В Австралии последние две недели стоит экстремальная жара - выше 45 градусов по Цельсию. Люди и животные ищут способы, как пережить тяжелые погодные условия.

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В Аделаиде в четверг была зафиксирована температура 47,7 градусов по Цельсию - это рекордная жара за всю историю метеонаблюдений. Многие жители пытаются хоть как-то охладиться на пляже.

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Житель Аделаиды Эндрю Корелл рассказал, что этот кенгуру-валлаби сам пришел на его участок. Животное искало тень, а теперь Корелл еще и поливает его каждый час из лейки.

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Жару тяжело переживают многие животные, они могут погибнуть от перегрева или недостатка влаги.

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В Тасмании пожарным пришлось сражаться с более чем 50 лесными пожарами, вызванными сухой погодой и сильными ветрами.

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В нескольких городах жителям пришлось покинуть дома из-за угрозы пожаров. Некоторые возгорания произошли в районах, доступных только с воздуха.

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Несколько теннисных матчей Australian Open в Мельбурне были приостановлены, в то время как некоторые зрители воспользовались возможностью освежиться в фонтане.

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Животным в зоопарке Аделаиды предлагают замороженные угощения, чтобы защитить их от перегрева.

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Другие животные - например, эта панда, - вынуждены принимать регулярные ванны.

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Ну а если возможности принять ванну нет, приходится прибегать к более прозаичным средствам.

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Жители Сиднея также спасаются на пляже, хотя аномальная жара сравнительно не сильно затронула крупнейший австралийский город.

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В этом январе в Австралии были зафиксированы по меньшей мере пять из десяти самых жарких дней в истории метеонаблюдений.

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