Зачем политики строят из себя клоунов и как правильно смеяться

Слова президента США Дональда Трампа о том, что его администрация оказалась самой эффективной за всю историю страны, в ООН были встречены смехом. Трамп признался, что не ожидал такой реакции, но считает ее нормальной.

Это один из примеров того, как много разных причин заставляют нас смеяться. Хотя чаще всего мы смеемся не над удачной шуткой, и не потому, что кто-то очень смешон или весел.

Смех - это один из способов выстраивания социальных и эмоциональных связей. Мы в 30 раз чаще смеемся, если мы не одни, и почти не смеемся в одиночестве.

Орангутаны тоже умеют смеяться

Смех - это древняя универсальная реакция, которая характерна не только для людей. Смех существует у многих животных, в том числе у приматов и даже крыс.

Когда крысы играют друг с другом, они издают характерный писк, который ученые сравнивают со смехом. Этот звук служит сигналом того, что они просто играют, а не проявляют агрессию.

Если даже крысы способны демонстрировать такую реакцию, нет ничего удивительного в том, что люди используют смех в очень разных ситуациях.

Например, мы используем смех для создания и поддержания социальных связей. Мы смеемся, когда хотим показать, что понимаем друг друга. Также смех служит своеобразным индикатором, помогающим отделить своих от чужих.

Смех как средство социального и эмоционального контроля оказывается очень эффективным, поэтому нет ничего удивительного в том, что смех используется людьми, как в личной, так и в социальной жизни. Смех даже является инструментом политики.

Почему мы смеемся

Смех - спонтанный невербальный способ выражения эмоций, такой же, как крик или плач.

Звуки, которые мы издаем во время смеха, очень похожи на те, что издают приматы во время игры.

В отличие от речи, во время смеха наш язык, челюсти и губы практически не двигаются. Этот гортанный звук больше похож на мычание приматов, чем на человеческую речь.

Ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, почему мы издаем именно этот звук. Может, потому что это один из самых простых способов "подать голос".

Наше умение пользоваться смехом меняется с возрастом, но вообще мы от рождения наделены способностью смеяться - слепые и глухие дети тоже смеются, когда их щекочут.

Смех в политике

Юмористы и клоуны, можно сказать, получили лицензию на то, чтобы нас смешить, но и многие другие публичные личности в своих целях используют способность веселить аудиторию.

Так, российских чиновников упрекают в том, что они вместо того, чтобы отвечать на критику и обвинения, предпочитают высмеивать оппонентов. Например, когда мир ждал реакции России на отравление "новичком" в Солсбери.

Но чтобы быть действенным, юмор не должен сеять распри.

Однажды президент США Билл Клинтон превратил раздраженное заявление президента России Бориса Ельцина в уморительную сцену - он повел себя так, как будто слова Ельцина были и правда очень остроумными, и разразился заразительным смехом.

Однако Клинтон хохотал так, что никто и не подумал, будто он смеется над Ельциным - американский президент всем своим видом показал, что понял и оценил юмор российского коллеги.

Клинтон захохотал так, будто Ельцин рассказал очень смешной анекдот

Некоторые политики сознательно культивируют образ весельчака, не боящегося стать предметом насмешек.

Например, экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон впервые сыграл роль беззаботного шутника в сатирической телепрограмме Have I Got News For You и поддерживал такой имидж еще лет двадцать. Это давало ему возможность отвечать на критику и неприятные вопросы шутками и нарочитым фанфаронством - смех обезоруживал оппонента.

Роль смеха в повседневной жизни

Не будет преувеличением сказать, что смех играет важную роль в нашей жизни.

Например, недавно я столкнулась с одной женщиной, когда переходила дорогу. Мы обе рассмеялись, но не потому, что ситуация была очень веселой, а просто потому, что нам надо было друг другу дать понять, что мы обе в порядке, никто из нас не ушибся и что мы не держим друг на друга зла.

Мы обе понимали, почему мы смеемся и что это означает, поэтому можно считать такую коммуникацию эффективной.

Исследования показывают, что чаще всего мы смеемся над комментариями и утверждениями, нежели над шутками. Также замечено, что чаще всех смеется говорящий. Поэтому можно предположить, что смех - это не только реакция на чьи-то слова.

Наше умение пользоваться "социальным смехом", который помогает выстраивать и поддерживать социальные связи, совершенствуется со временем.

Одно из моих исследований показывает, что "социальный смех" развивается уже в зрелом возрасте, и мы, как правило, не умеем им правильно пользоваться до 30 лет.

Также наше умение использовать социальный смех зависит от нашего желания социализироваться. Например, исследования показывают, что подростки, подверженные психическим расстройствам, меньше смеются, чем их сверстники.

Борис Джонсон не боится выглядеть смешным

Смех также помогает нам справляться со стрессовой ситуацией.

Например, пары, которые при обсуждении разногласий способны выражать позитивные эмоции - такие как смех, - меньше подвержены стрессу, более счастливы, у них более прочные отношения.

Но это касается только тех пар, где оба партнера разделяют желание посмеяться.

Например, если один смеется и говорит: "И правда, я покупаю слишком много книг", а другой ему отвечает без тени улыбки: "Это большая проблема, и я надеюсь, что ты ее решишь", никто из партнеров не чувствует себя лучше.

Смех - не какой-то волшебный порошок, который осчастливливает людей, просто с его помощью вы показываете друг другу, что у вас позитивный настрой и вы готовы договориться.

Ещё одно важное обстоятельство - люди смеются только в компании с теми, кто им приятен и с кем они чувствуют себя в безопасности.

Очень многое может сказать о вашем эмоциональном мире - когда, где и с кем вы смеетесь.

Автор - Софи Скотт, профессор когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона