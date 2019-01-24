В Австралии от невыносимой жары дохнут дикие лошади

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Этому сумчатому валлаби из семейства кенгуровых в зоопарке Аделаиды дают лизать лед, чтобы он мог справиться с жарой

В Австралии из-за невыносимой жары погибли уже около 90 диких лошадей.

На прошлой неделе рейнджеры обнаружили мертвых и умирающих животных у высохшего водопоя близ города Алис-Спрингс на Северных территориях.

Около 40 лошадей были найдены мертвыми, очевидно, они погибли от обезвоживания и голода. Остававшиеся в живых лошади были в таком плохом состоянии, что их пришлось забить.

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В течение последних двух недель южные районы Австралии испытывают беспрецедентную жару. В штате Южная Австралия во многих городах превышены рекордные показатели.

Накануне к северу от Аделаиды температура воздуха достигла 49,5ºC. В четверг в самом городе была отмечена температура 47,7ºC, что превысило рекордных показатель 1939 года.

Чрезвычайные службы штата приведены в состояние повышенной готовности в связи с опасностью лесных пожаров.

Правообладатель иллюстрации RALPH TURNER Image caption На прошлой неделе рейнджеры обнаружили мертвых и умирающих животных у высохшего водопоя близ города Алис-Спрингс на Северных территориях.

В городе Алис-Спрингс, поблизости от которого были обнаружены погибшие животные, в течение почти двух недель средняя температура превышала 42ºC, что на 6 градусов превышает среднюю температуру января.

Рейнджеры прибыли на место гибели лошадей после того, как местные жители сообщили об их пропаже.

Местный фермер Ральф Тернер также побывал на месте гибели животных и поместил фотографии в социальных сетях.

Правообладатель иллюстрации RALPH TURNER Image caption Лошади гибнут от жажды и перегрева

"Я был в отчаянии. Никогда ничего подобного я не видел, - рассказал он Би-би-си. - Я не мог поверить, что такое возможно".

Другой местный житель Роан Смит рассказал журналистам, что обычно в этом месте всегда была вода, и что когда она исчезла, лошадям некуда было идти.

Местный совет сообщил, что оставшихся лошадей пришлось застрелить, так как они были в безнадежном состоянии.

Правообладатель иллюстрации RALPH TURNER Image caption В районе города Элис-Спрингс погибли десятки диких лошадей

Власти также планируют провести выбраковку еще 120 диких лошадей, ослов и верблюдов, умирающих от жажды в соседнем районе.

По словам директора совета управления территориями Дэвида Росса, в условиях нынешних климатических изменений в будущем можно ожидать повторения подобных ситуаций.

"Никто не готов к ним и не располагает необходимыми ресурсами, чтобы как-то на них реагировать", - заявил Росс.

От жары страдают и другие дикие животные.

Поступают сообщения о массовой гибели летучих мышей в штате Новый Южный Уэльс.

Image caption В реках на юге Австралии в массовом порядке гибнет рыба

Более миллиона мертвых рыб найдено вдоль берегов рек в этом районе. Власти ведут расследование причин.

Как справляются с жарой люди

Органы здравоохранения штата Южная Австралия сообщили, что за сутки в местные больницы доставлено 44 человека с симптомами теплового удара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие австралийцы спасаются от жары у моря

Власти по всей стране призывают людей соблюдать осторожность, оставаться дома и свести к минимуму физическую нагрузку. Особую тревогу вызывает состояние пожилых людей, хронически больных и детей.

В начале года власти подтвердили, что 2017 и 2018 годы были на третьем и четвертом месте в списке самых жарких лет в истории наблюдений в Австралии.

В докладе Метеослужбы правительства Австралии за 2018 год говорится, что изменения климата приводят к экстремальным подъемам температуры.

Как изменения климата влияют на Австралию

Даже если будет достигнут показатель максимального роста глобальных температур в 2 градуса, упоминаемый в Парижских соглашениях, ученые полагают, что Австралия столкнется с опасным повышением местных температур в долгосрочном плане.

Большие районы на востоке Австралии в прошлом году испытали самую серьезную засуху за последние годы, а тысячам австралийцев в штате Куинсленд в ноябре прошлого года пришлось эвакуироваться из своих домов из-за лесных пожаров.

В соответствии с Парижскими соглашениями Австралия обязалась сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако в ноябре в стране состоялись демонстрации протеста школьников и студентов, которые обвиняют власти в пренебрежительном отношении к проблеме изменения климата.

Как говорится в докладе ООН от 2018 года, меры, принимаемые властями Австралии, недостаточны, и прогнозируемый в 2030 году уровень выброса парниковых газов превысит планируемые показатели.