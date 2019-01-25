Пресса Британии: таяние льдов в Арктике ведет к ее милитаризации

В обзоре британской прессы:

Таяние льдов в Арктике ведет к ее милитаризации

Глобальное потепление способствует наращиванию странами военной мощи в Арктике, пишет Guardian. Таким образом, региональные державы стремятся обезопасить свои северные границы из-за процесса таяния льдов.

На проходящей в Норвегии конференции "Арктические рубежи", посвященной обсуждению насущных вопросов этого региона, говорилось, что исчезновение ледяной шапки способствует открытию новых морских путей, но также и ведет к появлению проблем, связанных с геобезопасностью, пишет газета.

Например, Россия вновь открывает военные базы на Кольском полуострове, Норвегия усиливает военное присутствие в заполярье, а в апреле 2018 года страны НАТО провели широкомасштабные учения "Единый трезубец", в которых участвовали 20 тыс. военных, сообщает издание.

В сентябре Британия анонсировала новую оборонную стратегию в Арктическом регионе, пообещав в течение 10 лет размещать 800 морских пехотинцев в Норвегии и направить четыре самолета ВВС Typhoon для патрулирования неба над Исландией. США также отправляют в регион несколько сотен морпехов. Также Вашингтон пригрозил отправить по открывшимся судоходным путям Арктики военные корабли, отмечает издание.

Действия НАТО в регионе тревожат Россию, пишет газета, ссылаясь на слова российского посла в Норвегии Теймураза Рамишвили. Он сказал, что Москва возлагает на этот северный район первостепенную важность. "Это не свободная ото льда вода, это российская территория. Арктика не место для массового туризма. Эти места русские обжили уже давно", - приводит его слова Guardian.

Хотя во всем этом ощущаются отголоски холодной войны, нынешний рост военного присутствия в регионе не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило в годы [противостояния СССР и США].

Нынешняя напряженность стала следствием мирового потепления, вызванного промышленными выбросами [парникового газа]. Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, из-за чего площадь льдов сокращается. В результате открываются новые территории, которыми можно пользоваться, сообщает Guardian.

"Причина, по которой мы сейчас видим рост активности военных, вызвана тем, что страны беспокоятся из-за открывающихся огромных пространств, свободных от льда, - цитирует издание слова выступавшего на конференции преподавателя Лондонского университета Клауса Доддса. - У уникальной структуры безопасности в арктическом регионе есть своя форма, сложившаяся в результате царящих там экстремальных условий. Если Арктика превратится в еще один океан, система просто рухнет".

Ожидается, что к 2035 году в летние периоды льда в Арктике не будет совсем, и морские суда смогут ходить прямиком через Северный полюс.

"Дружеская шутка"

Настольная игра "Наши в Солсбери", маршрут в которой повторяет передвижение Анатолия Чепиги (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова), это всего лишь дружеская шутка, рассказал Guardian создатель игры Михаил Бобер.

Британские власти называют Чепигу и Мишкина агентами российской военной разведки и считают, что они причастны к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В игре участники посещают города, среди которых Минск, Тель-Авив, Женева, Лондон и Париж. Во всех этих местах побывали Чепига и Мишкин. В левом нижнем углу игры нарисован флакон с зеленым черепом и костями, похожем на тот, в котором, как утверждают британские власти, находилось отравляющее вещество, пишет газета. В другом углу - иллюстрация с двумя мужчинами, которые напоминают Чепигу и Мишкина.

Игра была разработана в ноябре московской компанией "Игроленд". Один из ее создателей - Михаил Бобер - сказал изданию, что идея появилась из-за большого масштаба покрытия новости об отравлении Скрипалей в иностранных СМИ и возложении Западом ответственности на Россию.

"В каком-то смысле идеей стал наш ответ западным СМИ - хватит уже. Нам уже не смешно. Это печально. Нужно это прекратить", - цитирует его Guardian.

На вопрос, не думал ли он, что игра о нападении в Солсбери, в результате которого один человек погиб и еще четверо пострадали, обидит британцев, он сказал изданию: "Мы никого не хотели обижать. Идея игры - это своеобразная шутка, типа моста дружбы. Тема секретных служб или отравления для нас не игрушки".

На вопрос о картинке с людьми в костюмах химической защиты, которых можно увидеть в игре, Бобер сказал Guardian: "Мы их часто видели по телевизору и решили показать это. Думаю, если бы нам захотелось кого-то серьезно потроллить, мы бы сделали это иначе… Идея была в том, чтобы соединить Россию и Европу".

В "Игроленд" не стали раскрывать, каким тиражом разошлась игра, однако компания отметила, что в будущем она может быть переиздана в большем формате, сообщает газета.

Непредсказуемость Трампа на примере Венесуэлы

Периодически американский истеблишмент разражается удивленными похвалами в адрес своего президента Дональда Трампа, пишет корреспондент Financial Times Эдвард Люс.

Так было в начале 2017 года, когда Трамп принял решение нанести ракетный удар по сирийскому режиму. Теперь же американская публика одобрительно кивает головами в ответ на его позицию по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

В каждом из этих случаев становится понятно, что Трамп способен вставать на сторону традиционной американской внешней политики. Но главная опасность в том, к чему это в итоге приводит.

Спустя два года после того, как США выпустили "Томагавки" по Сирии, позиции Башара Асада лишь усилились, а США готовятся вывести из страны 2 тыс. военных. Шахматная игра в Сирии быстро ему надоела.

Но в вопросе Венесуэлы есть другая проблема. Вероятность начала гражданской войны между сторонниками Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и Мадуро крайне высока. Трамп встал на сторону Гуайдо, пишет автор.

Многое зависит от того, пойдет ли за Гуайдо армия. Если этого не случится, то Мадуро может прибегнуть к тактике Асада, то есть занять оборонительные позиции и назвать слова Трампа блефом. И тут у американского президента появится возможность проверить себя. В 2017 году Трамп сказал, что в случае необходимости не исключает военную операцию против режима Мадуро, отмечает корреспондент.

Но тем, кто радуется новообретенному рвению Трампа вставать на защиту демократии в других странах, нужно помнить три вещи.

Во-первых, Трамп очень избирателен. Он не особо словоохотлив в вопросах соблюдения прав человека и демократии в таких странах, как Мьянма, Судан и Китай. Также он проигнорировал информацию о фальсификациях на выборах в Гватемале и Гондурасе, отмечает Люс.

Но зачем нам придираться? Если Трамп делает что-то правильно, хоть и выборочно, то это лучше, чем ничего. Проблема в том, что он становится еще менее предсказуем. Либо эти принципы повсеместны, либо нет. Ему еще предстоит объяснить, как он принимает решения.

Во-вторых, на Трампа оказывают сильное влияние выходцы с Кубы и из Венесуэлы, живущие во Флориде. Значительная часть представителей финансовой элиты Венесуэлы сбежала из страны. Многие из покинувших страну купили себе дома в жилых комплексах Флориды, принадлежащих Трампу. Невозможно провести линию между бизнесом Трампа и его поддержкой демократии в Венесуэле, пишет автор.

Стоит отметить, что он постоянно говорит о свободе лишь в трех странах - Кубе, Иране и Венесуэле. По какой-то причине они находятся в отдельной категории от остального мира. Возможно, это связано с тем, что беженцы из Гватемалы и Гондураса бывают бедными, а попадающиеся ему во Флориде венесуэльцы - нет, полагает Люс.

В-третьих, Трамп сам сейчас находится в конституционном кризисе. Шатдаун правительства уже перевалил за 34 день.

Гамбит Трампа с Венесуэлой происходит в интересное время. Благодаря ему он оказался в правильном лагере людей в Вашингтоне и большей части мирового сообщества. Мало кто сомневается, что Мадуро - изгой, которого нужно лишить власти. Ирония заключается в том, что в любое другое время то же самое можно сказать и о Трампе, резюмирует автор.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com