Пресса Британии: Венесуэла под прицелом Белого дома

В обзоре британской прессы:

Союзники Америки перед непростым выбором

"Давление США на Венесуэлу отзовется и на нас". Под таким заголовком Times публикует статью известного обозревателя Эдварда Лукаса.

Смысл статьи проясняет ее подзаголовок: "Союзники Америки оказываются перед непростым выбором по мере того, как Дональд Трамп обостряет свою политику по отношению к Мадуро".

"Богатая нефтью и плохо управляемая страна неизбежно оказывается под прицелом американской администрации, - пишет Лукас. - Венесуэла - не Ирак. Однако проблемы, которые может взвалить на союзников своим внешнеполитическим гамбитом задиристый американский президент, кажутся хорошо знакомыми".

На первый взгляд, союзники должны только радоваться, ведь Николас Мадуро - плохой человек, стоящий во главе плохого режима, говорится далее в статье. Его некомпетентность и жестокость привели Венесуэлу к нищете и наводнили соседние страны беженцами, болезнями и преступностью.

Если мы сокрушались по поводу изоляционизма Трампа, то теперь мы должны аплодировать его энергии и готовности решительно взяться за разрешение пагубной и чреватой широкой опасностью внешнеполитической проблемы, продолжает автор статьи.

Любая внешняя политика, в том числе и британская, неизбежно носит избирательный характер и определяется стратегическими (то есть эгоистическими) интересами, считает автор статьи в Times.

Но не только завзятые циники подозревают, что Трамп нашел удобный повод отвлечь всеобщее внимание от своей провальной внутренней политики и облекает этот повод в разговоры о свободе, демократии и правах человека.

Беспокоит Лукаса и реализация Америкой своих планов. Если бы война в Ираке привела к аккуратному и беспроблемному свержению Саддама Хуссейна и появлению на его месте стабильного и гуманного преемника, то вердикт истории по отношению к ней был бы куда более снисходительным.

Не столько само вторжение в Ирак, сколько вопиющая неспособность администрации Буша-младшего хоть как-нибудь спланировать его последствия виновна в последовавших за этим вторжением кровопролитии и страданиях.

Порушенную в результате репутацию США как страны, способной к компетентному государственному строительству, восстановить с тех пор так и не удалось.

Тем более есть основания опасаться такой же изобретательной несостоятельности в подходе Вашингтона к решению венесуэльского кризиса, пишет Times.

В течение ближайших дней Британия и еще семь союзников США в Европе могут оказаться вынуждены сдержать свои обещания и последовать примеру США в лишении дипломатической поддержки режима, который фактически управляет Венесуэлой и передаче ее человеку, который пока еще не находится у власти.

Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи и самопровозглашенный "действующий президент" Венесуэлы, обладает демократическим мандатом, но не реальной властью. В любой момент он может быть арестован и подвергнут тюремному заключению.

Разрыв дипломатических отношений с неугодным вам режимом - хорошо испытанная, хоть и, как правило, малоэффективная, символическая тактика в международных отношениях, говорится далее в статье.

Однако наделение дипломатическим признанием политической силы, которая не контролирует границы, полицию, армию и судебную систему страны - шаг необычный и в высшей степени рискованный.

Конфискация зарубежных активов венесуэльского государства, таких как хранящееся в Банке Англии золото, и передача их оппозиции - также новый метод. Он может быть юридически оспорен и устанавливает опасный прецедент. Многие страны теперь задумаются, не перевести ли им свои активы в более безопасное место, например в Швейцарию.

Если американская тактика приведет к победе в Каракасе, то все эти опасения могут оказаться напрасными. Но что произойдет, если Мадуро откажется мирно отступить?

Как мы видим на многочисленных - от Кубы до Зимбабве - примерах, западные дипломатические и экономические санкции редко оказываются успешными в устранении неугодных режимов от власти или в принуждении их к реформам.

Что произойдет, если российские "частные военные контрактники" укрепят контроль Мадуро над властью? Мы что, будем отвечать тем же?

Что произойдет, если Китай спасет режим финансовыми вливаниями? Вместо быстрого и эффектного путча мы можем оказаться ввязаны в гражданскую войну по сирийскому образцу, где противоборствующие силы пользуются поддержкой могущественных внешних союзников.

Фиаско в Ираке случилось в момент практически неоспоримого лидерства США в мире. После трагедии 11 сентября жесткие действия Вашингтона пользовались широкой поддержкой как внутри страны, так и в мире.

Россия была еще слаба после бурных 90-х; Китай еще был на обочине мировой политики.

Сегодня США больше не обладают роскошью стратегического и морального превосходства. Они стоят перед реальной конкуренцией со стороны России и Китая, которые все более решительно готовы противостоять тому, что им видится как возвращение не нравящейся им западной тактики смещения неугодных режимов.

Опасность состоит в возникновении очередного затяжного кризиса, в который США и их союзники ввяжутся, не обладая достаточными моральными и военными ресурсами для победы.

Как и в Ираке, наибольшие потери будут в зоне конфликта, но и союзникам придется заплатить свою цену. Вашингтон не простит страны, пользующиеся американской гарантией безопасности, но не готовые прийти Америке на помощь, когда она их об этом просит.

Давно нависшая угроза выхода США из НАТО станет еще более вероятной. А те правительства, которые согласятся принять участие в провальной американской военной авантюре, могут заплатить огромную, возможно даже фатальную для себя политическую цену внутри собственной страны. Вспомните хотя бы Тони Блэра.

Большого выбора при этом у нас нет, пишет Times. Британские вооруженные силы - самые сильные в Европе, но все равно и они не в состоянии защитить страну без поддержки союзников.

Другие европейские страны слишком скупятся на оборонные расходы и слишком пацифистски настроены, чтобы быть в состоянии самим эффективно обеспечить собственную безопасность.

Если же эта ситуация изменится, то многим (в том числе и нам) не придется по вкусу неизбежное лидерство Германии в оборонной политике Евросоюза после "брексита". Выйдя из ЕС, Британия еще больше окажется в зависимости от своих связей с США.

Мы не можем рассчитывать на идеальный мир, в котором американская администрация всегда или даже в большинстве случаев компетентна, способна в отдаленной перспективе просчитывать свои шаги и готова на компромиссы.

Нам приходится иметь дело с таким Вашингтоном, который есть и который может оказаться в ближайшем будущем. Если мы хотим оставаться в игре, нам и нашим союзникам придется трястись по ухабам и выбоинам по дороге к неприятному месту назначения.

Поэтому ничего не остается, кроме как сжать зубы, зажмуриться и надеяться, что этот опасный поворот окажется хоть чуть-чуть лучше, чем предыдущий, заключает Times.

"Брексит": выбор из двух худших

Британские газеты пытаются предугадать, как, за что и почему будет голосовать парламент в ближайший вторник, и к какому повороту это приведет "брексит".

Financial Times публикует статью бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, который считает единственным приемлемым вариантом отсрочку выхода страны из Евросоюза.

Браун пишет, что единственный способ избежать хаоса и катастрофы бездоговорного "брексита" - продлить действие Статьи 50.

Несмотря на то, что он не указывает, на сколько именно нужно отложить реальный "брексит", говоря о новом свежем старте, который даст такая отсрочка, Браун предполагает, что следующий год нужно будет потратить на новые обсуждения.

По мнению бывшего премьера, и сторонники выхода Британии из ЕС, и противники должны объединиться именно для достижения этой отсрочки, чтоб остановить внутренний раздрай в стране.

"Критики скажут, что продление Статьи 50 продолжит период неопределенности, - пишет Браун. - Но бизнес-сообщество теперь знает, что мы сейчас только в первом акте многоактной мелодрамы".

Daily Telegraph предоставила свои страницы политическому тяжеловесу из консервативного лагеря, опубликовав статью бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона.

В отличие от Брауна, Джонсон призывает легче относиться к бездоговорному "брекситу" и обратить внимание на изменившиеся интонации Мишеля Барнье (переговорщика по "брекситу" от ЕС).

По сведениям бывшего главы британского МИДа, Тереза Мэй и ее сотрудники наконец-то засучили рукава, и приготовились отбивать у Брюсселя утраченные за предыдущие два года переговорные позиции.

Джонсон не сомневается теперь, что ежели намерения Даунинг-стрит, 10 он расшифровал правильно, то премьер-министр сможет и добиться лучших условий от ЕС, и получить поддержку не только парламента, но и всей страны.

Стоит отметить, что британская пресса сегодня не пишет о повторном референдуме, как об одном из возможных вариантов выхода из кризиса.

Молодежь все меньше знает о Холокосте

"Один из 20 британцев думает, что Холокоста не было". В статье под таким заголовком Times рассказывает о шокирующих данных опроса, проведенного в стране перед Международным днем жертв Холокоста.

Тот же опрос показал, что 45% жителей страны не знают, сколько евреев стало жертвами нацистов, а 19% процентов считают, что жертв Холокоста было меньше двух миллионов.

Руководитель британского общества памяти жертв Холокоста Оливия Маркс-Уолдман считает, что эти люди не отрицают Холокост, их неосведомленность означает, что они напичканы мифами и легендами.

Аналогичные опросы, как пишет газета, были проведены и в Европе, где отмечается схожая тенденция.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас отмечает, что один из 20 немецких "миллениалов" даже не слышал о Холокосте, в том время как треть знает совсем чуть-чуть. Он с сожалением отмечает, что под давлением крайне правых культура поминовения жертв Холокоста сошла на нет.

По мнению политика, в будущем незнание о Холокосте будет только расти, и это очень опасно.

По данным правительства Германии 40% молодых людей в стране едва ли слышали о Холокосте. Это шокирующие цифры, и нельзя с ними мириться, цитирует Times главу германского МИДа.