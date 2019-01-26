Секстинг: все, что вы хотели спросить, но стеснялись

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Вы только что пережили страстную ночь с человеком своей мечты. Мурашки летят врассыпную по вашему телу при одном лишь намеке на воспоминание о вчерашних безумствах.

Вам просто необходимо донести эту радость до единственного человека, кому это будет интересно. Ваш палец уже завис над клавиатурой...

Или так: ничего подобного у вас прошлой ночью не было, вам просто хочется повысить градус отношений с неким имеющимся объектом вашего внимания. Но как начать? С чего?

Ваш палец уже завис над эмодзи баклажана или другой сельскохозяйственной культуры, которая, как вам кажется, напоминает ваш орган страсти, но вы не уверены, что писать дальше. Баклажан плюс персик равняется?.. Вы прерываете свой секстинг (термин образовался в результате комбинации слов "секс" и "текстинг"), не начав его толком.

Возможно, это и правильно, поскольку секстинг - то есть послание, содержащее текст или фото сексуального характера - дело серьезное. И я даже не говорю о подсудной составляющей - само собой разумеется, что делать это можно только с теми, кто достиг совершеннолетнего возраста и с кем у вас уже имеется если не сексуальный контакт, то хотя бы взаимное понимание того, что это желательно и возможно.

Надо отдавать себе отчет и в том, что даже если у вас серьезные отношения с кем-то, есть довольно большая вероятность (более 20%, по данным, полученным Институтом имени Кинси при Университете штата Индиана) того, что ваш секстинг может "утечь" в сеть или попасть не тому, кому предназначался.

Именно так и случилось недавно с главой американского интернет-гиганта Amazon Джеффом Безосом, отославшем своей возлюбленной амурную текстовочку.

Над словесным экстазом одного из самых богатых людей Америки стали потешаться все кому не лень, от крупных газет до соцсетей, особенно над первой фразой послания, "I love you, alive girl". Я лично в ней не вижу ничего особенного.

Но вот New York Post не преминула отметить, что, будучи владельцем Washington Post, в его распоряжении был целый журналистский штат, а он не сумел выдумать ничего лучше, чем "люблю тебя, живая девочка".

Один пользователь в "Твиттере" поёрничал на предмет того, что "женщины обожают получить текст сексуального содержания, заставляющий их задуматься: а не некрофил ли их возлюбленный?"

Такое впечатление, саркастически заметил другой пользователь "Твиттера", что Безос просто попросил голосового помощника Amazon Alexa послать его возлюбленной что-нибудь пикантное.

Проблема с эротическими смсками, помимо общего неудобства (а иногда и разбитых семей), еще и в том, что если любые другие цитаты, вырванные из контекста, порой совершенно теряют смысл или приобретают новый, зачастую противоположный тому, который изначально задумывался пишущим, то послания эротического характера трудно интерпретировать двояко, даже если они полны двусмысленностей. Я бы даже сказала, особенно если они полны двусмысленностей.

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Вся сила в слове?

Сейчас время такое, что пишут все, и это можно понять.

Текст гораздо проще, чем звонок, и от "купи хлеба" до "я без ума от вчерашней ночи" один клик, а получить подтверждение того, что ваши интимные утехи удались, хочет каждый, даже самый искушенный любовник или возлюбленная.

История с одним из самых влиятельных людей Америки показывает, что все мы равны перед силой слов (или их бессилием). К тому же неуклюжие реплики на эротическую тему всегда вызывают больше веселья, чем любые другие.

В англоязычном интернете даже есть сайты, где желающие могут анонимно выложить тексты, полученные, скажем так, "наутро после" - чтобы поделиться причудами чужой "куртуазности".

Веб-портал, который так и называется - "Тексты прошлой ночи" (Texts from Last Night), публикует подобные "шедевры", обозначая приславшего только телефонным кодом его или ее местности.

Есть уже в Бруклине и арт-фестиваль, посвященный наихудшим эротическим секс-посланиям, а в Британии существует антипремия за самое нелепое описание постельной сцены в литературе - конкурс проводит журнал Literary Review, и в списке финалистов за прошлый год оказался такой признанный романист, как Харуки Мураками.

Потому что одно дело, что вы там прошепчете в пылу страсти - вылетело и не поймаешь, как пелось в одной песне, но совсем другое - черным по белому вбить эти слова в экран телефона.

И если даже именитым писателям порой изменяет вкус, то что уж говорить о всех остальных; далеко не все из нас маркизы де сады, захер-мазохи, сафо или эрики йонг.

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Великий, могучий, но не эротичный?

Нам же с вами, уважаемые читатели, приходится еще труднее, учитывая, что русский язык, как бы его ни хвалил Тургенев, все же проигрывает тому же английскому в том, что касается расхожей любовной лексики.

Так исторически сложилось (к чему приложила руку и царская цензура, и особенности православной веры). Вы, кстати, никогда не задумывались, почему в лирических стихах русских поэтов порой так много отточий? Секс-то, конечно, в стране был, но описания его практически не было.

Так что же делать, чтобы не ударить пером в грязь? И вообще, надо ли заниматься секстингом?

Секстинг - это прекрасная прелюдия, разогрев, считает специалист по вопросам общественного здравоохранения и основательница образовательного портала Passion by Kait Кейт Скализи.

"Это приятный, заигрывающий способ сохранять связь со своим партнером. Это настраивает наш мозг на мысли о сексе в течение дня и добавляет немножко авантюры, что, в свою очередь, помогает воссоздать то чувство любви, которое обычно бывает в начальной стадии романтических отношений", - разъяснила Скализи в интервью изданию Cut.

Что же касается рассылки своего эротического селфи или отдельных частей тела, которые вам кажутся в себе наиболее сексуальными, то, согласно проведенному в 2014 году исследованию крупного сайта знакомств Match.com, женщины, например, не любят получать сексуальные фото мужчин; это для них чаще всего является отрицательным сигналом.

Что и понятно: женщины любят не глазами, а ушами, а это означает слова, слова, слова…

Где их только взять?

Не ударить пером в грязь

Можно, конечно, поучиться у классиков.

Например, древнеримский поэт Овидий лирически оплодотворил своей "Наукой любви" и "Любовными элегиями" не только многих любовников, но и европейских поэтов.

Не торопитесь кривиться, потому что за последние две тысячи лет ничего не изменилось в том, что касается чувств и их описаний. Ведь именно он сказал, что "нежным и грубым словам - равное место в любви".

А вот как Овидий описывал свою тоску по возлюбленной: "Я не пойму, отчего и постель мне кажется жесткой, И одеяло мое на пол с кровати скользит?И почему во всю долгую ночь я сном не забылся?"

Есть что почерпнуть и в Библии, в Песни песней: "Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина".

Португальская монахиня Мариана Алькофорадо вошла в историю литературы отнюдь не своими молитвами, а письмами к своему возлюбленному, маркизу де Шамилли.

Правда, есть новые версии о том, что знаменитые "Письма португальской монахини" написаны не Марианой в ХVII веке, а являются литературной мистификацией позднего времени, но сути дела это не меняет - этот текст остается прекрасным образчиком любовного прозаического слога.

"Сможешь ли ты когда-нибудь смириться с любовью холодней, чем моя? Ты всегда найдешь кого-то красивее (хоть ты и сказал мне однажды, что я очень красива), но ты никогда не будешь так любим, а все остальное - просто вздор!" - писала Мариана маркизу.

Есть еще один литературный источник, который тоже, как и секстинг Безоса, не предназначался для широкого пользования - это письма любимца женщин и знатока человеческих душ Антона Павловича Чехова, вошедшие в полное собрание сочинений.

Вот что он писал в 4 часа утра 28 июня 1892 года Лике Мизиновой, с которой его в то время связывали более чем просто дружеские отношения: "Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас".

Годами позже Антон Палыч заканчивает письмо своей супруге, актрисе Ольге Книппер, следующим образом: "Можно тебя перевернуть вверх ногами, потом встряхнуть, потом обнять и укусить за ушко? Можно, дусик? Пиши, а то назову мерзавкой. Твой А." (письмо от 23 марта 1903 г., Ялта)

Все это, скажете вы, по теперешним меркам высокий слог, и не проще ли просто послать смайлик банана?

Может быть, это и так, но высоким трудно обидеть, а это в столь деликатной сфере, как интимная, наиважнейшее соображение.

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Краткий курс по секстингу

(На базе советов Кейт Скализи, коуча Тайоми Морган и сексолога Эмили Морс)

1. Правильно выбранное время - один из залогов успеха

Хорошо бы уточнить, чем адресат вашего секстинга занимается в данную минуту - чтобы вы были на одной волне, а не оказалось так, что вы уже разделись до трусов, а он или она в актовом зале проводят презентацию на Powerpoint.

2. Спешите медленно

С секстингом все так же, как и в реале: торопиться не надо.

Сексолог Эмили Морс советует во всем, что касается секса - и секстинга тоже - действовать в пять раз медленнее, чем хочется.

Эксперты предлагают зачином взять что-нибудь из недавно пережитого совместного опыта, к примеру: "Не идет из головы наша вчерашняя/позавчерашняя/прошлогодняя…"

3. Не удаляйтесь слишком далеко за горизонт своей комфортной зоны

В секстинге вы можете раскрепоститься и попробовать себя немного в новой роли. Например, если вы своя в доску девчонка, вам может захотеться примерить образ роковой женщины или что-нибудь еще круче.

Однако, как бы ни был заманчив темный лесок будоражащих воображение образов, не заходите слишком далеко, чтобы не оказаться в эротическом буреломе, из которого вам потом неловко будет выбираться.

4. Эроселфи

Если уж вам так приспичит послать свое эротическое фото, не забывайте, что степеней раздетости бывает много, и не обязательно демонстрировать все свои красоты сразу.

Эксперты советуют предварительно предупредить получателя чем-то вроде расхожего тега NSFW (Not Safe For Work) - "не для рабочей обстановки". И храните свои "гранд-ню" на телефоне в отдельной папке, а еще лучше - залоченными отдельным пин-кодом.

5. Эмодзи в помощь!

Эксперты-сексологи настоятельно советуют пользоваться этим, доступным всем, графическим языком. Надо только знать, как расшифровывать эти символы, но это отнюдь не клинопись, так что тут все просто.

Уже упомянутые нами баклажан с бананом в свободное от своего прямого обозначения время чаще всего в частной переписке призваны намекать на мужской сексуальный орган, а смайлик кошечки - на женский.

Эмодзи высунутого языка означает "сгораю от желания", хотя некоторые эксперты указывают, что это же самое чувство можно изобразить с помощью смайла улыбающегося демона или же японского огра Намахагэ с оскаленной улыбкой и обалдевшим взглядом.

В любом случае, тут вам никто не мешает расширить существующую интерпретацию и даже пробудить в себе художника.

6. Черпайте вдохновение в собственной страсти и фантазиях

Итак, диалог пошёл. Чтобы он не иссяк на втором банане, похвалите своего партнера/партнершу за пережитый совместный любовный опыт. Вы можете расширить горизонты и запустить пробный шар, спросив о сексуальных фантазиях своей пассии или описав одну из своих.

Тут мы снова упираемся в слова. Вы можете создать собственные неологизмы, понятные вам двоим, или удариться в экзотику и позаимствовать лексику у древнеиндийского эпоса или из греческой античности.

Главное, не слишком ударяться в технические детали: вы же все-таки не шкаф из ИКЕА собираете, а пытаетесь уложить свою пассию на ложе любви.