России, где в отличие от Британии, несложно обойти запрет на продажу антибиотика без рецепта, специалисты говорят, что проблема резистентности к антимикробным препаратам приблизилась к критическому уровню.

Как рассказал в интервью МК главный внештатный специалист минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, особенно это касается возбудителей инфекций внутри стационаров.

"К таким возбудителям относятся, например, синегнойная палочка, ацинетобактер и энтеробактерии. При этом доля так называемых экстремально резистентных бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами, сохраняющими чувствительность только к антибиотикам одной или двух групп резерва, составляет более 28% (или более 700 тыс. случаев в год), а на долю панрезистентных инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми ко всем известным классам антибиотиков, приходится почти 0,8% (или 20 тыс. случаев в год)", - рассказал Роман Козлов.

В октябре 2017 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года.

В рамках стратегии планируется ужесточить контроль продажи антибиотиков в аптеках, упорядочить практику назначения антибиотиков врачами, а также повысить осведомленность пациентов относительно вреда, связанного с бесконтрольным приемом антибиотиков.

Также в стратегии предусмотрено снижение предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: до 2020 года предусматривается повышение осведомленности населения о правильном применении противомикробных лекарств и недопустимости самолечения. На втором этапе (до 2030 года) планируется снизить уровень заболеваемости инфекциями, вызванными микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.