СМИ России: падение доходов россиян хуже, чем в 90-е

В обзоре российских газет 28 января:

"Ведомости": выхода из тупика не видно?

В 2018 году реальные доходы сократились на 0,2% , и это уже пятый год падения доходов населения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

По словам директора аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилла Тремасова, в новейшей истории России такого долгого их снижения еще не было, даже в 1990-е годы.

При ускорении инфляции, росте налогов и жесткой бюджетной политике почти нет сомнений, что в 2019 году падение доходов продлится, прогнозирует он.

По оценке замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светланы Мисихиной, в 2019 году зарплаты будут расти существенно медленнее, чем в 2018-м, - на 1,5%.

На слабую динамику зарплат в 2019 году указывает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: электоральный цикл закончился, и бюджетникам не приходится ожидать их ускоренного повышения.

Проблемы есть и с другими статьями доходов россиян: пенсии и социальные трансферты до сих пор не достигли показателей 2016 года, доходы от предпринимательской деятельности снижаются, пишут "Ведомости".

Падение доходов - основная претензия россиян к властям, считает политолог Аббас Галлямов: "Сам по себе политический курс, проводимый режимом, изначально людей полностью устраивал, не устраивает только его результат - растущая бедность. Именно она политизирует людей, заставляя их пересмотреть одобрительное отношение к действиям властей".

Опасаясь протестных выступлений, власти вынуждены давать все больше полномочий силовикам, а это ведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата и способствует дальнейшей деградации экономики, что ведет к очередному витку снижения уровня жизни населения и росту протестных настроений, полагает эксперт.

"Выхода из этого тупика не видно", - констатирует политолог.

Главный риск - в складывающемся в сознании граждан противоречии между ощущением силы государства и реальной неспособностью власти влиять на текущие экономические тренды, считает политолог Михаил Виноградов.

В редакционном комментарии на эту же тему "Ведомости" отмечают, что продолжительное падение доходов россиян наряду с сокращением населения, которое зафиксировано впервые за 10 последних лет, - это два важных итога 2018 года.

"И то, и другое в каком-то смысле символически описывает происходящее в стране, и проблема в том, что это тренд, устойчивая колея, в которой россиянам, если не произойдет чего-то экстраординарного, предстоит жить в ближайшие годы", - пишет издание.

РБК, "Коммерсант": освобождение от санкций

Центральные СМИ комментируют снятие Соединенными Штатами санкций с "Русала", EN+ и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски, о чем объявил Минфин США.

Ограничения в отношении самого бизнесмена сохранены.

En+, "Русал" и "Евросибэнерго" выполнили условия для исключения из SDN-листа - сократили долю участия Олега Дерипаски в компаниях и ослабили его контроль.

Кроме того, компании также договорились о беспрецедентной прозрачности своей деятельности, взяв на себя обширные, постоянные требования к аудиту, сертификации и отчетности.

Олег Дерипаска и его ключевые активы попали в черный список 6 апреля 2018 года, напоминает "Коммерсант".

Это затронуло "Базэл" Дерипаски, его группу En+, в которой он владел 66% и через которую контролировал 48,13% акций "Русала" и "Евросибэнерго".

Санкции должны были вступить в силу в июне, но срок неоднократно смещался, в последний раз - до 28 января.

По оценке Citigroup, только в Европе на складах могут находиться более 300 тыс. т алюминия UC Rusal.

А снятие санкций способно привести к дальнейшему снижению цен на металл, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Зато теперь, освободившись от санкций, UC Rusal сможет быстро вернуть себе клиентов, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

"Более того, это будет хорошим знаком для них, показывающим, что компания может проходить даже через жернова американского правосудия", - полагает эксперт.

Комментируя решение министерства финансов, глава совета директоров En+ Грегори Баркер, который считается автором плана по компромиссу с США, заявил, что снятие санкций - поворотный пункт в судьбе En+.

"Это первый случай, когда независимым директорам торгующей на Лондонской бирже российской компании при мощной поддержке миноритариев удалось отстранить от контроля основного владельца акций из-за американских санкций", - цитирует Баркера в другом материале на эту же тему РБК.

По его словам, эта победа позволит компании начать новый путь в качестве независимого лидера в своем секторе.

"Коммерсант": самые частые нарушения ПДД

Газета "Коммерсант" публикует десятку самых распространенных нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями в России в 2018 году.

Сотрудники ГИБДД возбудили дела по 131,1 млн нарушений, что на 17% больше, чем в 2017 году, пишет газета со ссылкой на данные, полученные в МВД РФ.

Львиная доля постановлений - 105,9 млн - это штрафы, вынесенные с помощью камер. Их доля в общем количестве за год выросла с 76,5% до 82,7%.

Иными словами, пишет "Коммерсант", восемь из десяти штрафов сегодня выносятся с помощью автоматики.

Первая тройка нарушений за год не поменялась: чаще всего водители превышают скорость, нарушают требования знаков и разметки и проезжают на красный свет.

Все эти нарушения выявляются по большей части в автоматическом режиме, особенно в Москве, на которую приходится примерно 20% всех штрафов в РФ.

Интерес, считает газета, представляют нарушения, которые выявляют инспекторы вручную, особенно в свете того, что в 2018 году штат сотрудников Госавтоинспекции был сокращен на 5 тыс. человек.

В результате, например, за год сократилось число случаев, когда ПДД нарушали пешеходы, а также случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу.

Это напрямую связано с сокращением штата ГИБДД, уверен глава общественной организации "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

"Профилактикой некому заниматься. Не помню, когда последний раз видел инспектора на переходе, - говорит он. - Удивительно, откуда вообще взялась такая цифра (за год выявлено 1,5 млн случаев непредоставления преимущества пешеходам).

По мере развития системы фотовидеофиксации число фиксируемых нарушений должно пойти на убыль, так как водителям надоест постоянно платить штрафы, считает глава общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин.

Но пока этого не наблюдается. Чтобы нарушать стали меньше, может понадобиться еще несколько лет, считает он.

Что еще почитать:

"США нужен был сумасшедший, который провозгласит себя президентом". Под таким заголовком газета "Известия" публикует интервью посла Венесуэлы в РФ Карлоса Рафаэля Фариа Тортоса в котором тот говорит об отношениях с Вашингтоном, ситуации в стране и российской военной базе. https://iz.ru/838558/ekaterina-postnikova/ssha-nuzhen-byl-sumasshedshii-kotoryi-provozglasit-sebia-prezidentom

"Почему Давос-2019 не стоил мессы". В материале под таким заголовком газета "Ведомости" разместила статью президента ВТБ Андрея Костина о том, как изменился в этом году Всемирный экономический форум. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/01/27/792536-davos-2019

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си