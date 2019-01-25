Секрет стройности? Ученые нашли гены, отвечающие за худобу
Ученые говорят, что нашли ответ на вопрос, почему при одинаковом питании некоторые люди остаются худыми, а другие быстро набирают лишние килограммы. Все дело в генах.
Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Genetics, свидетельствуют о том, что есть гены, фактически гарантирующие своим обладателям стройность.
Как подчеркивают исследователи, для некоторых счастливчиков стройность - это не результат правильного питания и занятий спортом, а генетическая данность.
За последние несколько десятилетий исследователи нашли сотни генов, которые отвечают за предрасположенность человека к полноте. Однако исследований, посвященных генам, отвечающим за стройность, проводилось гораздо меньше.
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В ходе исследования ученые изучили генетические данные более 1600 стройных и здоровых жителей Британии, с индексом массы тела ниже 18. Также ученые изучили данные 2000 человек, страдающих тяжелой формой ожирения, и 10 400 человек с нормальной массой тела.
Участники исследования также должны были ответить на вопросы, касающиеся их питания и образа жизни.
Как выяснили ученые, у полных людей, как правило, выявлялся набор генов, которые располагают к полноте. В то время как у худых участников исследования не только отсутствовали гены, предрасполагающие к быстрому набору лишних килограммов, или их было значительно меньше, но и присутствовали те гены, которые отвечают за здоровую худобу.
"Не торопитесь с критикой"
Автор исследования, профессор Кембриджского университета Садаф Фаруки призвала не критиковать полных людей за нездоровый образ жизни и переедание.
"Это исследование показывает, что худые люди являются худыми, потому что у них меньше тех генов, которые располагают к полноте, а не потому, что они ведут более правильный образ жизни, как полагают некоторые", - говорит Садаф Фаруки.
"Очень легко делать выводы и критиковать людей за лишний вес, но, как показывают нам научные данные, тут все гораздо сложнее. У нас значительно меньше возможностей контролировать свой вес, чем мы хотели бы думать", - говорит она.
Ученые говорят, что на следующем этапе исследования они попытаются выяснить, какое именно сочетание генов гарантирует здоровую худобу.
Еще более долгосрочной задачей ученых является выяснение того, как новые знания о генах, отвечающих за худобу, могут помочь в разработке новых методов похудения.
Гены или образ жизни?
Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал: "Это важное и очень хорошо проведенное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей".
Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все "плохой" или "хорошей генетикой".
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"В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни - и связаны они преимущественно с сидячим образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов", - добавляет Том Сандерс.
Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.
"Часто лишний вес обусловлен генами, но есть и другие факторы - образ жизни, микрофлора кишечника - все это тоже влияет на вес", - говорит он.
Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.