В Австралии от невыносимой жары дохнут дикие лошади
В Австралии из-за невыносимой жары погибли уже около 90 диких лошадей.
На прошлой неделе рейнджеры обнаружили мертвых и умирающих животных у высохшего водопоя близ города Алис-Спрингс на Северных территориях.
Около 40 лошадей были найдены мертвыми, очевидно, они погибли от обезвоживания и голода. Остававшиеся в живых лошади были в таком плохом состоянии, что их пришлось забить.
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В течение последних двух недель южные районы Австралии испытывают беспрецедентную жару. В штате Южная Австралия во многих городах превышены рекордные показатели.
Накануне к северу от Аделаиды температура воздуха достигла 49,5ºC. В четверг в самом городе была отмечена температура 47,7ºC, что превысило рекордных показатель 1939 года.
Чрезвычайные службы штата приведены в состояние повышенной готовности в связи с опасностью лесных пожаров.
В городе Алис-Спрингс, поблизости от которого были обнаружены погибшие животные, в течение почти двух недель средняя температура превышала 42ºC, что на 6 градусов превышает среднюю температуру января.
Рейнджеры прибыли на место гибели лошадей после того, как местные жители сообщили об их пропаже.
Местный фермер Ральф Тернер также побывал на месте гибели животных и поместил фотографии в социальных сетях.
"Я был в отчаянии. Никогда ничего подобного я не видел, - рассказал он Би-би-си. - Я не мог поверить, что такое возможно".
Другой местный житель Роан Смит рассказал журналистам, что обычно в этом месте всегда была вода, и что когда она исчезла, лошадям некуда было идти.
Местный совет сообщил, что оставшихся лошадей пришлось застрелить, так как они были в безнадежном состоянии.
Власти также планируют провести выбраковку еще 120 диких лошадей, ослов и верблюдов, умирающих от жажды в соседнем районе.
По словам директора совета управления территориями Дэвида Росса, в условиях нынешних климатических изменений в будущем можно ожидать повторения подобных ситуаций.
"Никто не готов к ним и не располагает необходимыми ресурсами, чтобы как-то на них реагировать", - заявил Росс.
От жары страдают и другие дикие животные.
Поступают сообщения о массовой гибели летучих мышей в штате Новый Южный Уэльс.
Более миллиона мертвых рыб найдено вдоль берегов рек в этом районе. Власти ведут расследование причин.
Как справляются с жарой люди
Органы здравоохранения штата Южная Австралия сообщили, что за сутки в местные больницы доставлено 44 человека с симптомами теплового удара.
Власти по всей стране призывают людей соблюдать осторожность, оставаться дома и свести к минимуму физическую нагрузку. Особую тревогу вызывает состояние пожилых людей, хронически больных и детей.
В начале года власти подтвердили, что 2017 и 2018 годы были на третьем и четвертом месте в списке самых жарких лет в истории наблюдений в Австралии.
В докладе Метеослужбы правительства Австралии за 2018 год говорится, что изменения климата приводят к экстремальным подъемам температуры.
Как изменения климата влияют на Австралию
Даже если будет достигнут показатель максимального роста глобальных температур в 2 градуса, упоминаемый в Парижских соглашениях, ученые полагают, что Австралия столкнется с опасным повышением местных температур в долгосрочном плане.
Большие районы на востоке Австралии в прошлом году испытали самую серьезную засуху за последние годы, а тысячам австралийцев в штате Куинсленд в ноябре прошлого года пришлось эвакуироваться из своих домов из-за лесных пожаров.
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В соответствии с Парижскими соглашениями Австралия обязалась сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Однако в ноябре в стране состоялись демонстрации протеста школьников и студентов, которые обвиняют власти в пренебрежительном отношении к проблеме изменения климата.
Как говорится в докладе ООН от 2018 года, меры, принимаемые властями Австралии, недостаточны, и прогнозируемый в 2030 году уровень выброса парниковых газов превысит планируемые показатели.