Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Демонстранты из обоих лагерей - за и против "брексита" у парламента в Лондоне

Решение Британии уйти из ЕС принесло много нового и непонятного не только в жизнь Соединенного Королевства и всей Европы, но и в политический лексикон.

Некоторые термины и выражения, которыми сыплют политики, оказались новостью даже для многих британцев, голосовавших на референдуме 2016 года, так что англоязычной прессе приходится регулярно разъяснять, что имеется в виду.

Русскоязычной аудитории некоторые повороты и аспекты "брексита" сейчас, может, и не очень интересны, но последствия этого тектонического сдвига в конечном счете затронут всю Европу, а не только Британию и ЕС.

Русская служба Би-би-си попыталась составить краткий толковый словарик "брексита", в который можно будет заглядывать всякий раз, когда что-нибудь опять будет непонятно.

Брексит (брекзит)/Brexit

В соцсетях пишут, что это теперь - русский глагол в третьем лице, единственном числе, и означает он "прощается, но не уходит".

Может, и приживется, но все же изначально "брексит" - это сокращенное словосочетание British exit, то есть "британский выход" из Евросоюза.

По-русски многие пишут это слово через "з", но Русская служба Би-би-си, поразмыслив, решила придерживаться варианта "брексит".

Статья 50 (договора о Европейском союзе)

Эта статья "конституции" Евросоюза (английская версия) описывает процедуру выхода страны из ЕС.

Статья очень лаконична для такого сложного процесса. В ней регламентированы действия выходящей страны и руководящих органов ЕС, а также устанавливается предельный срок в два года с момента подачи заявления о выходе до самого выхода.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в Брюссель уведомление о выходе Британии 29 марта 2017 года. Соответственно, 29 марта 2019 года должен состояться выход.

Однако по статье 50 Европейский совет вместе с выходящей страной при условии полного консенсуса могут отложить выход.

Кроме того, Европейский суд постановил, что Британия имеет право в одностороннем порядке отозвать уведомление по статье 50 - то есть, просто отменить "брексит".

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Тереза Мэй отправила в Брюссель уведомление по статье 50 29 марта 2017 года, через девять месяцев после референдума

Жесткий брексит/hard brexit, "no deal"

Это то, что может случиться, если Британия не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода.

В этом случае Британия будет вынуждена мгновенно начать обмениваться товарами, капиталом и услугами с Евросоюзом на общих условиях Всемирной торговой организации, с пошлинами, тарифами и погранично-таможенным контролем.

То есть, образно говоря, перейти в списке партнеров ЕС на уровень средней африканской страны. И даже хуже, потому что с некоторыми странами африканского континента - ЮАР и странами Магриба - у ЕС есть договоры о свободной торговле, а с Британией поначалу не будет.

Русская служба Би-би-си также использует выражение "обвальный брексит".

Второй референдум

Британские противники выхода из ЕС ведут кампанию за второй референдум по вопросу о членстве в Евросоюзе. Кампания называется People's Vote - "народное голосование".

Участники кампании надеются, что на втором референдуме народ "передумает" уходить из ЕС.

Среди сторонников второго референдума - довольно много депутатов палаты общин из разных партий, но правительство Терезы Мэй и очень многие политики считают это плохой идеей. По их мнению, новый референдум еще больше рассорит людей, а также, как это ни парадоксально звучит, станет ударом по основам демократии: нехорошо снова и снова задавать один и тот же вопрос в надежде получить другой ответ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На шествие за второй референдум в Лондоне в октябре 2018 года вышли не менее 250 тысяч человек...

Соглашение о выходе

Это соглашение об условиях выхода Британии из ЕС, которое составили делегации Лондона и Брюсселя и которое 15 января решительно отказался ратифицировать британский парламент.

Важно понимать, что соглашение о выходе - это еще не договор об условиях сосуществования Британии и ЕС после развода. Этот, гораздо более серьезный и объемный документ предполагается составить за время 21-месячного переходного периода.

Переходный период

По соглашению о выходе с момента формального выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года и до конца 2020 года продлится переходный период, в течение которого стороны договорятся обо всех этих многих тысячах аспектов дальнейших отношений, то есть о передвижении товаров, капитала, услуг и людей, о научных проектах, о сотрудничестве правоохранительных органов и так далее, и так далее, и так далее.

До конца переходного периода Британия останется частью ЕС во всех отношениях, кроме одного: у нее больше не будет представителей и права голоса в центральных органах власти Евросоюза.

Переходный период по обоюдному согласию можно будет продлить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...но и демонстрация за "брексит" в декабре в Лондоне тоже была немаленькой

Страховочный вариант/backstop

Этот "бэкстоп" стал для многих депутатов палаты общин причиной или поводом проголосовать против предложенного варианта соглашения о выходе.

Речь об Ирландии. В 1998 году были заключены "соглашения Страстной пятницы", положившие конец многолетнему кровавому конфликту в составной части Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Эти соглашения по умолчанию основаны на отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Политики по обе стороны условной границы всерьез опасаются, что если она после ухода Британии перестанет быть условной, это опять взорвет ситуацию.

Поэтому в соглашении говорится, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

Но это стало бы частичным экономическим отторжением составной части Британии, и это, мягко говоря, не нравится ни лондонским политикам, ни юнионистам в самой Северной Ирландии.

Варианты перевода слова backstop в этом контексте - "предохранитель" или "страховка".

Таможенный союз

Это торговое соглашение, по которому страны отменяют пошлины на импорт-экспорт товаров между собой, а также вводят единые тарифы на товары извне таможенного союза.

В таможенный союз с ЕС входят на двусторонней и многосторонней основе Монако, Андорра, Сан-Марино и Турция.

Партнеры ЕС по таможенному союзу не могут самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с третьими странами.

"Страховочный вариант" в проекте соглашения Британии и ЕС предполагает, что Северная Ирландия при любом исходе "брексита" может остаться в таможенном союзе с ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между континентом и белыми скалами Альбиона должна снова пролечь таможенная граница

Единый рынок (Евросоюза)

Это основа основ Евросоюза, фундамент и смысл его существования. Суть "единого рынка" (раньше также широко использовалось выражение "общий рынок") в том, что в его рамках гарантируется свободное передвижение товаров, услуг, капитала и людей.

То есть, житель Латвии или Мальты может без всяких бумажек, с одним удостоверением личности, поехать жить и работать хоть в Мадрид, хоть в Эдинбург, компания из Вильнюса может продавать свой товар где-нибудь в Лиссабоне и выводить оттуда полученную прибыль так же легко, как если бы она торговала в Каунасе и так далее.

В единый рынок ЕС, кроме 28 стран союза, входят Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй неоднократно заявляла, что Британия по итогам референдума 2016 года должна выйти из единого рынка - в частности, для того, чтобы остановить иммиграцию из других стран ЕС.