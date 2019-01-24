Кризис в Венесуэле: на чью сторону встанет армия?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Армия контролирует систему распределения потребительских товаров, но этим ее роль в стране не ограничивается

За последние 25 лет в Венесуэле были три попытки военного переворота. Неудивительно поэтому, что в эти дни, когда в стране разразился крупнейший за всю ее недавнюю историю политический и экономический кризис, внимание приковано к армии и ее роли в этих событиях.

Останутся ли военные лояльными по отношению к президенту Николасу Мадуро, или же они поддержат лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента страны и получившего значительную международную поддержку?

Мадуро заявил, что является единственным законным президентом Венесуэлы, и разорвал отношения с США после того, как Трамп признал Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента.

Однако будущее Мадуро остается под вопросом, даже после того как министр обороны Владимир Падрино Лопес осудил призыв Хуана Гуайдо к военным перейти на его сторону.

"Наши военные не принимают президента, навязанного сомнительными кругами, они считают самопровозглашенного президента вне закона", - написал министр в "Твиттере".

Связи с правительством

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Известно, что министр обороны Владимир Падрино Лопеc близок к президенту Мадуро

Около трети министров в кабинете Мадуро - либо военные, либо были военными в прошлом.

Министр обороны Падрино Лопес широко известен тем, что всегда заканчивает свои официальные заявления следующими словами: "Чавес жив, Родина продолжается. Независимость и социалистическая Родина!"

Владимир Падрино Лопес возвысился после попытки армейского переворота в 2002 году, когда, будучи тогда полковником, остался лояльным режиму президента Уго Чавеса.

После этого он стал начальником генерального штаба, а позднее - главнокомандующим вооруженными силами Венесуэлы. В 2014 году он занял пост министра обороны в кабинете президента Мадуро.

Его продвижение во власти напоминает карьеры других высокопоставленных венесуэльских военных. Именно от их лояльности будет зависеть судьба страны.

Постоянное военное присутствие

Что может заставить армию изменить свою позицию и поддержать альтернативного президента?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оппозиция обратилась к военным с призывом соблюдать конституцию и прекратить подавлять антиправительственные демонстрации

Конституция 1999 года, введенная при Уго Чавесе, наделяет армию значительным влиянием и закрепляет ее политическую роль. Эта роль выходит в эти дни далеко за пределы традиционных сфер обороны и безопасности.

В стране, которая стонет под грузом гиперинфляции и дефицита потребительских товаров, военным поручено управлять государственной системой распределения продуктов питания и автомобильного топлива, а также гигиенических товаров типа туалетной бумаги, санитарных салфеток и памперсов.

Арестованные в ходе протестов или грабежей часто подвергаются суду военных трибуналов, против чего постоянно выступают правозащитники.

"Военные никогда не были столь заметны в повседневной жизни страны, как сейчас", - говорит Эрнан Кастильо, профессор политологии в университете Симона Боливара в Каракасе.

Власть военных

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После начала так называемой Боливарской революции президента Чавеса армия стала играть в стране все более активную роль

Президент Мадуро еще больше усилил степень вмешательства военных в политическую сферу.

"Вооруженные силы как никогда активно вовлечены в повседневную жизнь страны и ее развитие", - замечает бывший военный Кливер Алкалья.

Алкалья, который был сторонником президента Чавеса, но выступает против правительства Мадуро, считает недопустимым участие военных в управлении экономикой и финансами страны.

"Мадуро способствовал чрезмерной зависимости от вооруженных сил и главы вооруженных сил. Он утратил поддержку политиков и гражданского общества и решил обратиться к военным за поддержкой армии, необходимой ему для сохранения своих позиций", - говорит Алкалья.

Очаги несогласия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший офицер Кливер Алкалья был сторонником президента Чавеса, но выступает против правительства Мадуро

Хотя военная верхушка, вероятно, сохраняет близость к президенту Мадуро, в низших слоях армии настроения могут быть иными.

Как и все венесуэльцы, эти рядовые военнослужащие в последние годы выносили все экономические тяготы.

В отличие от высокопоставленных армейских чинов, рядовые солдаты страдают от дефицита бензина, продуктов питания, от гиперинфляции. Среди них есть немало недовольных.

В ходе протестов, которые шли на этой неделе, на улицах можно было видеть группы военных, которые поддерживали демонстрантов. За последние месяцы более 100 военнослужащих были арестованы, обвинены в измене и бунте, в мародерстве и дезертирстве.

По словам Алкальи, внутри вооруженных сил нарастает ситуация неопределенности, которая осложняется внутренними противоречиями.

В прошлом году три венесуэльских офицера, обвиненных в заговоре, бежали в Колумбию, где им было предоставлено убежище.

Пока что вооруженные силы Венесуэлы поддерживают президента Мадуро. По некоторым оценкам, 16 900 военнослужащих были повышены недавно в чине за верность правительству.

Тем не менее военные остаются ключевыми игроками в развитии нынешнего политического кризиса.