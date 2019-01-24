"Звенья одной цепи": что российское телевидение говорит о событиях в Венесуэле

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin\TASS Image caption Российские телеканалы вслед за МИДом заявили о "руке США" и об аналогиях с Майданом

"Латиноамериканский майдан", "интервенция США" и "звенья одной цепи" - российские телеканалы в освещении событий в Венесуэле сфокусировались на роли США и описали картины возрастающего хаоса в стране.

Первые сообщения о попытке военного переворота в Венесуэле появились еще 21 января, но с начала этой недели федеральные телеканалы ("Россия 1", Первый канал и НТВ) уделили не так уж много внимания ситуации в стране. Так, по данным компании "Медиалогия", 21 и 22 января новости про Венесуэлу не попали в ключевые выпуски вечерних новостей.

Все изменилось после того, как в среду спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и получил поддержку главы США Дональда Трампа.

Россия последние несколько лет поддерживала Венесуэлу в обмен на развитие собственных интересов - в основном в нефтяной и военной отраслях. Важнейшим партнером Венесуэлы в военном и военно-техническом сотрудничестве Москва стала еще во времена правления Уго Чавеса. С 2006 года, по расчетам агентства Рейтер, правительство России и "Роснефть" выдали Венесуэле как минимум 17 млрд долларов кредитов.

Очевидно, что все, что происходит сегодня - звенья одной цепи: Украина, Ирак, Ливия Ольга Ковитиди , член Совета Федерации

В четверг 24 января российский МИД прокомментировал ситуацию в Венесуэле, возложив ответственность за происходящее на США. "Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов", - говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В таком же ключе события освещали и ведущие российские телеканалы.

"Они хотят наши ресурсы"

23 января ведущая Екатерина Андреева сообщила в вечернем выпуске на Первом канале о "выходе политического кризиса [в Венесуэле] на новый уровень". Как объяснила Андреева, "в последние годы Венесуэла переживает тяжелейший политический и финансовый кризис в связи с противостоянием Мадуро и оппозиции в парламенте".

В четверг телеканалы активно транслируют позицию президента Николаса Мадуро и российских официальных лиц, включая сенатора Константина Косачева, о "бесцеремонном вмешательстве США" в дела другого государства.

"В Венесуэле прокатилась волна беспорядков после попытки госпереворота. На улицах Каракаса стычки с полицией и погромы. В одном из штатов протестующие ворвались в здание региональной администрации", - сообщил Первый канал, упоминая, что на стороне Мадуро остались вооруженные силы страны.

"Россия 1" же в четверг утром показывала митинг в поддержку Мадуро у посольства Венесуэлы в Вашингтоне, говоря, что "это реакция на решение Дональда Трампа оказать прямую политическую поддержку мятежникам". Один из протестующих при этом говорит (перевод канала): "Это госпереворот, это интервенция. США вмешиваются в дела Венесуэлы. Причина в том, что они хотят наши богатейшие ресурсы".

Корреспондент "России 1" Александр Христенко отмечает, что "после такой политической интервенции в Вашингтоне заговорили о военной". Так сопровождали ответ президента США Дональда Трампа на вопрос, рассматривает ли он военное решение по отношению к Венесуэле: "Мы всегда держим в уме все возможности".

Венесуэлу "поставили в положение, будто у страны два президента, один из которых из только что избранного вдруг якобы уже стал бывшим", - отмечает Христенко.

Об этом же сообщает Первый канал: "Там сейчас два президента: один законно избранный, второй - самопровозглашенный".

Латиноамериканский "Майдан"

Некоторые каналы рассказывают о "цветных революциях" и проводят параллель с украинскими протестами на Майдане в 2014. И описания происходящего в Венесуэле у них намного более яркие.

РЕН ТВ сообщает, что в Венесуэле "судя по всему, произошел государственный переворот, который может обернуться гражданской войной. Причем сценарий чем-то напоминает события 2014 года в Киеве".

"Венесуэла оказалась на пороге гражданской войны. Всю страну охватили массовые протесты. А в крупнейших городах прямо в эти минуты идут уличные бои и погромы. В столкновениях участвуют сторонники и противники президента Мадуро", - говорит РЕН ТВ.

Пятый канал ссылается на неназванных экспертов, которые "уверены - налицо все признаки "цветной революции". "По такому же сценарию США избавлялись от неугодных правителей в Ливии, Грузии, Украине", - говорится в сюжете.

"Каракас напоминает поле боя. На улицах дым, огонь, груды мусора. Хаос повсюду. Протестующие забрасывают полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями. Силовики отвечают жестко. В ход идут водометы, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. В воздухе вместе с дымом от горящих покрышек витает знакомый дух "цветной революции", - говорит в своем сюжете корреспондент Сергей Лесков.

Мадуро же Лесков называет "единственным по-настоящему легитимным президентом", который "сам намерен бороться с жесточайшим экономическим кризисом, когда в стране инфляция больше миллиона процентов, а многим попросту есть нечего".

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Ведущий канала "Россия-24" говорит, что, судя по реакции на заявление Гуайдо, когда вслед за США его признала президентом Венесуэлы Канада, "это была сплошь подготовленная акция, почти как автокефалия на Украине". Об одобрении Гуайдо "словно по команде" говорил и Первый канал.

Во время утренней дискуссионной передачи на "России-24" публицист Николай Стариков заявил, что "США последовательно на протяжении многих лет пытаются осуществить государственный переворот в Венесуэле".

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сказала: "Очевидно, что все, что происходит сегодня - звенья одной цепи: Украина, Ирак, Ливия".

"Протеже Трампа"

Некоторые каналы называют Гуайдо "креатурой США" и "протеже Трампа".

Первый канал отмечает, что с Америкой у него крепкие связи: "Он учился в престижном американском университете, его семья, говорят, живет во Флориде".

"В Вашингтоне самопровозглашения Гуайдо как будто ждали. Не успел он закончить, как Дональд Трамп, весьма занятый сейчас борьбой с оппозицией в условиях шатдауна, заявил, что всецело поддерживает его", - сказала корреспондент Первого Канала Жанна Агалакова.

"Трамп дал понять, что будет поддерживать своего протеже любым способом", - подчеркнула она.

При этом Агалакова утверждает, что, несмотря на то, что большинство венесуэльцев, по данным соцопросов, желает перемен на фоне тяжелейшего кризиса в стране, оппозиционных лидеров поддерживает только 24% опрошенных.

РЕН ТВ сообщает, что самопровозглашенный лидер Венесуэлы - "личность любопытная": получив диплом инженера, уехал учиться основам политики и управления в Вашингтон, а "на родину вернулся ярым оппозиционером и был в числе организаторов манифестаций, которые все последние дни сотрясают Каракас".

Телеканал министерства обороны "Звезда" намекает на возможную роль политических противников Мадуро в недавнем покушении на него.

"Противостояние Николаса Мадуро и Национальной ассамблеи Венесуэлы идет уже давно. Оппозиционные депутаты всячески стараются убрать действующего президента с поста - и не только путем дипломатии. После покушения в августе прошлого года Мадуро заявил, что за преступлением стоят политические соперники", - сообщает корреспондент Даниил Левин.