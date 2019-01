Почему эти женщины-режиссеры не номинированы на Оскар-2019?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссеры игрового кино (слева направо): Линн Рэмси, Хлоя Чжао и Мариэль Хеллер

В номинациях на "Оскар" в этом году в категории лучший режиссер полностью отсутствуют женщины. За 91 год существования премии Американская киноакадемия номинировала в этой категории всего пять женщин.

"Это еще раз показывает, сколько нам надо еще работать, и просто горько видеть, что и в этом году киноакадемия вновь просмотрела некоторые совершенно уникальные работы", - сказала председатель британского Общества женщин Лиз Такер Би-би-си.

После объявления в минувший вторник номинаций на Оскар в соцсетях тут же развернулась дискуссия о гендерном балансе в кино: как именно нужно номинировать женщин-режиссеров - для поддержания гендерного баланса или все же по заслугам?

"Включать имя женщины для того, чтобы заполнить квоту, - это сексизм и пощечина женщинам. Ну и что, что только мужчины номинированы? Просто у них фильмы лучше, вот и все. Перестаньте все интерпретировать как сексизм/расизм", - написала одна из пользовательниц "Твиттера".

У Лиз Такер приготовлен ответ: "Трудно поверить, что за всю историю только пять женщин удостоились этой чести [попасть в категорию "лучший режиссер"]. Мы же не просим никаких привилегий… Никто не спорит, что [выдвинутые в категории "лучший фильм"] все это прекрасные фильмы, но самые ли они лучшие? Мой самый любимый фильм прошлого года, например "Сможете ли вы меня простить?", и это не потому, что его сняла женщина-режиссер. Я об этом факте узнала уже после просмотра".

Так почему же так мало женщин попадают в эту номинацию?

Критик журнала Variety Кристофер Тапли предполагает, что студии во время сезона раздачи призов не так хорошо и активно продвигают фильмы, снятые женщинами.

Такер к этому добавляет: "Процесс выдвижения претендентов, количество денег на рекламную кампанию - все это крайне политизировано, и по-прежнему имеет место блат, мужской междусобойчик".

И нельзя не признать, что фильмов, которые снимают женщины, гораздо меньше.

Всего лишь четыре из 100 кинокартин, вышедших в американский прокат в 2018 году, были сняты женщинами - "Излом времени" (A Wrinkle in Time) Авы ДюВерней, "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me) Сюзанны Фогель, "Красотка на всю голову" (I Feel Pretty) Эбби Кон и "Секса не будет!!!" (Blockers) Кэй Кэннон.

Это меньше, чем в 2017, когда на 100 картин пришлось 8% женщин-режиссеров.

Правообладатель иллюстрации 20th Century Fox Image caption В картине "Сможете ли вы меня простить?" актеры, исполняющие главные роли, номинированы на Оскар, а вот режиссер не попала в шорт-лист

"Есть до сих пор такой стереотип, что женщина-режиссер это хорошо, но вот если ты хочешь славы, тебе к режиссеру-мужчине", - предполагает Такер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ава ДюВерней, режиссер фильма "Излом времени" (A Wrinkle in Time)

Корреспондент Би-би-си по развлекательной индустрии Нил Смит предлагает свой альтернативный список номинантов на "Оскар"

Пять женщин-режиссеров, которые могли быть номинированы на Оскар-2019

1. Дебра Граник "Не оставляй следов" (Leave No Trace)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дебра Граник (справа) с Томасин Маккензи

Граник номинировалась на "Оскар" в категории "лучший сценарий" в 2010 году за фильм "Зимняя кость", который она же и поставила.

В этом году ее вполне могли выдвинуть в категории "лучший режиссер" за фильм "Не оставляй следов" о ветеране войны в Ираке (Бен Фостер), который изолирует себя и свою дочь (Томасин Маккензи) от общества.

Картина получила прекрасные отзывы критиков, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у нее рейтинг 100%.

Австралийская режиссер Джейн Кэмпион - одна из тех самых пяти женщин, когда-либо выдвигавшихся на Оскар за режиссуру, - сказала в прошлом месяце, что Граник обязательно следовало бы включить в категорию в этом году.

По традиции, правда, те картины, которые начинают свой путь к сердцу зрителя с фестиваля независимого кино Sundance, как это было в прошлом году с фильмом Граник, американская киноакадемия чаще всего обходит стороной.

2. Мариэль Хеллер "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

Правообладатель иллюстрации Fox Searchlight Image caption Мариэль Хеллер (слева) с актрисой Мелиссой МакКарти

Еще одна женщина, которая должна была оказаться в шортлисте лучших режиссеров, это Мариэль Хеллер со своей криминальной комедией "Сможете ли вы меня простить?"

39-летняя бывшая актриса из Калифорнии четыре года назад дебютировала с подростковой драмой "Дневник девочки-подростка" (The Diary of a Teenage Girl).

Ее второй полнометражный фильм "Сможете ли вы меня простить?" попал в три номинации: за лучший адаптированный сценарий (но Хеллер там ни при чем), за лучшую женскую и мужскую роли, которые исполнили Мелисса МакКарти и Ричард Э. Грант соответственно.

Вряд ли Академия сможет долго игнорировать Хеллер. Ее следующий фильм - байопик звезды детского телевидения Фреда Роджерса с дважды оскароносцем Томом Хэнксом в главной роли - уже имеет все шансы взять основные призы "Оскара-2020".

3. Линн Рэмси "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Линн Рэмси с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом

Режиссер из Шотландии Линн Рэмси вполне может претендовать на один из главных призов Британской академии кино и телевидения со своим мрачным триллером "Тебя здесь никогда не было", в котором, как и в фильме у Граник, рассказывается о ветеране войны (его играет Хоакин Феникс), разыскивающем двух пропавших девочек.

Помимо этого она может получить американскую кинопремию "Независимый дух" (Independent Spirit Awards), где наряду с ней призерами могут оказаться еще две женщины - уже упомянутая Дебра Граник и Тамара Дженкинс.

Что же касается "Оскара", то как бы хорош ни был ее новый триллер "Тебя здесь никогда не было", он может оказаться слишком мрачным для членов Академии.

Это первый проект Рэмси после того, как ей пришлось из-за разногласий с продюсером за день до начала съемок покинуть съемочную площадку вестерна "Джейн берет ружье" (Jane Got a Gun) с Натали Портман в главной роли.

4) Джози Рурк "Две королевы" (Mary Queen of Scots)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Джози Рурк (слева) с исполнительницами главных ролей Сиршей Ронан и Марго Робби

Поставленный с роскошными декорациями фильм "Две королевы" о двух царственных особах да еще с двумя звездами в главных ролях, четырежды ранее номинировавшимися на Оскар, просто обречен на целый ряд премий или хотя бы номинаций.

Несмотря на все вышеперечисленное, он всего лишь отмечен в категории дизайна костюмов и грима, а обе актрисы не вошли в номинации.

Учитывая, что эта картина для Джози Рурк дебютная, было бы, наверное, чересчур оптимистично ожидать, что она войдет в шорт-лист "Оскара" в категории за лучшую режиссуру.

Однако, как показывает фильм "Фаворитка", получивший аж 10 номинаций, члены Киноакадемии любят смотреть на королевские страсти, что могло бы сыграть Рурк на руку, если бы ее фильм был единственный в этом жанре.

5) Хлоя Чжао "Наездник" (The Rider)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хлоя Чжао (справа) с Брэйди Жандро

Эта картина дебютировала на Каннском кинофестивале 2017 года, где завоевала себе поклонников, и она вполне могла бы продвинуть 36-летнюю Хлою Чжао в номинанты на Оскар.

Фильм вышел в прокат в США в апреле и уже получил американскую независимую кинопремию Gotham Independent Film Awards как лучшее игровое кино.

"Наездник" рассказывает историю молодого ковбоя (его играет настоящий наездник родео Брэйди Жандро), который пытается смириться с обстоятельствами, получив серьезную травму головы.

Чжао не получит в этом году Оскар, но расстраиваться ей явно не стоит, поскольку ее следующая картина "Вечные" рассказывает о супергероях Marvel Studios.