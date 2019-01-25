Фото: как жители Австралии спасаются от рекордной жары

  • 25 января 2019

В Австралии последние две недели стоит экстремальная жара - выше 45 градусов по Цельсию. Люди и животные ищут способы, как пережить тяжелые погодные условия.

Подростки на пляже Гленелг в Аделаиде в Австралии Правообладатель иллюстрации EPA

В Аделаиде в четверг была зафиксирована температура 47,7 градусов по Цельсию - это рекордная жара за всю историю метеонаблюдений. Многие жители пытаются хоть как-то охладиться на пляже.

Кенгуру Правообладатель иллюстрации ANDREW CORRELL

Житель Аделаиды Эндрю Корелл рассказал, что этот кенгуру-валлаби сам пришел на его участок. Животное искало тень, а теперь Корелл еще и поливает его каждый час из лейки.

Кенгуру Правообладатель иллюстрации Getty Images

Жару тяжело переживают многие животные, они могут погибнуть от перегрева или недостатка влаги.

Пожарные Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Тасмании пожарным пришлось сражаться с более чем 50 лесными пожарами, вызванными сухой погодой и сильными ветрами.

Вертолет Правообладатель иллюстрации Getty Images

В нескольких городах жителям пришлось покинуть дома из-за угрозы пожаров. Некоторые возгорания произошли в районах, доступных только с воздуха.

Дети играют в фонтане Правообладатель иллюстрации Getty Images

Несколько теннисных матчей Australian Open в Мельбурне были приостановлены, в то время как некоторые зрители воспользовались возможностью освежиться в фонтане.

Шимпанзе Правообладатель иллюстрации ADELAIDE ZOO

Животным в зоопарке Аделаиды предлагают замороженные угощения, чтобы защитить их от перегрева.

Панда принимает ванну Правообладатель иллюстрации ADELAIDE ZOO

Другие животные - например, эта панда, - вынуждены принимать регулярные ванны.

Собака Правообладатель иллюстрации Getty Images

Ну а если возможности принять ванну нет, приходится прибегать к более прозаичным средствам.

пляж Бронте в Сиднее Правообладатель иллюстрации Getty Images

Жители Сиднея также спасаются на пляже, хотя аномальная жара сравнительно не сильно затронула крупнейший австралийский город.

Swimmers at Bronte Rock Pool in Sydney on Tuesday Правообладатель иллюстрации Getty Images

В этом январе в Австралии были зафиксированы по меньшей мере пять из десяти самых жарких дней в истории метеонаблюдений.

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