СМИ России: почему Кремль поддержал Мадуро?

В обзоре российских газет 25 января:

"Ведомости", РБК, "Известия": "Венесуэльские страхи Москвы"

О политическом кризисе в Венесуэле и о том, что может потерять в этой стране Россия - пишет газета "Ведомости". В развернувшемся противостоянии действующего президента Николаса Мадуро и председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, Россия оперативно поддержала Мадуро, отмечают "Ведомости".

Россия, пишут "Ведомости" - второй по значимости партнер Венесуэлы после Китая. Обязательства Венесуэлы перед КНР - около 20 миллиардов долларов, перед правительством России - 3,15 миллиарда, перед компанией "Роснефть" - 3,1 миллиард.

"Роснефть" не раз заявляла, что поставки из Венесуэлы стабильны и идут по графику. На конец сентября 2018 года долг составлял всего 3,1 миллиарда долларов. "Ничего в Венесуэле у "Роснефти" не зависло, все обязательства исполняются исправно", - приводят "Ведомости" слова своего источника, знакомого с условиями исполнения контрактов. Газета отмечает, что "Роснефть" уже давно окупила все свои инвестиции в Венесуэлу.

Договоры дают "Роснефти" возможность защищать свои права в международных судах в случае смены власти в Венесуэле, комментирует аналитик "Атона" Александр Корнилов.

Работал с компаниями Венесуэлы также "КамАЗ": поставил свыше 340 грузовиков, организовал на четырех заводах сборку автобусов, а также строил пять сервисных центров. "Это было. Все выполнили. Сейчас никаких контрактов нет", - прокомментировал "Ведомостям" представитель компании. Также совместное предприятие в Венесуэле есть у Газпромбанка, но он расценивает риски для своего бизнеса в связи с событиями в Венесуэле как минимальные.

Впрочем, по мнению зарубежных и российских экспертов вероятность того, что Мадуро потеряет власть - велика. "Мадуро сам виноват: он потерял поддержку не только средних, но и маргинальных слоев населения, которые всегда были его опорой. Теперь возможны и его смещение, и вмешательство внешних игроков, и гражданская война", - считает научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Дмитрий Морозов.

Попытка переворота в Венесуэле вызывает опасения по поводу возможного изменения порядка и сроков возврата задолженности перед правительством России, прокомментировал РБК партнер юридической фирмы "Вестсайд" Сергей Водолагин.

Учитывая тяжелую экономическую обстановку в стране, нельзя исключать, что Венесуэла попросит о новой реструктуризации долга. Это возможно как со стороны действующего режима Мадуро, так и со стороны нового правительства в случае смены власти, считает он. По данным РБК всего Россия выдала Венесуэле кредитов на 17 миллиардов долларов.

Дальнейшие перспективы российского бизнеса в Венесуэле будут зависеть не только от развития событий в этой стране, но и от позиции, которую займет РФ, уверен глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, мнение которого приводит газета "Известия".

"Однозначная ставка на Мадуро повышает риски потерять позиции в экономике Венесуэлы при неблагоприятном развитии событий. Более сбалансированная позиция дает шансы на сохранение своего присутствия при любом раскладе, но мы будем вынуждены мириться с возросшей конкуренцией со стороны других игроков", прокомментировал "Известиям" эксперт.

"Ведомости": ради имиджа сверхдержавы?

Массовые волнения в далекой Венесуэле и возможное смещение президента Николаса Мадуро вызвали живейший отклик в России, которая много лет финансово поддерживала рушащийся сейчас режим, отмечают "Ведомости" в редакционном комментарии на эту же тему.

Вечером в четверг сайт Кремля сообщил, что в телефонном разговоре с Мадуро президент Владимир Путин "выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса". Кроме России на сторону Мадуро встали Мексика, Боливия, Китай, Иран, Сирия и Турция.

"Мы вновь убеждаемся, что США в очередной раз пытаются выступать вершителями судеб других народов, вмешиваются в их внутренние дела", - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу.

Такая реакция вызвана не только страхом потерять вложенные в страну деньги и выгодные контракты на поставку вооружений, считают "Ведомости" и объясняют почему: "России важно выглядеть великой державой, противостоящей США по всему миру, в том числе в Западном полушарии".

Но сейчас борьба против США для России носит прагматический характер, отмечает политолог Алексей Макаркин: Москва готова сотрудничать с любыми, правыми или левыми, антиамериканскими политиками и режимами. Кроме того, Кремль опасается, что кризис авторитарной петрократии может повториться и в России.

Отсюда требования Москвы признать право "законного" президента подавлять оппозицию и волнения, невзирая на мнение внешнего мира, говорит политолог Андрей Рябов. "Другое дело, что поддержка действующей власти до последнего не раз портила отношения России со странами, где в итоге побеждала оппозиция, - отмечают "Ведомости". - Получается, Кремль не учится даже на собственных ошибках".

"Коммерсант": опасения не подтвердились

Крупные российские компании и госучреждения подготовились к намеченному на 1 февраля отключению устаревшего стандарта протокола DNS, которое, как предупреждали в Институте развития интернета, могло привести к массовым проблемам с доступом к сайтам, рассказывает газета "Коммерсант".

Согласно данным ресурса dnsflagday.net, который позволяет проверить сайт на наличие свежих стандартов протокола DNS, сайты ФСБ, Федеральной налоговой службы, минобрнауки, минсельхоза и госуслуг теперь готовы к отказу от устаревшего стандарта. "Мы перепроверили список сайтов из красной и желтой зон и заметили, что достаточно много из них перешли в зеленую", - подтверждает Валерий Соловьев.

"Сайты госведомств, например тот же Роскомнадзор, почти все поправили совместимость", - подтверждает гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин.

Большинство DNS-провайдеров уже обновили свое оборудование или прямо сейчас занимаются этим вопросом, констатирует директор Фонда содействия развитию интернета Сергей Зайцев. По его мнению, недоступно будет только незначительное количество веб-ресурсов на самостоятельном хостинге.

Проблема коснулась не только России, но и в других странах ее "победили практически везде", отмечает эксперт Координационного центра (КЦ) национального домена сети интернет РФ Михаил Анисимов. Он ссылается на исследование Internet Systems Consortium, коснувшееся самых популярных сайтов по версии Alexa Internet и отдельно австралийского домена .au. "Из исследования видно, что даже для самых непосещаемых ресурсов проблема несущественна. Поэтому мы уверены, что переход пройдет практически незамеченным", - поясняет он.

В целом опасения вокруг DNS Flag Day оказались сильно преувеличенными, считают в КЦ.

"Мы провели собственное исследование по ситуации в российских национальных доменных зонах .RU и .РФ, и оно показало, что серверов, некорректно отвечающих на запросы по обновленной процедуре, в российских доменах доли процента, на конец декабря в зоне .RU было около 80 серверов, которые не отвечали по новым стандартам, из десятков тысяч действующих, а в зоне .РФ — около 20. Кроме того, в основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а в замедлении отклика", - говорит директор КЦ Андрей Воробьев.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си