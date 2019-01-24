Россия часто заявляет о перехвате военных самолетов. А как это делается?

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Истребитель Су-27 на авиабазе в Черняховске Калининградской области

Утром в четверг министерство обороны России сообщило о перехвате шведского самолета-разведчика над Балтийским морем. А что значит "перехватить" военный самолет, и как это делается?

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера", - заявили в российском военном ведомстве.

Шведский самолет затем удалился от границы, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования, сказано в сообщении. Когда именно это произошло, российские военные не уточнили.

Шведские вооруженные силы со своей стороны заявили, что 19 января три российских военных самолета заходили в воздушное пространство Швеции, нарушив ее границы. Россия это отрицает.

Пропустить Twitter пост , автор: @FinnishAirForce A Finnish Air Force F/A-18 on QRA was scrambled to intercept two Russian Air Force Suhoi SU-27 fighters in international airspace above the Gulf of Finland on Thursday 24th January at around 11:30 am. The airspace of Finland was not violated. #FINAF pic.twitter.com/1EnAaKXZpL — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 24 января 2019 г.

ВВС Финляндии в четверг также заявили, что для перехвата российских истребителей Су-27, находившихся в международном воздушном пространстве над Финским заливом, пришлось поднимать самолет F/A-18.

По пятницам минобороны России через газету "Красная звезда" сообщает, сколько раз с начала недели российские истребители поднимались в воздух для перехвата. В декабре 2018 года сообщалось о 14-ти таких вылетах.

Что такое перехват?

"При приближении иностранного военного самолета к границам России поднимаются истребители, они приближаются к самолету на расстояние, которое гарантирует его уничтожение в том случае, если он предпримет какие-либо враждебные действия", - рассказывает шеф-редактор портала "Ежедневный журнал" Александр Гольц.

Такое регулярно происходит не только у российских границ. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказывает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"У Китая распространена практика перехвата американских самолетов, летающих над Южно-Китайским морем, где есть спорные территории. Точно так же японцы летают на перехваты китайских и российских самолетов, когда те приближаются к их границам. Есть подобная динамика и между Японией и Южной Кореей, хотя они обе являются союзниками США", - говорит Кашин.

Гольц подчеркивает, что при перехвате речь не идет о нарушении государственной границы. "Нарушителей не перехватывают - их предупреждают, что они вторглись в воздушное пространство. В зависимости от обстоятельств, они должны или убраться, или сесть туда, куда им велят. Иными словами, нарушителей не перехватывают, а уничтожают", - рассказывает эксперт.

Media playback is unsupported on your device Перехват самолета-разведчика ВМС США российским истребителем. Видео

Военные летчики осуществляют перехваты в том числе и над нейтральными водами, если иностранный боевой самолет, по мнению военных другой страны, приближается на опасное расстояние, уточняет Гольц.

Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок при этом считает, что такие действия ВВС следует называть не перехватом, а сопровождением.

"Что случилось после этого перехвата? - комментирует он сообщение российского минобороны, опубликованное в четверг. - Шведский самолет продолжил полет, а затем произвел посадку на аэродроме вылета. Су-27 просто сблизился с самолетом, лег на параллельный курс и некоторое время так продолжал полет".

Российские истребители часто сопровождают иностранные самолеты над Балтийским и Черным морями, констатирует Ходаренок.

Самолетом-нарушителем называется тот самолет, который пересек воздушную границу государства. Инцидент со шведским самолетом произошел над нейтральными водами, юридических претензий по этому поводу быть не может, подчеркивает эксперт.

Шведский самолет-разведчик осуществлял полет без включенного транспондера, заявили в российском минобороны, но, по мнению Ходаренка, это нельзя назвать серьезным нарушением. "Полет в непосредственной близости от границ можно рассматривать как недружественное действие, но это из моральной сферы, а не юридической", - резюмирует он.