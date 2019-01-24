"Создателей нужно оштрафовать за такие шуточки". Брат пострадавшего от "Новичка" - об игре "Наши в Солсбери"

Image caption Мэтью Роули говорит, что его брат Чарли был отравлен "Новичком" из флакона от духов

Мэтью Роули - брат Чарли Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом летом прошлого года, - в интервью Би-би-си признался, что не знает, как сообщить Чарли о выходе в России игры "Наши в Солсбери". Российский разработчик Михаил Бобер и дизайнер Никита Филипов придумали настольную игру, маршрут в которой повторяет передвижение Анатолия Чепиги (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова).

Британские власти называют Чепигу и Мишкина агентами российской военной разведки и считают, что они причастны к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мэтью Роули уверен, что нужно прекратить продажу игры и привлечь создателей к ответственности. В интервью Би-би-си он также рассказал, как изменился его брат после отравления.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули пострадал от "Новичка" через три месяца после Скрипалей. Как он сам рассказывал, он нашел на улице флакон и, думая что в бутылочке духи, подарил их своей подруге Дон Стерджесс. Как выяснилось впоследствии, во флаконе был "Новичок", Чарли госпитализировали, а подруга Роули получила серьезную дозу отравляющего вещества и скончалась спустя несколько дней.

Би-би-си: Мэтью, вы слышали о появившейся в России настольной игре "Наши в Солсбери"? Что вы об этом думаете?

Мэтью Роули: Ужасно, это просто ужасно. Я не знаю, кто это делает. Кажется, они будто смеются над нами, потому что им все сошло с рук. Я должен встретить брата буквально через несколько минут. И эта новость совершенно омерзительна! Этого не должно было произойти.

Эту игру нужно изъять из продажи, а эти парни [разработчики игры - прим. Би-би-си] должны быть оштрафованы за такие шуточки. Особенно, учитывая то, что Дон умерла.

Би-би-си: Да, и ваш брат серьезно пострадал от отравления

М.Р.: Он до сих пор страдает.

Би-би-си: Как он себя чувствует сейчас?

М.Р.: Не очень хорошо. Его зрение ухудшается. Он не может пользоваться левой рукой. И вообще он сам не свой. Это не тот Чарли, которого я знал.

Правообладатель иллюстрации Pen News Image caption Разработчики игры "Наши в Солсбери" говорят, что это просто "юмористический ответ на усиливающуюся русофобию Запада".

Би-би-си: И все эти изменения произошли именно после того, как он был отравлен "Новичком"?

М.Р.: Да-да. Это все случилось уже после того, как он прикоснулся к "Новичку". Теперь это не тот брат, которого я знал.

Би-би-си: А он знает про то, что появилась настольная игра "Наши в Солсбери"?

М.Р.: Нет пока. Я не знаю, должен ли я ему об этом сказать. Но даже если скажу, то сделаю это очень, очень мягко.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брат Чарли Роули полностью изменился, говорит его брат Мэтью

Би-би-си: Вы сказали, что Чарли чувствует себя не очень хорошо. А он получает какую-то помощь от властей?

М.Р.: Я не уверен. Сейчас ему помогает соцработник. И у него был человек из полиции, с которым он всегда мог выйти на связь. Но я не уверен, что это все хоть как-то ему поможет. Я вижу как на протяжении последних нескольких недель он скатывается вниз, как по наклонной. Я считаю, что ему нужно больше помощи и поддержки.

Би-би-си: А как у Чарли с памятью? Есть улучшения?

М.Р.: Нет. С памятью не очень… Он иногда забывает, как меня зовут! Я об этом и говорю, - это реакция на произошедшее. И никто не знает, как это лечить, потому что раньше такого не случалось.

Би-би-си: Что вы думаете следовало бы сделать с этой настольной игрой?

М.Р.: Я считаю, что ее должны полностью изъять из продажи. А тех, кто ее продает, нужно привлечь к ответственности.

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45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином. Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун, и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым в марте отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджес, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.

Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджесс распылила вещество прямо себе на кожу.

20 июля Чарли Роули выписали из больницы.