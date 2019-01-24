Бронемобиль против "дома-монстра". Как москвичи борются с точечной застройкой

Image caption Жители престижного московского района ищут необычные способы борьбы с точечной застройкой

Жители одного из престижных районов Москвы вот уже несколько месяцев выступают против строительства во дворе их дома многоэтажного здания. В ход идут боевые машины и дорогие иномарки.

В ночь на 24 января во двор дома на Мичуринском проспекте в Раменках приехал эвакуатор. Он привез выкрашенную в защитные цвета боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

Припарковали машину у дома, где квартиры продаются по 20-30 млн рублей, а из его окон открываются виды на МГУ.

Заказал ее один из жителей дома бизнес-класса на Мичуринском проспекте. Водитель БРДМ на камеры заявил, что взял ее в аренду в компании "Копай". В каталоге компании она предлагается в аренду для "хардбола, страйкбола, свадеб, рекламных акций, рыбалки и охоты".

Броневик был нужен для того, чтобы перегородить проезд для техники на строительную площадку. Во дворе дома несколько месяцев назад началась стройка многоэтажного здания, которое сами жители называют "домом-монстром". Хотя они ждали, что здесь появится детский сад.

Так в Раменках начались протесты.

Москвичи не в первый раз протестуют против строек. К примеру, осенью прошлого года против нового проекта компании ПИК выступали жители пятиэтажек в Кунцево. Но случай с Раменками не вполне типичный: протестуют жители престижного района столицы. По данным сайта "Индикаторы рынка недвижимости", Раменки входят в топ-20 самых дорогих московских районов по уровню цен на жилье. Часть активистов живут в доме бизнес-класса.

Поэтому и сам протест выглядит необычно: активисты перегораживают проезд на стройку личными машинами. В один ряд выстраиваются BMW X5, "лексусы" и другие дорогие иномарки. Пару месяцев назад протестующие вскладчину купили "Газель" и расписали ее протестными лозунгами.

Еще заказывали несколько большегрузов, чтобы перегородить проезд строительной техники на участок.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, Раменки - это престижный район Москвы, однако, как и везде, дома там строятся жилыми комплексами. Если "спорный" дом будет построен, квартал все еще не будет принципиально отличаться по плотности от соседних. При этом спрос на квартиры в новостройке может быть очень высоким - именно из-за того, что по качеству она будет лучше старых.

Жители близлежащих домов организовали круглосуточное дежурство у стройки. В минувшее воскресенье на перекрестке улицы Столетова и Раменского бульвара активисты "поставили на дежурство" джип. Рядом поставили столик с горячими напитками и кальяном. Так недовольные жители призывали соседей присоединиться к ним.

Каждый день в специально созданном для протеста чате идет обсуждение:

- Соседи, кто дома - поглядывайте в окна, пожалуйста. А лучше выйти прогуляться. Что-то назревает, а у нас пара человек всего на улице.

- Я могу свою машину после 19 часов поставить, куда нужно будет.

- На площадке подозрительная активность. Трактор заведен, фары выключены. Что то по ходу назревает".

Но все это не спасает: перед Новым годом застройщики завезли несколько фур по тротуару, по газону, рассказывает Би-би-си одна из жительниц Екатерина.

"Мы стали возмущаться и в дальнейшем своими машинами перекрыли возможные подъезды. Они периодически пытаются прорываться - по газонам, по деревьям, по кустам, которые мы сажали, по тротуарам", - возмущается она.

В середине января попытка техники прорваться на участок закончилась дракой жителей с охранниками.

Как развивался конфликт

"Мы выбрали этот район, потому что он является относительно экологически чистым, по сравнению с другими районами, он является престижным, здесь хороший, новый домовой фонд и здесь не было сильной точечной застройки", - говорит местный житель, Михаил.

"Когда мы квартиры покупали и посмотрели документы, там в 2011 году был детский сад по плану и, конечно же, все были не против покупать там жилье", - рассказывает местная жительница Екатерина.

Но по данным активистов, которые ссылаются на протоколы решений городской градостроительно-земельной комиссии, в течение семи последних лет назначение участка постепенно менялось.

В протоколах от 2011 года, с которыми ознакомились корреспонденты Би-би-си, среди основных разрешенных видов использования значились "объекты дошкольного воспитания" и "объекты начального и среднего общего образования".

В последующие годы на участке разрешили строить уже "административное здание", "деловое управление", а также разрешили "высотную застройку".

Когда летом на участке фактически начались работы, жители решили уточнить, что именно будут строить у них под окнами.

Выяснилось, что здесь будет не детский сад, а многоэтажный жилой дом.

Тогда-то и начался протест. Жители дома взялись за него настолько активно, что в префектуре начали на них жаловаться. Они приходят на все встречи с префектом, даже на те, что не касаются этой темы. Кричат, шумят, приходят в одинаковых футболках, говорит Би-би-си пресс-секретарь префекта.

Кто строит?

По данным московского комитета по архитектуре, застройщиком территории по адресу Мичуринский проспект, 30б является ООО "Найоме-Инвест". Эта же компания распоряжается договором аренды участка земли под застройку, следует из протокола заседания градостроительно-земельной комиссии от 8 июня 2018 года, с которым ознакомилась Би-би-си.

В этом же протоколе комиссия согласовала возведение на участке многоэтажного дома.

По данным ЕГРЮЛ, один из гендиректоров и учредитель компании - Олег Аванесов, а владелец - кипрский офшор Pravensa Trading Limited. Его, в свою очередь, возглавляет Алексей Евстратов.

Олег Аванесов и Алексей Евстратов в разное время были руководителями или совладельцами еще нескольких юрлиц, связанных с российским предпринимателем Валерием Коротковым, бывшим совладельцем крупного украинского агрохолдинга Astarta. Украинские СМИ называли его "сахарным королем".

У Короткова был строительный бизнес в Москве. "Коммерсант" писал, что он был совладельцем группы "Жилищный капитал", которая не достроила крупный комплекс "Гусарская баллада" из-за начала процедуры банкротства (в итоге дома достраивала другая компания, а почти тысяча дольщиков ждали свои квартиры гораздо дольше обещанного). Еще Короткову принадлежал блокпакет девелоперской компании "Итера Девелопмент Групп".

"Найоме-Инвест", возможно, названа по имени своего первого кипрского владельца - офшора Nayome Holdings Limited. В украинских базах данных есть информация о том, что Nayome владеет киевской компанией "Тек Девелопмент". В базе также указывается, что основатель "Тек Девелопмент" - Валерий Коротков. Там же приводится его адрес - Честерфилд Хилл. Это улица в одном из самых дорогих районов Лондона - Мейфэйр. В открытом доступе есть документ, в котором от имени Валерия Короткова у властей округа Вестминстер запрашивается разрешение на установку кондиционеров в доме по Честерфилд Хилл.

При чем тут "Ташир"?

Жители, протестующие против строительства дома по Мичуринскому бульвару, 30б, в свою очередь, считают, что непосредственно строительные работы ведут структуры группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

У активистов есть титульный лист "Проекта производства работ на устройство временной дороги из железобетонных плит" на объекте по Мичуринскому проспекту, 30б.

Документ согласовал гендиректор ООО "Газ Ойл Инжиниринг" Сергей Мосолов и утвердил гендиректор ООО "Газ Ойл Констракшн" Ваган Асланян. Обе эти компании подконтрольны группе "Ташир" или ее руководителям.

"Газ Ойл Инжиниринг" является техническим заказчиком проекта по адресу Мичуринский бульвар, 30б, показывают данные информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы.

Эта компания получала заключение негосударственной экспертизы. Все остальные документы - разрешение на строительство, градостроительный план земельного участка, свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения - получало ООО "Найоме-Инвест".

Группа "Ташир" не ответила на вопросы Би-би-си. Телефоны ООО "Найоме-Инвест" не отвечают. В Департаменте строительства Москвы рекомендовали обратиться за комментарием в Москомархитектуру, там пока не ответили на запрос Би-би-си.

Чего добились жители?

Претензии к методам работы застройщика пока есть у государственного Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), куда обращались жители.

Из ответов объединения жителям, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что заказчик строительства "Найоме-Инвест" и подрядчик "Сервисстрой-1" испортили газон, разместили строительные материалы в неотведенных местах, неудовлетворительно убирали территорию и начали устанавливать шпунтовое ограждение (такие делают для укрепления котлована).

За допущенные нарушения в отношении компании "Сервисстрой-1" оформляются штрафные санкции, кроме того, приостановлено действие ордера на установку временных ограждений.

Еще объединение написало обращение в Мосгосстройнадзор.

Жители же хотят создать конфликтную комиссию с представителем застройщика. В префектуре Би-би-си пояснили, что для этого нужно получить данные из мэрии и прокуратуры. Вопросы туда направлены, но пока ответа префектура не получала.

Правда, в сентябре первый заместитель префекта Виктор Клименко уже писал жителям в ответ на их жалобу, что "оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется".