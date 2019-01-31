Золото Пригожина. Чем занимались россияне в ЦАР, когда погибли журналисты

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption В ЦАР погибшие журналисты собирались посетить Золотой прииск Ндассима, разведку на котором осуществляет связанная с Россией компания (фото 2014 года)

Полгода назад в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В этот момент в ЦАР находилось несколько десятков бойцов "ЧВК Вагнера" и гражданских специалистов, которые могли работать на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Список из 10 фамилий бойцов, предположительно побывавших в ЦАР, в конце декабря опубликовала Служба безопасности Украины. Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в Петербург, чтобы поговорить с ними. Все они отказались общаться. Но один из гражданских специалистов, работавших в ЦАР на структуры Пригожина, рассказал, чем они занимались в то время, когда в стране находилась съемочная группа. Он согласился говорить только на условиях анонимности из соображений безопасности, но у Би-би-си есть независимое подтверждение его слов.

Евгений Пригожин через свою пресс-службу впервые прокомментировал свою предполагаемую деятельность в ЦАР, его ответы полностью приведены в конце статьи.

Бывший сотрудник полиции Сергей Юдов стоял на пороге своей квартиры на проспекте Кузнецова на юге Санкт-Петербурга, сжимая в руках черенок от лопаты и пытаясь ударить им кого-нибудь из корреспондентов Би-би-си. Еще недавно он предположительно работал в так называемой частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера") и, скорее всего, был в ЦАР во время убийства российских журналистов.

Стремление мужчины сдерживал привлеченный редакцией для помощи журналистам телохранитель. "Что надо? Что надо? Еще раз придете - будет по пуле в лоб каждому. Я предупредил, каждому по пуле - или здесь, или там", - пообещал Юдов на прощание, когда стало уже очевидно, что в этот раз побить ему никого не удастся.

Встретиться с Юдовым корреспонденты Би-би-си пытались два дня подряд: по некоторым данным, в августе 2018 года он мог покинуть ряды "ЧВК Вагнера".

В первый приезд журналистов домой к Юдову он отказался открывать дверь.

- Вы ошиблись, это не я. Ребята, идите на ****, я сейчас ментов вызову.

- А как вас зовут?

- Меня никак не зовут, я сам прихожу.

В распоряжении Би-би-си оказалась копия старого паспорта Сергея Юдова, при личной встрече с ним корреспонденты Би-би-си убедились, что это один и тот же человек.

Попытки связаться с ним через родственников не удались. Его старший сын в переписке утверждал, что его отца якобы звали Василий и он умер 15 лет назад от рака. При этом молодой человек оказался дома у Юдова, когда туда пришли корреспонденты: он вышел из квартиры и пробежал мимо них.

На следующий день Юдов вышел из квартиры с черенком от лопаты.

Интересы в ЦАР

Помимо российских военных инструкторов, таких как Юдов, в Банги (столица ЦАР) находились политтехнологи, переводчики и даже геммолог - специалист по драгоценным камням, на анализ к которому почти каждый день приносили найденные алмазы.

"Кандидатуры на все ключевые позиции в ЦАР он утверждает лично, характер у него вспыльчивый, и если он что-то решил, то лучше не спорить - если только у тебя нет стопроцентных аргументов", - рассказывает работавший в ЦАР собеседник Би-би-си о владельце компании "Конкорд" Евгении Пригожине, которого в СМИ называют "поваром Путина" и создателем "ЧВК Вагнера", он находится под санкциями США. Сам Пригожин связь с "ЧВК Вагнера" отрицает.

Об убийстве журналистов работающие в Банги российские специалисты узнали на следующий день рано утром, рассказывает источник Би-би-си, в тот момент работавший в ЦАР.

Ближе к вечеру перед коллективом выступил помощник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, который, возможно, тоже работает на Пригожина.

"Он говорил, что мы ни при чем, но поскольку погибшие - граждане России, то надо будет помочь с отправкой тел, - рассказывает собеседник Би-би-си. - Он изложил нам ту же версию, которая была потом озвучена всюду, что они зачем-то поздно вечером выехали из Сибю, хотя на блокпосту их предупреждали об опасности передвижения в темное время суток, и по дороге на них напали какие-то бандиты".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Гробы с погибшими журналистами перед отправкой в Москву, на переднем плане - помощник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров

Даже жившие в Банги сотрудники Пригожина с наступлением вечера по городу старались не перемещаться: "Охраняли нас местные, и если вечером кто-то хотел сходить в город - надо было сообщить старшему, тогда он посылал в город "угольков" (авторская лексика сохранена для обозначения отношения героя к местному населению - Би-би-си). Слово "негры" и все местные знают, так что жителей ЦАР русские между собой называют "угольками", наши военные инструкторы так зовут своих подопечных из армии и жандармерии ЦАР, которых обучают", - вспоминает источник Би-би-си.

Уровень опасности на местных дорогах он описывает лаконично: "На дороге как-то валялся обгорелый остов машины и обугленный труп".

Золото и радио

Чем же занимались структуры, предположительно связанные с Пригожиным, когда в стране находилась съемочная группа?

В середине июля издание Corbeau News сообщало, что Россия договорилась о разработке золотого месторождения Ндассима с правительством ЦАР. Позде издание The Bell обнаружило разрешительные документы на другие месторождения общей площадью 4 тысяч квадратных километров.

Месторождение Ндассима находится севернее города Бамбари, куда Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко направлялись на встречу с Мартином, которого им посоветовали в качестве проводника и консультанта, но были убиты. В их планах была и попытка съемки месторождения, где работают российские специалисты.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, вскоре после публикации Africa Intelligence именно сотрудники Пригожина рассылали в местные СМИ видео, которое должно было опровергнуть работу россиян на месторождении.

Так, на странице издания Le Rassembleur в "Фейсбуке" Би-би-си обнаружила минутный ролик "Шахты Ндассима", опубликованный 5 августа, на котором чернокожие люди копаются в земле, а человек за кадром задает им вопросы (перевод с французского):

- Это где, в каком регионе?

- В Бамбари.

- А сектор в каком регионе?

- Ндассима.

- Среди вас есть иностранцы?

- Иностранцы?

- Да. Или вы все сыновья своей страны?

- Мы все сыновья своей страны, но иностранцы тут тоже есть.

- Какие иностранцы?

- Есть сенегальцы, малийцы.

В конце ролика люди в кадре обсуждают между собой, что ищут золото.

Как удалось установить Би-би-си, на самом деле видео снималось не на самом месторождении, которое занимает по меньшей мере один гектар, а на небольшой площадке в джунглях неподалеку от Банги.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption А вот как на самом деле выглядит месторождение Ндассима - гораздо шире и глубже, чем на постановочном видео для центральноафриканских СМИ

Помимо золота, рассказывает собеседник Би-би-си, в ЦАР Пригожина интересует деревообрабатывающий бизнес - в частности, красное дерево.

Пресс-служба Пригожина в комментарии Би-би-си заявила, что в ЦАР нет компаний, связанных с бизнесменом, а сам он не занимается разработкой золота в Ндассиме и не интересуется деревообрабатывающим бизнесом в стране.

В свою очередь источники Би-би-си говорят, что работа российских военных специалистов не ограничивается защитой бизнес-интересов и обучением местных силовиков. Структуры, связанные с Пригожиным, проводят в ЦАР футбольные турниры, конкурсы красоты и кинопоказы, строят детские площадки и помогают в планировании предвыборной кампании президента страны Фостена-Арканжа Туадеры, которому предстоит в 2020 году бороться за второй президентский срок.

В рамках подготовки к выборам в стране запустили новую радиостанцию, поскольку радио - это самый популярный и зачастую единственный источник информации для местного населения.

О том, что создание радиостанции профинансировал Евгений Пригожин, Би-би-си рассказали два компетентных собеседника. Один из них назвал приблизительную сумму инвестиции - 10 тысяч долларов. Радиостанцию назвали "Ленго сонго", на ее запуск сотрудники Пригожина прилетали из Петербурга, рассказали Би-би-си два источника в структурах, связанных с бизнесменом. Сам Пригожин это отрицает.

Правообладатель иллюстрации Sango Sango Image caption При поддержке Lobaye Invest в ЦАР демонстрируют российские фильмы на французском языке, в частности "Легенду № 17" про хоккей

В декабре издание Coda писало в своем репортаже из ЦАР: "Рекламные билборды на улицах Банги выкрашены в цвета флага ЦАР с рекламой новой радиостанции Lengo Songo 98,8 FM - что на языке санго значит "Строим солидарность". Пока что радиостанция, постройку которой тоже оплатили россияне, передает только музыку, но уже готовятся и регулярные выпуски новостей, и ток-шоу".

Руководить радиостанцией пригласили известного в ЦАР журналиста Фреда Крока. В ноябре 2018 года Крок на пресс-конференции по случаю запуска радиостанции подтвердил, что она запущена "благодаря поддержке России" и должна помочь "восстановлению страны".

Пока избирательная кампания в ЦАР еще не началась, говорит собеседник Би-би-си, радиостанция пока не создает никакого новостного или политического контента: одно время там ставили русскую и советскую музыку, включая "Вставай, страна огромная".

Схема работы

Зарплата российского военного инструктора в ЦАР - 250 тысяч рублей, которую дома по доверенности получает кто-то из членов семьи. На месте на руки выдается раз в месяц около тысячи долларов.

Телефонами с российскими сим-картами россиян в ЦАР просят не пользоваться, но для связи с родными можно использовать мессенджеры, рассказали два собеседника Би-би-си, связанные со структурами Евгения Пригожина. Еще один источник Би-би-си, ранее работавший в ЦАР, уточняет, что также можно приобрести местную сим-карту.

Перед отправкой в страну все россияне подписывают бумагу о неразглашении, а военные и жандармы, которых обучают российские инструкторы, проходят проверку на полиграфе.

При этом миссии российских наемников работают уже не только в ЦАР и Судане, о чем было известно давно, но и в граничащей Демократической Республике Конго.

Правообладатель иллюстрации Sango Sango Image caption Жители ЦАР в компании бывшего посла России Сергея Лобанова (в костюме) и помощника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова (справа, в синем)

Российские специалисты в ЦАР оформляются в штат компании Lobaye Invest. Издание Africa Intelligence называло Lobaye Invest дочерней компанией фирмы "М-Финанс", представляющей интересы Пригожина и специализирующейся на добыче драгоценных камней. Сам Пригожин это отрицает.

"М-Финанс" зарегистрирована в бизнес-центре "Треугольник" на набережной Обводного канала. Приехав по адресу регистрации компании, корреспонденты Би-би-си обнаружили офис компании запертым. Уборщица "Треугольника" рассказала, что в этом офисе никто не появлялся с лета 2018 года.

По словам источника Би-би-си, на все переговоры с повстанцами и оппозицией помощника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова сопровождают два Дмитрия. Один из них - переводчик, второй - учредитель компании Lobaye Invest Дмитрий Сытый.

Правообладатель иллюстрации FLORENT VERGNES / Getty Images Image caption В ЦАР все чаще встречаются вооруженные люди с нашивками Sewa Security - это может быть одним из альтернативных названий "ЧВК Вагнера"

По данным центра "Досье", имя 29-летнего Сытого стоит на финансовых документах горнодобывающей компании в ЦАР Lobaye Invest, а на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году он попал на одно фото (второй справа) с президентом ЦАР Туадерой. Не позже апреля 2018 года Сытый отправился в Центральноафриканскую республику в качестве "гражданского инструктора".

В репортажах местных СМИ Сытого называют переводчиком Евгения Копотя - помощника Захарова в ЦАР. В сюжете рассказывается о раздаче гуманитарной помощи в мусульманском квартале Банги. "Мы не могли остаться в стороне", - говорит Копоть.

По словам источника Би-би-си, одна из задач, которые пытаются решить в ЦАР российские инструкторы, заключается в примирении проживающих в стране мусульман и христиан после многолетней гражданской войны. Российские инструкторы обучают и мусульман, и христиан: в промежутках между тренировками для представителей разных конфессий проводятся молебны.

История гибели

Ни один из посещавших ЦАР бойцов "ЧВК Вагнера", к которым обратились корреспонденты Би-би-си, не захотел давать интервью и рассказывать о своей работе в ЦАР в тот момент, когда там были убиты российские журналисты.

Корреспондентам Би-би-си не удалось найти в Петербурге место, где живет Александр Сотов, который, как утверждает центр "Досье" Михаила Ходорковского, мог организовывать слежку за журналистами и был на постоянной связи с местным жандармом Эманулем Котофио, который также ее обеспечивал.

Ни по одному из адресов, где Сотов был зарегистрирован, он не живет. Соседи никогда не видели человека, похожего на него.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР в ночь на 31 июля. В Африку они отправились от финансируемого Ходорковским "Центра управления расследованиями" (ЦУР), чтобы снять там фильм о деятельности "ЧВК Вагнера".

В ЦАР журналисты успели проработать три дня. Их убили в тот момент, когда они ехали из столицы страны Банги в город Бамбари, где планировали встретиться с проводником по имени Мартин. Его контакты им дал Кирилл Романовский - сотрудник издания РИА ФАН, которое, по данным РБК, подконтрольно Пригожину.

По пути в Бамбари журналисты по непонятной до сих пор причине изменили маршрут и из города Сибю поехали в направлении города Декоа, где на их машину напали.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption В 2016 году издание "Деловой Петербург" оценило состояние Евгения Пригожина в 7,14 млрд рублей

Сразу после убийства РИА ФАН оплатило поездку группы журналистов в ЦАР. В нее вошли корреспондент агентства Кирилл Романовский, фотограф Денис Тарасов и журналистка петербургского издания "Фонтанка" Юлия Никитина. Единственный вывод, к которому пришли журналисты в ходе своего расследования - никакого Мартина в Бамбари никогда не было и журналистов там никто не ждал.

В августе 2018 года в ЦАР с кратким визитом прилетали также следователи Следственного комитета России (СКР). Президент России Владимир Путин на своей традиционной большой пресс-конференции в декабре 2018 года, отвечая на вопрос о ходе расследования, заявил, что журналисты были убиты в результате ограбления и нападения, которые "совершила одна из местных группировок". Этой же версии до сих пор придерживается и СКР.

В начале января результаты собственного расследования, проведенного центром "Досье", представил и Ходорковский. Организованная им группа пришла к выводу, что никакого фиксера Мартина, скорее всего, не существовало, а за журналистами с самого начала была организована слежка, которой могли заниматься сотрудники Пригожина в ЦАР и местные жандармы.

Версия Романовского

Би-би-си связалась с Кириллом Романовским и задала ему уточняющие вопросы в связи с публикацией расследования центра "Досье". Романовский говорит, что телефон Мартина ему дал их общий знакомый Абу, с которым они случайно встретились в берлинском магазине.

По данным центра "Досье", уже после гибели журналистов место той встречи с Абу журналист под псевдонимом MilRep мог обсуждать с Михаилом Бурчиком (псевдоним "Михаил Спорин"), которого СМИ называли исполнительным директором "фабрики троллей" Пригожина.

Романовский отказался комментировать опубликованную центром "Досье" переписку. По его словам, "он принципиально не комментирует скриншоты из сети" и "место встречи с Абу ни с кем не обсуждал", потому что сам его помнит лишь "примерно".

Романовский утверждает, что с Абу он не переписывался, а с Мартином общался с помощью старого смартфона, на котором разбился экран. "Оперативно его починив, я предоставил СК всю необходимую информацию с данного телефона", - сказал Би-би-си Романовский.

По его словам, на телефоне хранилась переписка с Мартином лишь за 2018 год. На уточняющий вопрос о том, где сейчас находится устройство, Романовский ответил, что "вся необходимая информация находится в СК" и он "еще в июле" рассказал руководителю ЦУР Андрею Коняхину о Мартине "все, что знал".

Image caption Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев

Расследователи центра Ходорковского утверждали, что в июне 2018 года сотрудник РИА ФАН был тайно награжден орденом Мужества. Романовский подтвердил Би-би-си, что у него есть государственные награды, но на уточняющий вопрос о наличии у него именно этого ордена не ответил.

Также в распоряжении Би-би-си оказалась переписка, которую Романовский осенью 2018 года мог вести с главным редактором РИА ФАН Евгением Зубаревым. В ней он сообщал, что написал статью "о новых попытках Ходорковского обелить себя и компанию" (в статье упоминался ЦУР), и просил редактора "упростить для среднестатистического читателя" и не указывать его авторство при публикации.

Текст был опубликован на РИА ФАН под именем Алексей Жвакин. "Под вышеупомянутым псевдонимом не публиковался. Единственный мой псевдоним - Кирилл Оттер", - написал Романовский корреспонденту Би-би-си и предложил связаться с автором статьи через редакцию РИА ФАН. "Алексей - наш внештатный автор, я передам ему ваши контакты", - ответил Зубарев в письме корреспонденту Би-би-си.

Вскоре после гибели журналистов в ЦАР Романовский, объясняя, почему он решил познакомить их именно с Мартином, контактов которого у него не было и фамилии которого он не помнил, рассказывал телеканалу RT, что в конце июня 2018 года его спросили, нет ли у него человека, который что-то понимает в африканской теме: "И я вспомнил, что у меня есть знакомый, с которым мы последний раз общались в 2012 году. Он был каким-то образом связан с миссией ООН, и я просто дал им его контакты".

При этом он не стал упоминать о том, что в мае 2018 года сам совершил путешествие из Судана в ЦАР, сопровождая грузовики с гуманитарной помощью, которую отправила компания Пригожина. Об этой его поездке стало известно лишь 10 января из расследования центра "Досье".

Романовский не стал ее отрицать, заявив: "Это был частный коммерческий заказ на фото и видеосъемку гуманитарного конвоя, доставившего полевые госпитали, медикаменты и прочий гуманитарный инвентарь для помощи жителям ЦАР. Я не распространялся о нем, потому что заказ был сугубо частным".

Романовский подтвердил Би-би-си, что гуманитарный конвой, который он сопровождал в ЦАР, стартовал из Судана, но не смог ответить на вопрос, кто прислал ему приглашение для получения суданской визы.

Как сообщил Би-би-си источник, знакомый с деталями поездки, спонсором визы для Романовского и его коллеги по РИА ФАН в Судан могла стать известная в стране охранная и страховая компания ASWAR Multi Activities. Русская служба Би-би-си отправила запрос в компанию, но ответа не получила.

Image caption По этому разрешению журналист РИА ФАН Кирилл Романовский пересек границу Судана

С 2013-й по 2014 год компания получила от Агентства по делам беженцев ООН четыре контракта на охранные услуги общей стоимостью 1,3 млн долларов, а в 2016 году - 934 тысячи долларов от правительства Канады за охрану посольства. Компания сотрудничает и с другими государственными и международными учреждениями, говорится на ее сайте.

Романовский сказал Би-би-си, что название этой компании ему незнакомо и что он не знает, кто делал ему приглашение для посещения Судана.

В конце 2018 года ситуация в Судане обострилась: как писала The Times, во время подавления антиправительственных протестов в этой стране погибли до 40 демонстрантов. Издание утверждает, что режим президента Башира защищали бойцы все той же "ЧВК Вагнера". Об этом же заявляла и Служба безопасности Украины.

Версия Пригожина

Евгений Пригожин ответил на вопросы Би-би-си письменно через свою пресс-службу.

Би-би-си: Работают ли в данное время связанные с вами компании в Центральноафриканской республике?

Пресс-служба Егения Пригожина: Связанных с Евгением Пригожиным компаний в ЦАР нет.

Би-би-си: Имеете ли вы отношение к недавно запущенному там радио "Ленго сонго"?

П.Е.П.: Евгений Пригожин не имеет отношения к радио "Ленго сонго".

Би-би-си: Соответствует ли действительности информация, что вы вложили около 10 тысяч долларов в это радио?

П.Е.П.: Не соответствует, Евгений Пригожин не вкладывал в него деньги.

Би-би-си: Интересует ли вас деревообрабатывающий бизнес в ЦАР?

П.Е.П.: Деревообрабатывающий бизнес в ЦАР его не интересует.

Би-би-си: Занимались ли связанные с вами структуры разработкой золота в Ндассиме?

П.Е.П.: Разработкой золота в Ндассиме Евгений Пригожин не занимался. По доступным источникам известно, что лицензию на разработку золота в районе Ндаасима имеет канадская компания AXMIN.

Би-би-си: Связана ли с вами компания Lobaye Invest?

П.Е.П.: Компания Lobaye Invest не связана с Евгением Пригожиным.

В пресс-службе Пригожина добавили, что предприниматель находится под санкциями и руководит только тремя компаниями - ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" и ООО "Конкорд Кейтеринг". Там также отметили, что некоторую информацию о Lobaye Invest уже публиковали другие СМИ - в частности, The Bell, Би-би-си, "Фонтанка" и другие.

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