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Британия выходит из Евросоюза, и хотя "брексит" еще не случился, само решение разорвать 40-летний союз уже сказалось на экономике страны.

Половина британцев с воодушевлением ждет развода с Евросоюзом. И поводов для подавленного настроения у потребителей немного: реальные доходы населения возобновили рост вслед за занятостью - безработицы в стране почти нет.

Тектонические сдвиги ждут британскую экономику позже, когда окончательно прояснится судьба "брексита" и будущих отношений с ЕС. Затянувшийся развод застрял на стадии раздела имущества, и переговоры о будущих отношениях даже не начались.

Если Британии и Евросоюзу удастся избежать хаотичного разрыва и расстаться полюбовно, их ждет еще несколько лет переходного периода, когда будут действовать прежние правила свободной торговли, движения людей и капитала.

И в таком подвешенном состоянии Британия живет уже два с половиной года, с момента, когда в июне 2016-го большинство принявших участие в референдуме поддержали "брексит". Неожиданный результат голосования повлиял на потребление, богатство и доходы жителей страны. Вот три графика, которые иллюстрируют это.

Британцы стали меньше есть

Темп роста розничных продаж начал было увеличиваться перед референдумом, но голосование с небольшим лагом переломило этот тренд - в том числе потому, что курс фунта резко обвалился, и розница ответила на это повышением цен.

Прежде всего пострадали продуктовые магазины, поскольку Великобритания импортирует половину всего продовольствия, и львиная доля (60% всего импорта) завозится из ЕС.

Замедление произошло не сразу, так как физические продажи некоторое время оставались на прежнем уровне, а цены выросли, что поддержало рост в денежном выражении. Однако через полгода потребители затянули пояса, свидетельствует статистика.

Последующие два года продажи пребывали в подавленном состоянии - вместо 5-6% годовой рост не превышал 1-2%, а в продуктовой рознице и вовсе наметился спад: британцы стали покупать меньше еды.

Оживления пришлось ждать до лета 2018 года, отмеченного жарой, королевской свадьбой и успехами английской сборной на мировом футбольном первенстве. Но как только парламент начал обсуждать соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом и стало ясно, что он его не одобрит, спад возобновился.

Тогда же правительство поделилось мрачными сценариями будущего развода с ЕС, признав, что при любом раскладе экономика проигрывает по сравнению с текущими отношениями. Сторонники "брексита" обвинили чиновников в излишнем пессимизме и попытках запугать население.

Бурный рост богатства домовладельцев закончился

Общая стоимость всей жилой недвижимости в Великобритании превышает 7 триллионов фунтов, и это - основа богатства нации. И за последнее десятилетие эта цифра увеличилась на треть, несмотря на то, что большую его часть рынок недвижимости оправлялся от последствий мирового финансового кризиса.

Референдум переломил этот тренд. Как отметил Банк Англии в ноябрьском отчете, это особенно коснулось дорогого Лондона, где рынок недвижимости больше, чем в регионах, пострадал от изменений в регулировании и налогообложении, а также сокращения чистого притока мигрантов из Евросоюза, последовавшего за решением Британии выйти из ЕС.

Сторонники "брексита" празднуют победу: многие винят приезжих в бурном росте цен, из-за которого жилье стало не по карману человеку со средней зарплатой. Как результат, за последние 20 лет средняя цена поднялась втрое до 230 тысяч фунтов, а доля людей, имеющих дом или квартиру в собственности, резко сократилась.

Среди британцев в возрасте 25-34 лет со средней для страны зарплатой лишь у 27% есть жилье в собственности, тогда как в конце 1990-х таких было 65%, свидетельствуют статистические данные авторитетного британского Institute of Fiscal Studies.

Цены растут, доходы буксуют: люди залезают в долги

После референдума рост зарплат в реальном выражении замедлился, а в 2017 году и вовсе сменился спадом. Только к 2018 году он начал восстанавливаться благодаря отказу правительства от части планов сокращать и экономить в бюджетном секторе.

Но несмотря на это, люди не сократили потребление, а просто залезли в долги. В следующий за референдумом год британцы впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали. Усредненная дыра в семейном бюджете составила 900 фунтов, а в целом по стране - 25 млрд фунтов.

"Чтобы закрыть ее домохозяйствам приходится либо занимать - то есть, жить не по средствам - либо тратить накопления. И наши данные показывают, что они занимают больше, а откладывают меньше", - сообщило статистическое ведомство.

В 2017 году люди взяли кредитов на 80 млрд фунтов - это рекорд последнего десятилетия. А депозиты населения в банках прибавили всего 37 млрд - это минимальный прирост с 2011 года.

Такое поведение чревато проблемами для экономики в будущем, когда люди начнут возвращать долги и восстанавливать более привычное соотношение долга и накоплений. Для этого им придется сокращать потребление, а на него приходится две трети британской экономики.